La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará 38 ciudades de Norteamérica

Coca-Cola y la FIFA llevarán la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola a las 16 ciudades anfitrionas de una competición que no deja de suscitar expectación
La gira también visitará otros 22 mercados de Canadá, México y Estados Unidos, a fin de hacer partícipes de las celebraciones a aficionados de los tres países anfitriones
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará 30 federaciones miembro de todo el planeta
The Coca-Cola Company y la FIFA han anunciado que la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. De este modo, los aficionados tendrán una oportunidad única de admirar en primera persona el galardón más preciado del deporte rey, el trofeo original de la competición, en los meses previos a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026™.
La gira mundial que dio comienzo el 3 de enero en Riad (Arabia Saudí) hará escala en Norteamérica, donde visitará las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otros 22 mercados, a fin de celebrar la creciente expectación en torno al acontecimiento deportivo más grande e inclusivo de la historia. La gira internacional, que se encuentra actualmente en Uzbekistán, recorrerá 30 federaciones miembro.
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola iniciará su periplo norteamericano el 26 de febrero en México. De este modo, se dará el pistoletazo de salida a una inolvidable fiesta del fútbol que se extenderá al resto de la región.
Tras su primera escala en Ciudad de México, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ hará otras diez paradas en el país, en ciudades como Guadalajara y Monterrey. Los aficionados podrán disfrutar de activaciones inmersivas que rendirán homenaje a la pasión de México por el deporte rey.
El trofeo iniciará su etapa estadounidense el 24 de marzo en Los Ángeles y recorrerá el país de costa a costa con un total de 21 paradas. En su escala en Estados Unidos, la gira visitará las once ciudades anfitrionas y otros diez mercados importantes, y brindará experiencias interactivas y una oportunidad exclusiva de admirar de cerca el trofeo más emblemático del planeta.
A partir del 10 de abril, la gira continuará por Canadá, donde, partiendo desde Vancouver, recorrerá un total de siete ciudades, incluida Toronto. La escala canadiense pondrá el foco en la pujante cultura futbolística del país y su creciente expectación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.
A lo largo de 75 días de gira, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ recorrerá Norteamérica y el resto del mundo, y brindará a los aficionados experiencias inolvidables y acceso exclusivo al símbolo más emblemático del deporte mundial.
Coca-Cola, en calidad de histórico socio FIFA, posee los derechos exclusivos de la Gira del Trofeo y mantiene el compromiso de acercar a los aficionados al fútbol y a su galardón más célebre.
Calendario de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola
Canadá
México
Estados Unidos
10 y 11 de abril: Vancouver
26 y 27 de febrero: Ciudad de México
24 y 25 de marzo: Los Ángeles
12 de abril: Calgary
28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara
28 de marzo: Las Vegas
13 de abril: Winnipeg
4 y 5 de marzo: León
29 y 30 de marzo: San Francisco
22 de mayo: Montreal
6 y 7 de marzo: Veracruz
1 de abril: Salt Lake City
23 de mayo: Halifax
9 y 10 de marzo: Chihuahua
4 de abril: Portland
24 de mayo: Ottawa
11 y 12 de marzo: Querétaro
5 y 6 de abril: Seattle
25 y 26 de mayo: Toronto
14 al 17 de marzo: Monterrey
14 y 15 de abril: Chicago
18 y 19 de marzo: Puebla
17 de abril: San Luis
20 de marzo: Chichén Itzá
18 y 19 de abril: Kansas City
21 y 22 de marzo: Mérida
25 y 26 de abril: Dallas
5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural)
28 y 29 de abril: Austin
30 de abril: San Antonio
2 y 3 de mayo: Houston
5 de mayo: Nueva Orleans
7 de mayo: Birmingham
9 y 10 de mayo: Miami
11 y 12 de mayo: Orlando
15 y 16 de mayo: Atlanta
21 de mayo: Filadelfia
30 y 31 de mayo: Boston
3 de junio: Nueva York Nueva Jersey
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará también los países que albergarán los próximos Mundiales masculinos y femeninos, entre ellos, España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil. En cada escala, la comunidad local tendrá acceso a una singular oferta de actividades: desde experiencias inmersivas de la marca y pruebas interactivas de fútbol hasta contenidos exclusivos con FIFA Legends.
La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola cumple 20 años en 2026 y, a lo largo de este tiempo, más de cuatro millones de seguidores han participado de ella en 182 mercados de todo el mundo.
Para obtener más información, visiten cokeurl.com/trophy-tour.