Se conocen los grupos y emparejamientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 26™, el mayor acontecimiento deportivo de la historia, tuvo lugar en Washington, D.C.

En el espectacular sorteo se dieron a conocer los doce grupos de cuatro equipos cada uno que se enfrentarán en este emocionante y revolucionario torneo

Cobertura y análisis detallado disponible en FIFA.com

Se dieron a conocer los grupos y emparejamientos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —el mayor certamen deportivo de la historia— en Washington, D.C., la capital de Estados Unidos.

Ante un público en vivo de aproximadamente 2000 invitados internacionales presentes en el Centro John F. Kennedy para las Artes Escénicas, y con una audiencia de millones de espectadores de todo el mundo, se definieron los doce grupos de cuatro equipos cada uno que se enfrentarán en la 23.ª edición del torneo.

Ya está disponible en FIFA.com toda la cobertura y el análisis detallado del sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La presentación de todas las sedes y los horarios de los 104 partidos que se disputarán en el Mundial del año que viene tendrá lugar el sábado 6 de diciembre a las 12:00 EST (18:00 CET), en una retransmisión en directo para todo el planeta desde Washington D. C. Los aficionados de los países anfitriones y de todo el mundo podrán disfrutar del espectáculo en FIFA.com.

Con casi dos millones de entradas ya vendidas, la expectación no deja de crecer en las tres naciones y en las 16 ciudades anfitrionas. La publicación del calendario de partidos actualizado supondrá otro hito en la cuenta atrás para la que promete ser una edición histórica de la Copa Mundial de la FIFA™.