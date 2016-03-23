Las insólitas goleadas de Racing

Michael Jackson marcando el ritmo en Asia, la locura en Argentina, un artillero nato en Portugal y un gigante Holandés que supera a otro figuran en el repaso de FIFA.coma las estadísticas semanales junto a un chico, un entrenador y el jugador más caro del mundo.

85

años hacía que un equipo profesional argentino no ganaba dos partidos seguidos por 3-6 en campo contrario, algo que logró el martes el Racing Club. Diego Milito y Lisandro López, entre otros, ayudaron a la formación de Facundo Sava a cosechar tan insólitos resultados ante el Unión Santa Fe y el Atlético Rafaela. Lo más chocante es que La Academia no sumaba más de dos tantos fuera de casa desde noviembre de 2014.

En otro orden de cosas, Ramón Ábila se sacó del sombrero una tripleta en menos de un cuarto de hora que permitió a Huracán imponerse al Temperley por 4-2. "Wanchope" Ábila ostenta una media de una diana cada 90 minutos en la presente campaña de la Primera División, y acumula siete goles en sus cinco últimos encuentros (incluidas todas las competiciones).

43

tantos hacen de Gareth Bale el británico más prolífico de la liga española. El galés, de 26 años de edad, alcanzó esta cifra contra el Sevilla en su partido numero 77 de primera división, superando así a Gary Lineker (42 en 103 choques).

18

años y 141 días es la edad a la que Marcus Rashford eclipsó a Wayne Rooney como el artillero más joven del Derbi de Manchester desde que comenzó la Premier League. El ariete del United, que aún va al instituto, anotó el domingo el único gol del duelo, que dejó al City sin conocer la victoria en ninguno de sus cara a cara con los seis primeros clasificados en esta campaña 2015/2016.

29

dianas en 27 partidos han colocado a Jonas en cabeza de la pugna por la Bota de Oro europea y de nuevo en la órbita de la selección brasileña tras cuatro años de ausencia. El autor del segundo gol más rápido de la historia de la Liga de Campeones de la UEFA tuvo que esperar lo suyo para materializar el último, nada menos que 92 minutos y cinco segundos. Su fenomenal volea contra el Boavista (0-1) otorgó a As Águias su 11er triunfo consecutivo fuera de casa (incluidas todas las competiciones). Una racha en la que encontramos visitas muy complicadas, como las realizadas a los campos del eterno rival, el Sporting, y del Zenit de San Petersburgo.

Así las cosas, el Benfica se mantiene en lo más alto del escalafón de la Primeira Liga con dos puntos de ventaja sobre el segundo. En toda su historia, sólo dos futbolistas del Benfica han sumado más de 30 tantos en una sola temporada: Eusebio, que lo hizo tres veces, y Mats Magnusson, que cuajó 33 en 32 choques en 1989/1990 bajo la batuta del también sueco Sven-Goran Eriksson.

54

partidos consecutivos marcando llevaba el PSV hasta que el domingo el Ajax puso punto final a su racha. Desde la derrota por 1-0 a manos del Heerenveen de hace 18 meses, el coloso de Eindhoven había perforado la meta rival al menos una vez en todos y cada uno de sus compromisos de la Eredivisie. En ese mismo choque, Arkadiusz Milik se convirtió en el primer jugador del Ajax en inaugurar el luminoso en cinco ocasiones seguidas. Además, el polaco ha añadido siete tantos a su cuenta personal en sus cinco últimos duelos.

Con su victoria por 0-2, los pupilos de Frank de Boer arrebataron a sus anfitriones el liderato de la tabla. Y con éste son ya dos triunfos sucesivos del Ajax en el feudo del PSV, una gesta que no conseguía desde 1971, cuando en sus filas militaban astros de la talla de Velibor Vasovic, Wim Suurbier, Johan Neeskens, Piet Keizer y Johan Cruyff.

9

dianas en tres jornadas de la Liga de Campeones de la AFC marcó Adriano Michael Jackson, más de las que logró el máximo anotador de la campaña anterior, Ricardo Goulart, en 14 partidos. El brasileño, de 28 años, cosechó cuatro en el 0-6 del Seúl ante el Buriram United, y tres más en el 4-1 contra el Sanfrecce Hiroshima, convirtiéndose en el séptimo jugador de la historia del certamen que registra dos tripletas. A todo esto hay que sumar su doblete en el 1-4 del miércoles pasado frente al Shandong Luneng, lo que significa que le faltan cuatro para igualar el récord absoluto de goles en una sola temporada de la Liga de Campeones de la AFC, que ostenta desde 2013 Muriqui, del Guangzhou Evergrande (13).

523