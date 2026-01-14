El periodo de solicitudes del sorteo aleatorio de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ concluye con más de 500 millones de peticiones de entradas

En apenas 33 días se recibieron solicitudes de aficionados residentes en los 211 países y territorios de las federaciones miembro de la FIFA

La demanda ha sido especialmente alta en los tres países organizadores —Canadá, Estados Unidos y México—, así como en Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia

A partir del 5 de febrero se comunicará por correo electrónico a los solicitantes si han sido elegidos

El entusiasmo por la Copa Mundial de la FIFA 2026™ se ha adueñado del planeta, como demuestran los más de 500 millones de solicitudes de entradas registradas durante la fase de ventas del sorteo aleatorio, transcurrida entre el jueves 11 de diciembre y el martes 13 de enero.

Durante estos 33 días, se ha registrado una media de 15 millones de solicitudes al día, dato que se conoce dado que cada solicitud se verifica con los datos de un tarjeta de crédito diferente. Esta cifra representa un nuevo récord de demanda en la historia del deporte mundial. Se recibieron solicitudes de aficionados residentes en todos los países y territorios en los que rigen el fútbol las 211 federaciones miembro de la FIFA, lo que pone de relieve el interés que suscita en todo el globo la primera Copa Mundial de la FIFA™ de 48 selecciones.

Los países que más solicitudes concentraron —además de los anfitriones (Canadá, Estados Unidos y México)— fueron Alemania, Inglaterra, Brasil, España, Portugal, Argentina y Colombia. El partido más demandado de esta fase de venta fue el Colombia-Portugal que se celebrará el 27 de junio en Miami, seguido del México-República de Corea del 18 de junio en Guadalajara; la final, que se disputará en Nueva York Nueva Jersey el 19 de julio; el partido inaugural, que enfrenta a México y Sudáfrica se jugará en Ciudad de México el 11 de junio; y, en el quinto puesto, la eliminatoria de dieciseisavos de final del 2 de julio en Toronto. Todo esto refleja el excepcional atractivo que revisten tanto los choques más señalados como los encuentros de eliminación directa en los tres países organizadores.

"500 millones de solicitudes de entradas en poco más de un mes es más que una demanda alta, constituye una auténtica declaración de intenciones a escala mundial. En nombre de la FIFA, quiero dar las gracias y felicitar a los aficionados de todo el planeta por esta respuesta extraordinaria", ha declarado el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

"Somos conscientes de lo mucho que significa este torneo para la gente de todo el mundo y lo único que lamentamos es que el aforo de los estadios no sea ilimitado para poder recibirlos a todos. Por eso nos comprometemos a habilitar otros mecanismos para formar parte de la Copa Mundial de la FIFA 2026, a través de toda una serie de experiencias fuera de los estadios, tanto presenciales como en línea, y que pueda participar el mayor número posible de personas en el que va a ser la mayor competición de la historia".

Tras la conclusión del periodo de solicitudes del sorteo aleatorio, el Departamento de Gestión de Venta de Entradas de la FIFA comprobará que las solicitudes cumplen la correspondiente normativa y las restricciones por unidad familiar. A continuación, si la demanda supera la oferta, las entradas se asignarán mediante un proceso de selección aleatorio que garantizará la equidad y la igualdad de oportunidades para todos.

A partir del 5 de febrero se comunicará por correo electrónico a los solicitantes si han sido elegidos. Aquellos cuyas peticiones se aprueben en parte o íntegramente recibirán un correo electrónico y se efectuará el cobro de las entradas. Si la solicitud se ha aprobado parcialmente, el aficionado obtendrá el número de entradas que pidió para un partido concreto, pero no para todos los partidos incluidos en su solicitud. Los aficionados cuyas solicitudes no sean atendidas tendrán otra oportunidad de adquirir entradas cuando se acerque la fecha del torneo, en la fase de venta de última hora. En este periodo, que durará hasta que finalice el torneo, las entradas se venderán por orden de solicitud. Se recuerda a los aficionados que FIFA.com/tickets es el sitio oficial y preferente para comprar las entradas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Asimismo, los titulares de entradas que cumplan los requisitos ya tienen a su disposición una plataforma de reventa oficial gestionada por la FIFA en FIFA.com/tickets. El propósito de esta iniciativa es proteger a los aficionados de reventas no válidas o no autorizadas, y está disponible para aficionados sujetos a normativas federales y locales; los residentes en México tendrán acceso al mercado de intercambio de boletos de la FIFA.

Los aficionados que deseen garantizar su acceso a partidos concretos y vivir una experiencia superior el día del encuentro pueden adquirir los paquetes con entrada, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Por su parte, los aficionados que busquen un paquete de viaje completo pueden recurrir a los paquetes de Qatar Airways, que incluyen entradas, transporte, alojamiento y vuelos.

Las entradas no garantizan la admisión a ninguno de los países anfitriones, por lo que se insta a los aficionados a visitar las respectivas páginas gubernamentales para informarse sobre los requisitos de entrada en Canadá, México y Estados Unidos. Debido a los plazos de tratamiento, la FIFA recomienda solicitar el visado lo antes posible. Las personas con entradas para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ que viajen a Estados Unidos podrán acceder dentro de pocas semanas al sistema de citas prioritarias de la FIFA que se anunció recientemente (FIFA PASS).