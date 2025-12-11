Comienza la fase de sorteo aleatorio de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™

El periodo de solicitud para la tercera fase de venta de boletos ya está abierto y permanecerá disponible hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 CET). El momento de presentación de la solicitud dentro del plazo no afecta a las opciones de selección

Los precios de los boletos para el público general y para los aficionados de las selecciones se mantienen fijos durante toda esta fase de venta

Por primera vez, los aficionados podrán solicitar boletos para partidos individuales con la información completa sobre cada partido, las sedes y las fechas de la fase de grupos

La nueva fase de venta de boletos de la Copa Mundial de la FIFA 2026™ —el sorteo aleatorio— ya está disponible y permanecerá abierta hasta el martes 13 de enero a las 11:00 ET (17:00 CET). Durante este periodo, los aficionados pueden inscribirse en FIFA.com/tickets. Esta es la tercera fase de venta de un torneo que introduce un formato inédito con 48 selecciones y para el que ya se han adquirido cerca de dos millones de boletos entre el sorteo preferente de Visa y el sorteo anticipado, que concluyó el mes pasado.

El momento exacto en el que los aficionados se inscriban en el sorteo aleatorio no afectará a sus posibilidades de resultar elegidos. Los precios de los boletos se mantendrán sin cambios durante toda esta fase de venta. Los aficionados que ya cuenten con un FIFA ID deberán iniciar sesión con sus datos y registrarse para el sorteo aleatorio, incluso si participaron en sorteos de boletos anteriores. Quienes todavía no tengan un FIFA ID deben crear una cuenta en FIFA.com/tickets, la plataforma oficial y recomendada para conseguir boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™, antes de comenzar el proceso.

Los aficionados podrán elegir los partidos, las categorías y el número de boletos para cada encuentro que deseen (en función de las restricciones por hogar). Los solicitantes cuyas peticiones se aprueben en parte o íntegramente recibirán un correo electrónico, y el cobro de las entradas se efectuará automáticamente en febrero. Si la solicitud se ha aprobado parcialmente, el aficionado obtendrá el número de boletos que pidió para un partido concreto, pero no para todos los partidos incluidos en su solicitud.

Tras la publicación del calendario definitivo el pasado sábado 6 de diciembre, el sorteo aleatorio será la primera fase en la que los aficionados podrán solicitar boletos para partidos individuales conociendo ya los enfrentamientos, las sedes y las fechas de la fase de grupos.

Los seguidores de una selección concreta también podrán solicitar boletos para aficionados de una federación miembro participante (PMA) en FIFA.com/tickets a partir del jueves 11 de diciembre, siempre que cumplan los requisitos establecidos por su PMA. Cada PMA define sus propios criterios para acreditar a sus seguidores y fija el procedimiento que deben seguir para solicitar estos boletos.

Los aficionados que deseen garantizar su acceso a partidos concretos y vivir una experiencia superior el día del encuentro pueden adquirir los paquetes de hospitality con boleto, disponibles en FIFA.com/hospitality, a través de On Location, el proveedor oficial de hospitality de la Copa Mundial de la FIFA 2026™.

Por su parte, los aficionados que busquen un paquete de viaje completo pueden recurrir a los paquetes de Qatar Airways, que incluyen boletos, transporte, alojamiento y vuelos.

Los boletos también estarán disponibles para su compra a través del Mercado de Reventa / Mercado Intercambio de la FIFA a partir del 15 de diciembre.

Se recomienda a los aficionados visitar FIFA.com/tickets para consultar las preguntas frecuentes y la documentación legal aplicable a la compra y el uso de boletos para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Las solicitudes de boletos se rigen por las reglas oficiales del sorteo aleatorio, disponibles en FIFA.com. No es necesario realizar una compra para participar o resultar seleccionado; sin embargo, si una solicitud resulta aceptada, el importe se cargará automáticamente en la tarjeta de pago conforme a la autorización concedida. La selección de una solicitud en el sorteo implica la compra automática de los boletos asignados para la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Solo pueden participar las personas mayores de 18 años.