La "segunda parte" del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ fija el calendario

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, y varias leyendas desvelan en Washington D. C. el calendario de 104 partidos

El calendario se ha fijado tras el sorteo para optimizar tiempos, desplazamientos y condiciones

La final del Mundial comenzará a las 15:00 ET (21:00 CET) del 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey

Después de que se determinaran los doce grupos en el fascinante sorteo final celebrado el viernes en Washington D. C., toda la atención se centró en el calendario de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. El sábado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, y una selección de ilustres FIFA Legends se encargaron de desvelarlo.

"En el fútbol tenemos el primer y el segundo tiempo. Hoy, celebramos la segunda parte del sorteo", declaró Gianni Infantino antes de presentar el calendario en un acto retransmitido en todas las plataformas de la FIFA.

El calendario de 104 partidos del Mundial del año que viene, en el que participarán 48 selecciones y que coorganizarán Canadá, México y Estados Unidos, se actualizó 24 horas después del sorteo final para optimizar las sedes y los horarios de los encuentros a fin de beneficiar a los equipos, así como a los aficionados que acudan a los estadios y a quienes sigan la competición desde todos los rincones del planeta.

"Ha sido el punto álgido de un proceso que lleva dos años en marcha, con el propósito de establecer un calendario para el Mundial más grande de la historia —declaró Manolo Zubiria, director de la División del Torneo (Estados Unidos) de la FIFA—. En el momento en el que se extrajo la bola del último equipo ya había un gran grupo de numerosas áreas funcionales de la FIFA intentando encajar el rompecabezas".

Sin duda, se trata de una ardua tarea, ya que los 72 partidos de la fase de grupos se disputarán en 16 estadios repartidos en cuatro husos horarios y tres países anfitriones, además de los 32 encuentros de la fase de eliminación directa, que culminará el 19 de julio en Nueva York Nueva Jersey. Como colofón al acto, que se celebró ante un público compuesto por los seleccionadores y representantes de los 42 equipos clasificados y los 22 que disputarán el torneo clasificatorio de la FIFA y las eliminatorias de clasificación europeas el próximo mes de marzo, Gianni Infantino anunció que la final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará a las 15:00 ET (21:00 CET).

Manolo Zubiria, por su parte, explicó que el proceso para elaborar el calendario tuvo en cuenta innumerables factores, desde las condiciones meteorológicas en la sede y la hora local en los países de las selecciones participantes, hasta el descanso y los posibles desplazamientos de jugadores y aficionados.

"Básicamente, hemos intentado encontrar el equilibrio justo", indicó.

Entre los partidos más destacados que se anunciaron en Washington D. C. figuran los respectivos estrenos de los tres países participantes. Esta revolucionaria edición del Mundial empezará con un encuentro en Ciudad de México que estará a la altura de la ocasión y será histórico por dos motivos.

El enfrentamiento en el grupo A entré México y Sudáfrica a las 15:00 ET del jueves 11 de junio será la primera reedición de un partido inaugural en la historia de la Copa Mundial de la FIFA™, después de que ambas selecciones abrieran el telón de la Copa Mundial de la FIFA 2010™ en Johannesburgo (Sudáfrica), con un inolvidable 1-1. Además, el Estadio Ciudad de México será el primer recinto que albergue partidos de tres ediciones distintas de la Copa Mundial de la FIFA™, tras haberlo hecho en 1970 y 1986.

Canadá comenzará su andadura mundialista en Toronto el viernes 12 de junio contra una de las selecciones ganadoras de las eliminatorias europeas (Italia, Irlanda del Norte, Gales o Bosnia y Herzegovina). Más tarde, ese mismo día, Estados Unidos se enfrentará a Paraguay en Los Ángeles.

El FIFA Legend Alexi Lalas disputó dos partidos de la Copa Mundial de la FIFA 1994™ en el sur de California y señaló que la cita del año que viene establecerá nuevos estándares en el fútbol de Estados Unidos. La edición de 1994 sigue siendo la que más público ha atraído hasta la fecha, a pesar de contar solamente con 24 selecciones participantes. En el Mundial de 2026, se espera que casi siete millones de personas, el doble que en 1994, llenen los estadios.

"32 años después, el mundo regresa a mi país, y vuelve a un panorama muy distinto —dijo Lalas en el escenario del acto celebrado en Washington D. C.—. Cuando todo esté listo el próximo verano, volveremos a recibir al mundo con los brazos abiertos. Y no será solamente el mayor Mundial ni el mayor acontecimiento deportivo de la historia, sino que, cuando todo esté dispuesto, será el mayor acontecimiento cultural de todos los tiempos".

Además, entre la multitud de partidos interesantes que se anunciaron el sábado está el partido 1000 de la Copa Mundial de la FIFA™, que enfrentará a Japón y Túnez en Monterrey el sábado 20 de junio. El único encuentro de la fase de grupos entre selecciones campeonas del mundo será el España-Uruguay, que tendrá lugar en Guadalajara el viernes 26 de junio. Argentina, actual campeona del mundo, comenzará la defensa del título el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas City.

Sobre el escenario, el bicampeón del mundo Ronaldo Nazário expresó su entusiasmo por la «segunda parte» del sorteo y por la fiesta del fútbol sin precedentes que nos aguarda en 2026.

"En el sorteo de ayer empezamos a sentir la emoción del Mundial, y ahora anunciamos las ciudades y el calendario —señaló el reconocido delantero brasileño—. Creo que será un torneo impresionante. El Mundial siempre es una competición muy entretenida, y es muy especial para mí. Estoy muy ilusionado".