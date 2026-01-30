La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará 38 ciudades de Norteamérica

Coca-Cola y la FIFA llevarán la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola a las 16 ciudades anfitrionas de una competición que no deja de suscitar expectación

La gira también visitará otros 22 mercados de Canadá, México y Estados Unidos, a fin de hacer partícipes de las celebraciones a aficionados de los tres países anfitriones

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará 30 federaciones miembro de todo el planeta

The Coca-Cola Company y la FIFA han anunciado que la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará 38 ciudades de Canadá, México y Estados Unidos. De este modo, los aficionados tendrán una oportunidad única de admirar en primera persona el galardón más preciado del deporte rey, el trofeo original de la competición, en los meses previos a la esperada Copa Mundial de la FIFA 2026™.

La gira mundial que dio comienzo el 3 de enero en Riad (Arabia Saudí) hará escala en Norteamérica, donde visitará las 16 ciudades anfitrionas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y otros 22 mercados, a fin de celebrar la creciente expectación en torno al acontecimiento deportivo más grande e inclusivo de la historia. La gira internacional, que se encuentra actualmente en Uzbekistán, recorrerá 30 federaciones miembro.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola iniciará su periplo norteamericano el 26 de febrero en México. De este modo, se dará el pistoletazo de salida a una inolvidable fiesta del fútbol que se extenderá al resto de la región.

Tras su primera escala en Ciudad de México, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ hará otras diez paradas en el país, en ciudades como Guadalajara y Monterrey. Los aficionados podrán disfrutar de activaciones inmersivas que rendirán homenaje a la pasión de México por el deporte rey.

El trofeo iniciará su etapa estadounidense el 24 de marzo en Los Ángeles y recorrerá el país de costa a costa con un total de 21 paradas. En su escala en Estados Unidos, la gira visitará las once ciudades anfitrionas y otros diez mercados importantes, y brindará experiencias interactivas y una oportunidad exclusiva de admirar de cerca el trofeo más emblemático del planeta.

A partir del 10 de abril, la gira continuará por Canadá, donde, partiendo desde Vancouver, recorrerá un total de siete ciudades, incluida Toronto. La escala canadiense pondrá el foco en la pujante cultura futbolística del país y su creciente expectación de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

A lo largo de 75 días de gira, el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ recorrerá Norteamérica y el resto del mundo, y brindará a los aficionados experiencias inolvidables y acceso exclusivo al símbolo más emblemático del deporte mundial.

Coca-Cola, en calidad de histórico socio FIFA, posee los derechos exclusivos de la Gira del Trofeo y mantiene el compromiso de acercar a los aficionados al fútbol y a su galardón más célebre.

Calendario de la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola

Canadá México Estados Unidos 10 y 11 de abril: Vancouver 26 y 27 de febrero: Ciudad de México 24 y 25 de marzo: Los Ángeles 12 de abril: Calgary 28 de febrero al 2 de marzo: Guadalajara 28 de marzo: Las Vegas 13 de abril: Winnipeg 4 y 5 de marzo: León 29 y 30 de marzo: San Francisco 22 de mayo: Montreal 6 y 7 de marzo: Veracruz 1 de abril: Salt Lake City 23 de mayo: Halifax 9 y 10 de marzo: Chihuahua 4 de abril: Portland 24 de mayo: Ottawa 11 y 12 de marzo: Querétaro 5 y 6 de abril: Seattle 25 y 26 de mayo: Toronto 14 al 17 de marzo: Monterrey 14 y 15 de abril: Chicago 18 y 19 de marzo: Puebla 17 de abril: San Luis 20 de marzo: Chichén Itzá 18 y 19 de abril: Kansas City 21 y 22 de marzo: Mérida 25 y 26 de abril: Dallas 5 al 8 de junio: Ciudad de México (días antes del partido inaugural) 28 y 29 de abril: Austin 30 de abril: San Antonio 2 y 3 de mayo: Houston 5 de mayo: Nueva Orleans 7 de mayo: Birmingham 9 y 10 de mayo: Miami 11 y 12 de mayo: Orlando 15 y 16 de mayo: Atlanta 21 de mayo: Filadelfia 30 y 31 de mayo: Boston 3 de junio: Nueva York Nueva Jersey

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola visitará también los países que albergarán los próximos Mundiales masculinos y femeninos, entre ellos, España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil. En cada escala, la comunidad local tendrá acceso a una singular oferta de actividades: desde experiencias inmersivas de la marca y pruebas interactivas de fútbol hasta contenidos exclusivos con FIFA Legends.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola cumple 20 años en 2026 y, a lo largo de este tiempo, más de cuatro millones de seguidores han participado de ella en 182 mercados de todo el mundo.