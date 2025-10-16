Ya se han vendido más de un millón de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 26™ tras el sorteo de preventa de Visa

Los han adquirido aficionados de 212 países y territorios

La mayor demanda procede de Estados Unidos, Canadá y México

El plazo para inscribirse para participaren el sorteo anticipado de boletos se abrirá el 27 de octubre

La Copa Mundial de la FIFA 26™ cuenta ya con 28 selecciones clasificadas, y el mundo entero se prepara para disfrutar de una edición inolvidable deltorneo más emblemático de la FIFA. Prueba de ello es que, tras la fase correspondiente al sorteo de preventa de Visa, que comenzó a mediados de septiembre, aficionados de 212 países y territorios de residencia han comprado ya más de un millón de boletos.

Los residentes de los tres países anfitriones —Estados Unidos, Canadá y México, en ese orden— han ocupado las primeras posiciones de la lista y han adquirido más boletos que nadie. Inglaterra, Alemania, Brasil, España, Colombia, Argentina y Francia, por orden de demanda, completan los diez primeros puestos de países en cuanto a venta de boletos.

"Es un paso muy emocionanterumbo al 2026. Ahora que las selecciones nacionales de todo el mundo compiten por un puesto en la histórica Copa Mundial de la FIFA 26, me entusiasma comprobar que tantos amantes del futbol desean también formar parte de este acontecimiento que se celebrará en Norteamérica y que marcará un antes y un después—declaró Gianni Infantino, presidente de FIFA—".

"Hoy celebramos la venta de más de un millón de boletos para el Mundial tras el sorteo de preventa de Visa. La respuesta del público ha sido increíble, y es una magnífica señal de que el Mundial más grande e inclusivo de la historia ya ha empezado a cautivar a los aficionados de todo el mundo. De hecho, fans de más de 200 países y territorios han adquirido entradas, con Canadá, México y Estados Unidos de América, los países anfitriones de esta edición, a la cabeza".

Los aficionados —incluidos aquellos que no tuvieron suerte en la fase de preventa— pueden ir preparándose para el próximo periodo de venta de boletos, que comenzará el lunes 27 de octubre. Ese día abrirá el sorteo anticipado, en el que se podrán adquirir boletos individuales para los 104 partidos, además de abonos de estadio y de equipo.

Asimismo, los titulares de boletos que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de intercambio oficial en FIFA.com/tickets. El propósito de esta iniciativa es proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas, y está disponible para aficionados sujetos a normativas federales y locales; los residentes en México tendrán acceso a la Plataforma de Intercambio de Entradas de la FIFA.

Además, los aficionados ya pueden comprar paquetes de hospitality para partidos individuales o para varios partidos que incluyen boletos en FIFA.com/hospitality. Como siempre, la FIFA les recomienda conseguir sus boletos a través de FIFA.com/tickets, la fuente oficial y recomendada para la Copa Mundial de la FIFA™. Los paquetes de hospitality y boletos procedentes de canales de venta no oficiales podrían no ser válidos.