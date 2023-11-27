Se publica una edición especial del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con el tema Read My Lips, la primera colaboración musical de Madonna y Feid

La edición especial del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ contiene un corte nuevo, obra de Madonna en colaboración con Feid

La canción, una producción de Madonna, Stuart Price y Tainy, aporta un nuevo ritmo a esta edición especial

Escucha Read My Lips en todas las plataformas de reproducción y en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (edición especial), al que puedes acceder aquí

Se acaba de publicar por sorpresa una edición especial del álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, producto del sello discográfico de SALXCO UAM & Def Jam Recordings. La edición contiene ahora 20 temas, entre los que destaca Read My Lips, obra de la nueva colaboración entre una de las artistas más influyentes de la historia de la música y uno de los principales exponentes de la música latina: Madonna y Feid. Ya puedes escuchar Read My Lips y el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ (edición especial).

Read My Lips, interpretada en inglés y español, es una producción de Madonna, Stuart Price y Tainy, y se estrenó como parte de Confessions II – The Film de Madonna en el festival de cine de Tribeca Film Festival. El corto recibió el aplauso de la crítica y la canción ya está disponible por primera vez como un tema discográfico completo.

Con Read My Lips, Madonna y Feid añaden un nuevo gran éxito al álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, que está evolucionando a la par que la competición. El tema aporta un nuevo soplo de energía a la celebración del fútbol, la música y la cultura que representa el proyecto. Además, pone de relieve la importante presencia de Madonna en la competición, como quedará de manifiesto en su próxima aparición en el concierto del histórico espectáculo del descanso de la final.

Esta edición especial, que se publica en plena competición, se añade al disco que contiene las interpretaciones de la ceremonia inaugural, incluido el himno oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, DNA, una colaboración de Andrea Bocelli, David Guetta, Megan Thee Stallion y EJAE. La banda sonora, en la que participan artistas de todos los continentes, géneros y generaciones, entre los que se encuentran primeras figuras de la música, es un fiel reflejo de la magnitud, diversidad y alcance cultural de la Copa Mundial de la FIFA™ más grande de la historia.