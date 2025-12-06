El calendario actualizado de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ revela los escenarios y las horas de los 104 partidos

Los detalles de los partidos se dieron a conocer en un evento mundial con la presencia del presidente y leyendas de la FIFA un día después del sorteo técnico final, por cortesía de Aramco

México se encargará de inaugurar el primer torneo con 48 equipos el jueves 11 de junio de 2026, a las 13:00 hora local, en la capital del país.

El de Túnez contra Japón será el partido número 1000 de la historia de la Copa Mundial de la FIFA y se jugará en Monterrey, a las 22:00 hora local, el sábado 20 de junio

Tras un impresionante sorteo final, en el que se desveló quién se enfrentará a quién, las aficiones de las 42 selecciones clasificadas –y de las 22 que todavía están compitiendo por las seis plazas restantes– acaban de conocer dónde y cuándo comienza su sueño de la Copa Mundial de la FIFA™. En una retransmisión en directo desde Washington D. C., que contó con la presencia de las Leyendas de la FIFA Ronaldo Nazário, Francesco Totti, Hristo Stoichkov y Alexi Lalas, el presidente de la FIFA Gianni Infantino dio a conocer el calendario actualizado del torneo, diseñado para poder ofrecer las mejores condiciones posibles a los equipos, los espectadores y los aficionados que seguirán a sus países por todo el mundo.

Los anfitriones Canadá, México y Estados Unidos, cuyas selecciones eran las únicas que ya sabían dónde se iban a celebrar sus partidos, conocieron en las últimas 24 horas el nombre de sus rivales y las horas de sus partidos. El Tri se encargará de inaugurar la primera Copa Mundial de la FIFA con 48 equipos el jueves 11 de junio, a las 13:00 hora local (21:00 CET), enfrentándose a Sudáfrica en el Estadio de Ciudad de México. En un partido cargado de pasión y energía, se espera que el país se paralice mientras ambos equipos reproducen el partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2010. Los seleccionadores Javier Aguirre (México) y Hugo Broos (Sudáfrica, exinternacional belga) volverán a verse las caras en el escenario mundial tras su enfrentamiento en la Copa Mundial de la FIFA 1986, exactamente en el mismo estadio.

Al día siguiente, la emoción recorrerá Canadá, cuando reciba al ganador de las eliminatorias europeas entre Italia, Irlanda del Norte, Gales y Bosnia y Herzegovina, en Toronto, a las 15:00 hora local (21:00 CET). Esta energía se extenderá a todo el continente cuando Estados Unidos comience su andadura como anfitrión en Los Ángeles, con su primer encuentro oficial contra Paraguay a las 18:00 hora local (03:00 CET, y 22:00 en Asunción), un momento llamado a generar emociones de costa a costa.

Entre los duelos más destacados de la fase de grupos está el choque europeo del Grupo L, entre Inglaterra y Croacia, en lo que será una reedición de su dramática semifinal de 2018, y que se celebrará en el Dallas Stadium, el miércoles 17 de junio, a las 15:00 hora local (22:00 CET). El estadio cuenta con techo retráctil y climatización, lo que garantizará la comodidad de los equipos y los espectadores, en un horario que permitirá que los aficionados de toda Europa puedan seguir la acción en directo. Para el partido 10 se ha decidido hacer algo similar: el legendario entrenador neerlandés Dick Advocaat será el encargado de dirigir a Curaçao –el país más pequeño que jamás haya participado en una Copa Mundial de la FIFA– en su debut mundial contra la tetracampeona Alemania, en el moderno Houston Stadium, el domingo 14 de junio, a las 12:00 hora local (19:00 CET, y 13:00 en Willemstad).

Otro de los encuentros destacados enfrentará a Brasil y Marruecos el sábado 13 de junio, en el New York New Jersey Stadium, a las 18:00 hora local (00:00 CET, 19:00 en Brasilia y 23:00 en Rabat), en un partido que promete cautivar a toda la región triestatal. Monterrey también hará historia el sábado 20 de junio al acoger el partido número 1.000 de la Copa Mundial de la FIFA, en el que Túnez se enfrentará a Japón. Los dos países repiten enfrentamiento, tras su encuentro en la Copa Mundial de la FIFA 2002™, en el que la victoria de Japón permitió el avance de la selección nipona a la fase de eliminación directa por primera vez en su historia. El choque comenzará a las 22:00 hora local (06:00 CET, 05:00 en Túnez y 13:00 en Tokio).

¿Cómo ha sido el desarrollo del calendario de partidos? Desde la publicación de la primera versión, en febrero de 2024, el calendario de partidos de la Copa Mundial de la FIFA se ha diseñado para minimizar los desplazamientos de las selecciones y los aficionados, además de maximizar los días de descanso entre partidos para todos los equipos participantes. La ya finalizada asignación de sedes y horarios de inicio tiene como objetivo optimizar las condiciones de bienestar de los jugadores y los aficionados, a la vez que permite que todo el público mundial posible pueda seguir a sus selecciones en cualquier zona horaria.

Este complejo ejercicio comprendió un análisis técnico de todas las sedes, desde las temperaturas medias y la infraestructura de climatización hasta el transporte público y la seguridad, así como conversaciones colaborativas entre diferentes áreas funcionales de la FIFA, como gestión de competiciones, servicios a equipos, área médica, televisión y retransmisión y venta de entradas.

En marzo se confirmará la versión final del calendario de partidos, una vez que se hayan disputado las eliminatorias europeas y se hayan decidido las seis plazas restantes del torneo.