Y Ronaldo superó a Greaves

Nuevo récord goleador de Ronaldo

El tocopillano que arrasa en la Premier League

Dos títulos de liga largamente anhelados

367

goles han convertido a Cristiano Ronaldo en el máximo goleador de la historia en el total de las cinco grandes ligas europeas. El dorsal número 7 del Real Madrid alcanzó esta cifra con su doblete contra el Celta Vigo, y batió así el récord histórico que poseía Jimmy Greaves.

15

goles a domicilio ha marcado Alexis Sánchez en la Premier League 2016/17, el segundo total más abultado en una campaña, por detrás de Kevin Phillips, quien anotó 16 con el Sunderland en 1999/2000. El gol del jugador chileno, de 28 años, en el campo del Stoke City este sábado lo convirtió en el octavo futbolista que ha marcado 50 tantos en la Premier League con el Arsenal, después de Thierry Henry, Ian Wright, Robin van Persie, Dennis Bergkamp, Olivier Giroud, Theo Walcott y Robert Pires. A continuación, el martes, Sánchez firmó los dos goles de la victoria (2-0) de los suyos contra el Sunderland, que situaron a su autor por detrás del líder, Romelu Lakaku del Everton, en la carrera por el título de máximo anotador de la Premier League.

79

años ha pertenecido al Marsella el récord de haber visto puerta consecutivamente en 30 partidos de la Ligue 1 hasta que el Mónacose lo arrebató el miércoles. El equipo de Leonardo Jardim se impuso al Saint-Etienne por 2-0 para alzar su primer título de liga en 17 años, a falta de un partido por jugar. Con ello, el Mónaco no solo dio al traste con las aspiraciones del París Saint-Germain de conquistar una quinta Ligue 1 seguida, sino que además comparte ahora con el Nantes (8) el tercer puesto de la lista campeones de récord, por detrás del Saint-Etienne y del Marsella (10 cada uno). El Mónaco se anotó un promedio de solo 1,3 goles por partido en la primera campaña de Jardim al frente del equipo (2014/15), pero ha registrado 2,8 esta temporada.

4

títulos consecutivos de la primera división de Portugal es la marca que el campeón, el Benfica, consiguió el sábado por primera vez en la historia.

46

goles a domicilio en la Serie A ha marcado el Nápoles esta temporada y, con ello, el equipo ha empatado el récord histórico que estableció la Juventus de Karl Aage Paest, Rinaldo Martino, Giampiero Boniperti y John Hansen en 1949/50. El Nápoles alcanzó esta cifra con la manita (5-0) endosada al Torino. El Toro, por su parte, ha visto puerta en 14 partidos seguidos fuera de casa, la secuencia más prolongada desde que Giuseppe Massa, Giuseppe Savoldi y compañía dominaron a domicilio entre 1975 y 1976. La clave de su éxito ha sido Dries Mertens, quien, tras haber anotado un promedio de 0,17 goles por partido en sus dos campañas anteriores en la Serie A, ha registrado 0,76 en ésta (25 tantos en 33 participaciones).

Los 86 goles del Nápoles es la cifra anotadora más alta de la división, además de la mayor cantidad de anotaciones que ha conseguido un club en una campaña de la primera categoría de la liga italiana desde que el Juventus registró 92 tantos en 1959/60.

36

años y 296 días es la edad a la que Dirk Kuytse ha convertido en el cuarto autor de una tripleta más veterano de la historia de la Eredivisie. Solamente Abe Lenstra, Faas Wilkes y Pleun Strik lo aventajan en esta estadística. Kuyt entró, además, en la historia como el tercer jugador que registra 100 anotaciones con el club en la Eredivisie, tras Cor van der Gijp en 1961 y Ove Kindvall en 1970. A continuación, el atacante logró su noveno triplete en la máxima división holandesa, un récord de este siglo, y espoleó la victoria de los suyos por 3-1 sobre el Heracles en la última jornada. El triunfo llevó al Feyenoord a terminar con un punto más que el Ajax y conquistar así su primer título de liga en 18 años.

43

años después de que Gerd Muller se convirtiera en el último jugador que anotaba 30 goles en dos temporadas consecutivas de la Bundesliga, Robert Lewandowskiha repetido la hazaña. El artillero del Bayern de Múnich marcó 30 tantos en 32 partidos la temporada pasada, y alcanzó los 30 goles en 32 encuentros en la presente campaña el sábado, al subir al marcador el tanto del 1-1 con el RB Leipzig. Se trata del primer gol en casa que encaja en liga el equipo de Ralph Hasenhuttl en más de siete horas y media de juego, el mismo que hizo posible que su autor, Lewandowski, se convirtiera en el 15º jugador que registra 150 tantos en la Bundesliga.