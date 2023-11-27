Brasil sigue líder en las clasificaciones de futsal masculino y femenino

La Seleção sigue liderando la clasificación de futsal, tanto masculino como femenino

Además del regreso del combinado masculino de Camerún, las tablas tienen cinco nuevos integrantes

El crecimiento constante de este deporte se debe al éxito monumental de la Copa Mundial Femenina de Futsal de la FIFA 2025™ y el torneo masculino de 2024, celebradas en Filipinas y Uzbekistán respectivamente

Las clasificaciones más recientes refuerzan la idea del mecanismo de cabezas de serie para los próximos sorteos de los Juegos Olímpicos de la Juventud

Brasil se ha mantenido en la cima de la Clasificación Mundial de Futsal de la FIFA femenina y masculina. Además, en las últimas ediciones debutaron cinco selecciones en cada una de las clasificaciones, lo que certifica el crecimiento continuo del futsal en todo el mundo.

Las clasificaciones de mayo de 2026 toma en cuenta 84 partidos femeninos, de los cuales diez se disputaron a finales de 2025, y 321 partidos masculinos, de los cuales 64 se disputaron cerca del final del pasado año. Mientras que los encuentros femeninos incluyeron 18 eliminatorias para la Eurocopa Femenina de Futsal de la UEFA 2027 y 66 partidos amistosos, los partidos del futsal masculino abarcaron los enfrentamientos por la Copa Asiática de Futsal de la AFC 2026 (disputada del 27 de enero al 7 de febrero en Indonesia), la Copa América de Futsal de la CONMEBOL 2026 (organizada del 24 de enero al 1 de febrero en Paraguay) y la Eurocopa de Futsal de la UEFA 2026 (disputada del 21 de enero al 7 de febrero Letonia, Lituania y Eslovenia), además de los 54 partidos regionales y de clasificación para la Copa Mundial de Futsal de la FIFA™ y 177 amistosos.

Las primeras seis naciones en la Clasificación Mundial de Futsal de la FIFA femenina continúan siendo las mismas que en la edición pasada, que se publicó en diciembre de 2025: Brasil, España, Portugal, Argentina, Italia y Japón. Tailandia y Colombia ocupan las siguientes posiciones, aunque la que más escaló en la última actualización fue Francia, que subió 15 puestos hasta ocupar el 33.o, junto con Costa Rica y Fiji, que alcanzaron la 27.ª y 59.ª plaza respectivamente.

Tanto Bután (89.a), como Nepal (91.a), Pakistán (94.a), Sri Lanka (95.a) y las Maldivas (96.a), han ingresado a la clasificación por primera vez, lo que eleva a 96 el total de equipos que la componen.

En el futsal masculino, Brasil ha logrado mantener intacto su liderazgo tras su exitosa campaña en la Copa América de Futsal de la CONMEBOL 2026, donde estableció un nuevo récord al levantar la copa por 12.a vez.

En la última actualización, las primeras cinco plazas pertenecen a selecciones que disputaron las finales de los últimos campeonatos continentales. A la Seleção, la líder de la clasificación, le pisa los talones la subcampeona de la Eurocopa de futsal de la UEFA, Portugal (2.a) y la nueva campeona de Europa, España (3.a). Argentina (4.a) y RI de Irán (5.a), que retuvo su título de la AFC, las siguen de cerca. Por último, Indonesia, subcampeona de Asia, escaló diez puestos y se encuentra 14.a.

Por otro lado, Macedonia del Norte (58.a), Montenegro (61.a), la semifinalista sudamericana, Perú (34.a) y Noruega (82.a) son las que más subieron, mientras que Cabo Verde (133.a), Sri Lanka (140.a), Bután (141.a), Senegal (142.a) y Kenia (143.a) debutan en la tabla. Camerún (77.a) vuelve a la clasificación tras regresar al futsal internacional tras más de ocho años de ausencia. Finalmente, Afganistán subió siete puestos y se coloca 21.ª en la tabla.