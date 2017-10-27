Un once de ensueño y un arco de pesadilla

Regreso triunfal del veterano Rey de los Fiordos

Relevos en el FIFA/FIFPro World XI

La criptonita de Luis Suárez

3 cambios, solamente, se han producido en el FIFA/FIFPro World XI entre 2016 y 2017. Gigi Buffon, Leonardo Bonucci y Neymar reemplazaron en esta edición a Manuel Neuer, Gerard Piqué y Luis Suárez. La única vez que hubo menos modificaciones fue entre las ediciones de 2011 y 2012, cuando Marcelo y Falcao sustituyeron a Nemanja Vidic y Wayne Rooney. Entre los onces de 2005 y 2006 se registraron siete cambios.

0 disparos entre los tres palos efectuó el adversario del River Plate, primera vez en las cinco últimas ediciones de la Copa Libertadores que un equipo neutraliza de tal modo a su oponente. Ignacio Scocco firmó el único gol del choque de ida de semifinales, y suma ya nueve en sus seis últimos partidos como titular en todos los torneos.

3 jugadores han marcado ya tanto en el gran clásico de la liga española como en el de la francesa este siglo, después de que Neymar emulase a Ronaldinho y a Zlatan Ibrahimovic. El brasileño, de 25 años, se convirtió en el primer jugador de las 25 últimas temporadas que anota y es expulsado en un partido de la Ligue** 1 entre el Marsella y el París Saint-Germain.

0 goles ha marcado Luis Suárez en cinco encuentros contra el Málaga en la liga española. El uruguayo, de 30 años, ha perforado la meta de todos los demás clubes contra los que ha jugado en la competición.

2 tripletas en una Copa Mundial Sub-17 de la FIFA materializó el inglés Rhian Brewster, cuarto jugador que lo consigue, después del alemán Marcel Witeczek (1985), el francés Florent Sinama Pongolle (2001) y el marfileño Souleymane Coulibaly (2011). Si marca otros tres goles en la final contra España, el número 9 de la selección inglesa compartiría la distinción de máximo realizador de todos los tiempos del torneo con el nigeriano Victor Osimhen (diez goles en 2015).

69 puntos es la cifra con la que terminó el Toronto FC la temporada regular, estableciendo así un nuevo récord de la Major League Soccer. Sebastian Giovinco firmó en los instantes finales un exquisito gol de falta con el que amplió su propia marca de golpes francos (su 64ª diana en 100 partidos con el club) y permitió a los hombres de Greg Vanney acabar el torneo con un punto más que el Galaxy de Los Ángeles de 1998, equipo en el que jugaban Paul Caligiuri, Cobi Jones y él mismo.

41 años y 220 días: es la edad a la que Kjetil Waeler se convirtió en el goleador más veterano de la historia de la liga noruega el domingo, contra el Sarpsborg. Waeler, que es mayor que su propio entrenador en el Sogndal, Eirik Bakke, luce el dorsal número 41 y dejó este año el arbitraje para regresar a los terrenos de juego.

10 es el registro combinado de goles y asistencias en la Ligue** 1 en 2017 de Memphis Depay, el primer jugador que lo logra este ejercicio en el campeonato francés. Únicamente otros cuatro futbolistas de las cinco principales ligas de Europa han alcanzado las dos cifras en tantos y pases decisivos este año: Dries Mertens (24 goles, 11 asistencias), Luis Suárez (20, 10), Neymar (16, 10) e Ivan Perisic (10, 11).