Porteros centenarios y goleadores

Gigi Buffon, un portero centenario

Óscar Pérez, un arquero goleador

... y Cristiano Ronaldo

69

disparos a puerta ha recibido el Juventus sin encajar ninguno en la Liga de Campeones de la UEFA, contando las estadísticas de su victoria por 2-0 a domicilio contra el Mónaco. Desde que el sevillista Nicolás Pareja batió su meta en noviembre, la Juve lleva diez horas y 21 minutos sin recibir gol en la competición, con un registro de seis imbatibilidades consecutivas, una gesta que solo han superado el AC Milan (siete en 2004/05) y el Arsenal (diez en 2005/06).

100

partidos en Liga de Campeones ha disputado ya Gigi Buffon. Es el segundo jugador que alcanza esta cifra con un club italiano, por detrás de Paolo Maldini (109 encuentros con el AC Milan). Y ahora comparte con Víctor Valdés (106) la tercera posición de la lista de arqueros que más veces han participado en la competición, ambos por detrás de Petr Cech (111) e Iker Casillas (164).

52

goles en la fase eliminatoria de la Liga de Campeones de la UEFA sumó Cristiano Ronaldo con su tripleta contra el Atlético de Madrid, 15 más que su inmediato perseguidor en la lista, Lionel Messi. El portugués lleva ocho anotaciones en los tres últimos partidos. Cristiano se ha convertido además en el primer jugador que registra sendas tripletas en dos encuentros eliminatorios consecutivos en el torneo, con lo que iguala el récord de hat-tricks de Messi (siete).

31

goles en 28 partidos es la renta de Bas Dost en la actual liga portuguesa. El tercer triplete en siete encuentros del holandés otorgó al Sporting la victoria por 3-2 en su visita al Braga. Dost es ya el autor de la mitad de los goles de su equipo en esta campaña. Actualmente, tiene 12 goles más que su inmediato perseguidor en la lista de máximos anotadores en Portugal, Tiquinho Soares del Porto, y está a sólo dos del registro de Lionel Messi en la carrera por la Bota de Oro de Europa.

44

años y 87 días es la edad a la que el arquero Óscar Pérez ha marcado un gol en el fútbol mexicano. Pérez, con más de 500 partidos con el Pachuca, se incorporó al ataque para rematar un saque de esquina contra Cruz Azul en la Liga MX. “El Conejo” anotó de cabeza a 48 segundos del final del partido el empate 2-2 que amplió a 34 encuentros la racha de invicto en casa del Pachuca en todas las competiciones. No ha sido su primer gol. Hace 11 años, cuando jugaba con Cruz Azul, marcó el último tanto que hasta ahora figuraba en su cuenta particular. También de cabeza batió al portero de Tecos, José Corona, casualidades de la vida, el mismo guardameta al que Pérez superó este domingo.

31

años después de que un equipo ecuatoriano ganara en Brasil un partido de la Copa Libertadores, acaba de repetirse la gesta. El Barcelona, que se había impuesto al Bangu por 2-1 en Río de Janeiro en 1986, derrotó en esta ocasión al Botafogo (2-0) en esa misma ciudad.

4

de las cinco grandes ligas europeas ha conquistado ya Carlo Ancelotti, el primer entrenador que logra la gesta. El técnico italiano, de 57 años, ganó con AC Milan, Chelsea y París Saint-Germain, y repitió el sábado con el Bayern de Múnich. El club alemán puso fin a una racha de cinco partidos sin conocer la victoria en todas las competiciones para mejorar su récord de cinco títulos consecutivos de la Bundesliga y propinar al Wolfsburgo su derrota más abultada en la liga en toda su historia (6-0).

