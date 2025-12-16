La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola empezará el 3 de enero

Coca-Cola y la FIFA celebran el 20.º aniversario de esta emblemática gira

La edición de 2026 comenzará en Riad (Arabia Saudí)

30 federaciones miembro de la FIFA recibirán la visita del trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ antes del revolucionario torneo que tendrá lugar en Canadá, México y Estados Unidos

The Coca-Cola Company y la FIFA ultiman los preparativos para la sexta Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola, que brindará a miles de aficionados de todo el planeta la oportunidad de ver el trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA™ antes del torneo que se disputará el año que viene. La Copa Mundial del 2026 será la edición más grande de la historia y se disputará en tres países anfitriones, Canadá, México y Estados Unidos, y contará con más equipos, partidos y festejos que nunca.

Coca-Cola, en calidad de histórico socio FIFA, posee los derechos exclusivos de la Gira del Trofeo, que comenzará el 3 de enero de 2026 en Riad (Arabia Saudí). En total, el trofeo visitará 30 federaciones miembro de la FIFA e incluirá 75 escalas a lo largo de más de 150 días, lo que dará a los aficionados una ocasión extraordinaria de ver en primera persona el trofeo más codiciado del deporte rey.

"El fútbol tiene una capacidad única para unir a las personas, independientemente de su origen o del idioma que hablen —declaró Mickael Vinet, vicepresidente de The Coca-Cola Company y responsable de activos globales, influencers y colaboraciones—. Durante dos décadas, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA patrocinada por Coca-Cola ha sido un viaje que ha unido al público con la magia de este deporte. En la travesía del trofeo rumbo a la mayor edición del Mundial de la historia, ensalzamos la pasión, el orgullo y la unidad que hacen del fútbol el deporte más popular del planeta".

La Gira del Trofeo visitará los tres países anfitriones de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ y los países que albergarán los próximos Mundiales masculinos y femeninos, entre ellos, España, Marruecos, Portugal, Arabia Saudí y Brasil. En cada escala, la comunidad local tendrá acceso a una singular oferta de actividades: desde experiencias inmersivas de la marca y pruebas interactivas de fútbol hasta contenidos exclusivos con FIFA Legends.

La Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola cumple 20 años en 2026 y, a lo largo de este tiempo, más de cuatro millones de seguidores han participado de ella en 182 mercados de todo el mundo.

"El trofeo de la Copa Mundial de la FIFA está considerado en todo el mundo como el mayor símbolo del deporte, y Coca-Cola es una de las marcas más reconocidas del planeta —afirmó Romy Gai, director de la División Comercial de la FIFA—. Durante dos décadas, nuestra colaboración con Coca-Cola ha unido a los aficionados y les ha llevado la magia del Mundial a través de la Gira del Trofeo. A lo largo de cinco ediciones, el emblemático trofeo ha visitado 182 de nuestras 211 federaciones miembro, y esta gira será especialmente significativa, puesto que no solo celebramos el 20.º aniversario de la Gira del Trofeo, sino que además estamos preparando el mayor Mundial de la historia, que se celebrará en tres países anfitriones: Canadá, México y Estados Unidos".

Durante más de un siglo, Coca-Cola ha sido mucho más que una simple bebida: ha sido un símbolo de optimismo y una presencia refrescante en innumerables acontecimientos históricos. Ahora que el mundo se reúne para vivir la Copa Mundial, el equipo de Coca-Cola —desde embotelladoras, fabricantes y distribuidores locales hasta socios minoristas— refrescará a los aficionados a lo largo del torneo. A la compañía le enorgullece servir refrescos en momentos de celebración que unen a los aficionados de todo el mundo, ya sea con las bebidas favoritas del público nacional o con las más famosas, como Coca-Cola y Powerade.

Además, la Gira del Trofeo de la Copa Mundial de la FIFA™ patrocinada por Coca-Cola es una plataforma para fomentar el cambio en las comunidades locales. En esta edición de la gira, The Coca-Cola Company colaborará con equipos y socios de embotelladoras de la zona para apoyar sus iniciativas de sostenibilidad, como la recogida de los embalajes y las labores de reciclaje.

Para obtener más información, visiten cokeurl.com/trophy-tour y FIFA.com.