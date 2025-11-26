La tercera fase de venta de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ comenzará el 11 de diciembre, tras casi alcanzar dos millones de boletos vendidos

La demanda de boletos no cesa. Los aficionados de más de 200 países y territorios agotaron el inventario disponible en el sorteo anticipado, y las ventas acumuladas de las dos primeras fases ya rozan los dos millones de boletos

El plazo para inscribirse en el sorteo aleatorio —la tercera fase del proceso de venta de boletos— comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 h ET (17:00 h CET) y culminará el 13 de enero de 2026 a la misma hora

El sorteo final para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá lugar el 5 de diciembre y el calendario de partidos se publicará poco después, por lo que esta será la primera fase en la que los aficionados podrán solicitar boletos para un partido individual tras conocer los partidos y los equipos que disputarán la fase de grupos

De cara al sorteo final de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ del próximo viernes 5 de diciembre, y en medio de una expectativa creciente, ya se han vendido cerca de dos millones de boletos para este torneo sin precedentes. Los aficionados que residen en los tres países sede (Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden) adquirieron la mayor cantidad de boletos durante las fases previas, seguidos por los aficionados de Inglaterra, Alemania, Brasil, Colombia, España, Argentina y Francia. Los seguidores de 212 países y territorios ya tienen sus boletos garantizados.

"Quiero felicitar a todas las selecciones que ya han conseguido su plaza. Para las que aún no la tienen, el próximo jueves 11 de diciembre, unos días después del sorteo final en Washington D. C, comienza una nueva oportunidad", afirmó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"El Mundial ha generado un interés enorme en todo el planeta; 42 selecciones ya aseguraron su boleto y falta muy poco para conocer la mayoría de los partidos y definir el calendario y la sede de cada partido —afirmó Heimo Schirgi, director de Operaciones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™—. Faltan menos de 200 días para el partido inaugural en Ciudad de México, y estamos listos para darle la bienvenida a aficionados del mundo entero que se reunirán en Norteamérica el próximo año para disfrutar del Mundial más grande hasta la fecha".

La próxima fase de venta de boletos —el sorteo aleatorio— comenzará el 11 de diciembre y los aficionados podrán inscribirse hasta el 13 de enero de 2026. Esta será la tercera etapa de un proceso en el que ya se han adquirido más de dos millones de boletos en el sorteo preferente de Visa y el sorteo anticipado, que concluyó a comienzos de este mes.

El plazo para inscribirse en el sorteo aleatorio comenzará el 11 de diciembre a las 11:00 h ET (17:00 h CET) a través de FIFA.com/tickets. El momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos. Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo, aunque hayan participado en fases anteriores del proceso. Quienes no dispongan de un FIFA ID deberán crear una cuenta en FIFA.com/tickets antes de iniciar el proceso.

Los aficionados podrán seleccionar los partidos, las categorías de boletos y la cantidad de boletos por partido que deseen adquirir, siempre que se respeten las restricciones por unidad familiar. Todos los solicitantes cuyas peticiones hayan sido aceptadas parcialmente o por completo recibirán un correo electrónico de confirmación y el importe de sus boletos se cobrará automáticamente en febrero. En caso de que la solicitud se apruebe de manera parcial, el aficionado obtendrá los boletos solicitados para un partido, pero no para todos los encuentros incluidos en su petición.

El sorteo final para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tendrá lugar el 5 de diciembre y, posteriormente, se publicará el calendario de partidos correspondientes a la fase de grupos del torneo. Por ende, el sorteo aleatorio será la primera fase en la que los aficionados podrán solicitar boletos para un partido individual según los emparejamientos y los equipos que disputarán la fase de grupos. Los seguidores podrán solicitar boletos para seguir a una selección específica a través de FIFA.com/tickets a partir del 11 de diciembre, siempre que cumplan los requisitos establecidos por la federación miembro participante (FMP). Cada FMP fijará sus propios criterios y definirá el procedimiento para adquirir los boletos.

Los aficionados que deseen garantizar sus boletos para partidos específicos en cuanto se anuncie el calendario también podrán adquirir paquetes de hospitality. Estos paquetes incluyen boletos para partidos y están disponibles en FIFA.com/hospitality a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Finalmente, en la etapa más cercana al torneo, se habilitará la venta de boletos restantes por orden de llegada. Como siempre, la FIFA recomienda conseguir los boletos a través de FIFA.com/tickets, la fuente oficial y recomendada para la Copa Mundial. Los paquetes de hospitality y boletos procedentes de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos.

Los boletos no garantizan la admisión a ninguno de los países sede, por lo que se insta a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de ingreso a Canadá, México y Estados Unidos. Debido a los plazos de tramitación, la FIFA aconseja solicitar el visado lo antes posible. Las personas con boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajen a Estados Unidos podrán acceder al sistema de citas prioritarias de la FIFA (FIFA PASS) que se anunció recientemente.

Se recomienda a los aficionados visitar FIFA.com/tickets para consultar la sección de preguntas frecuentes, así como los documentos legales que rigen la compra y el uso de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las solicitudes de boletos estarán sujetos a los términos y condiciones aplicables, que se publicarán en FIFA.com/tickets antes del período de inscripción. No es necesario realizar ninguna compra para participar en el sorteo. Si su solicitud resulta exitosa, se procesará automáticamente el cargo a la tarjeta registrada. Solo podrán participar las personas mayores de 18 años.