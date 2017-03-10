Siete minutos mágicos en Barcelona

En el último repaso estadístico de FIFA.com encontramos a un gigante abatido en los Andes, una sorpresa mayúscula en un torneo femenino y una de las remontadas más inverosímiles en la historia del fútbol europeo. Además, descubrirás por qué las águilas no deben volar a Alemania.

7

segundos era el tiempo que faltaba para el final del partido cuando Sergi Roberto marcó de volea su primer gol en 18 meses; un gol que convirtió al FC Barcelona en el primer equipo en la historia de la Liga de Campeones de la UEFA en remontar una derrota por 4-0 en la ida y acabar pasando de ronda. En el minuto 88 del encuentro, el Barça necesitaba anotar tres dianas más y no encajar ninguna. Entonces apareció Neymar, que ejecutó de manera brillante un libre directo y una pena máxima antes de asistir a Sergi Roberto en la última jugada del partido. Fue la séptima asistencia de Neymar en esta Champions. En esos minutos de locura el PSG no logró completar más de 4 pases, incluidos los tres saques de centro tras los goles azulgranas.

Además, con este resultado los parisinos igualaron su peor resultado en competiciones europeas, que se produjo cuando Raí, Leonardo, Patrice Loko y compañía cayeron en casa a manos del Juventus de Didier Deschamps, Zinédine Zidane y Alessandro Del Piero en la ida de la Supercopa de Europa de 1996. Por si fuera poco, el cuadro culé se convirtió en el primer equipo en alcanzar las 300 victorias en Europa. Los azulgranas han ganado sus 15 compromisos como locales en la Champions con Luis Enrique en el banquillo, han marcado 50 goles y apenas han concedido siete.

6

goles anotó por primera vez Jorge Wilstermann en la competición continental de clubes, y lo hizo frente al pentacampeón de Sudamérica. El Wilstermann-Peñarol fue una reedición del partido inaugural de la Copa Libertadores, en el que los uruguayos ganaron 7-1. En esta ocasión también hubo ocho tantos, pero la mayoría de ellos cayeron del bando menos esperado. El conjunto boliviano había perdido 11 de sus últimos 15 encuentros en la Libertadores, en los que solamente cosechó un triunfo, pero se convirtió en el primer equipo en marcarle seis goles a Peñarol en el torneo desde que Internacional lo lograra en 1989 y Real Potosí hiciera lo propio 13 años más tarde.

La victoria por 6-2, en el partido número 100 de Wilstermann en la máxima competición continental, fue la primera por más de tres goles de diferencia desde el 4-0 que obtuvo frente a Universitario en 1986, con póquer de Juan Carlos Sánchez.

2

derrotas en casa en tres días sufrió la selección femenina de Estados Unidos, más que en los últimos 13 años juntos. La diana de Ellen White en el último minuto dio el triunfo por 1-0 a Inglaterra en Nueva Jersey e infligió a las norteamericanas su primera derrota en 26 partidos. Tres días después, en Washington DC, Francia se impuso 3-0 y se adjudicó la Copa SheBelieves, relegando a las Barras y Estrellas al cuarto y último puesto del certamen.

Era la primera vez que las estadounidenses caían por más de dos goles de diferencia desde el 0-4 que les endosó la Brasil de Marta en las semifinales de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2007. Este resultado provocó que Estados Unidos encadenara dos derrotas consecutivas por primera vez desde que Noruega venció a Brandi Chastain, Kristine Lilly, Mia Hamm y las suyas en un doble enfrentamiento en apenas unos días en febrero del 2000.

5

jugadores africanos han marcado ya una tripleta en la Liga de Campeones de la UEFA, después de que Pierre-Emerick Aubameyang emulara a Didier Drogba, Yakubu, Samuel Eto’o y Yacine Brahimi. Eso sí, el delantero gabonés, de 27 años, fue el primero en conseguirlo en la fase eliminatoria. El otro futbolista récord del Borussia Dortmund en su triunfo por 4-0 sobre el Benfica fue Christian Pulisic, quien, a sus 18 años y 171 días, se convirtió en el tercer jugador más joven en marcar un gol en los cruces de la Liga de Campeones después de Bojan (FC Barcelona; 2008) y de Kylian Mbappé, que vio portería el mes pasado con el Mónaco. El Benfica ha perdido los diez partidos de competiciones europeas que ha disputado en Alemania.

999

minutos estuvo Robin Olsen, guardameta del FC Copenhague, sin encajar ningún gol en casa hasta que Kasper Dolberg, del Ajax, perforó el arco de sus compatriotas en la Europa League el jueves 9 de marzo.

7

minutos y 15 segundos fue el tiempo que necesitó el pasado domingo Andrea Belotti para anotar la cuarta tripleta más rápida en la historia de la Serie A. La hazaña de este delantero de 23 años permitió al Torino voltear un marcador adverso frente al Palermo y acabar imponiéndose por 3-1. Belotti se convirtió además en el primer jugador de los turineses en firmar más de un hat-trick en una misma temporada desde que Wim Kieft hiciera lo propio en la 1986/87. El artillero italiano suma ya 22 dianas en 24 compromisos ligueros en esta campaña, y el último futbolista del Torino que superó esa marca fue Benjamín Santos, con 26, en el ejercicio 1949/50.