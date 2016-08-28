¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Ditmar Jakobs**(63 años) participó con Alemania en la Copa Mundial de la FIFA México 1986™, donde jugó 6 partidos y perdió la final contra Argentina. Tras sus comienzos en el Oberhausen, fichó sucesivamente por el Borussia Berlín y el Duisburgo. Luego recaló en el Hamburgo, donde ganó 2 ligas, 1 Copa de Alemania y 1 Liga de Campeones de la UEFA.

Ramón Díaz*(57 años) marcó la historia del fútbol argentino como integrante de la generación dorada que ganó la segunda Copa Mundial Sub-20 de la FIFA, en 1979. Allí se reveló junto a un tal Diego Armando Maradona, erigiéndose en el máximo goleador con 8 dianas y recibiendo la Bota de Oro adidas. Con la selección absoluta, jugó el Mundial de España 1982. Con la camiseta de River Plate, el Pelado Díaz cosechó 5 títulos ligueros. Luego se marchó al Calcio, para militar en las filas de Nápoles, Avellino, Fiorentina y, sobre todo, Inter de Milán (donde ganó 1 Scudetto). Con el Mónaco, levantó 1 Copa de Francia. Posteriormente, el delantero regresó a River Plate, donde se erigió en el máximo goleador de la liga, antes de concluir su carrera en el Yokohama Marinos, donde también comandó la tabla de artilleros de la liga nipona. Como entrenador, cosechó 6 ligas, 1 Copa Libertadores y 1 Supercopa Libertadores con River Plate, así como 1 liga con San Lorenzo. También dirigió a Independiente, Club América (México) y Oxford United. En 2014, fue nombrado seleccionador de Paraguay y, tras entrenar a la Albirroja* en las dos últimas Copas América, presentó su dimisión el pasado junio.

Mehdi Mostefa*(33 años) puede presumir de haber competido con Argelia en el Mundial de Brasil 2014, donde los Fennecs *alcanzaron por primera vez la segunda fase, tras haber disputado la fase de clasificación mundialista. También jugó en la Copa Africana de Naciones 2013. Mostefa solamente ha militado en la liga francesa, con las camisetas de Valence, Sète, Nîmes, Ajaccio y Lorient. La temporada pasada, fichó por el Bastia.

Schumacher**(41 años) participó con Brasil en tres Copas Mundiales de Fútsal de la FIFA seguidas: quedó subcampeón en Guatemala 2000, tercero en Chinese Taipei 2004 y al fin primero en Brasil 2008. Su balance en la competición fue de 25 goles en 24 encuentros.

Daniel Sturridge**(27 años) se ha mostrado en los últimos años como uno de los jugadores más talentosos del fútbol inglés, lo que le permitió acudir a Brasil 2014 y marcar allí uno de los dos tantos de Inglaterra hasta su eliminación en la primera fase. Este año, metió el gol de la victoria sobre Gales en la primera fase de la Eurocopa, donde cayó en octavos de final. Cuando era más joven, Sturridge firmó 2 dianas en los Juegos Olímpicos de Londres 2012 y disputó los Campeonatos de Europa sub-19 y sub-21. Tras sus comienzos en el Manchester City, donde jugó una veintena de partidos en tres temporadas, fichó por el Chelsea, donde ganó 1 liga, 2 Copas de Inglaterra y 1 Liga de Campeones. Con el Liverpool, llegó a la final de la pasada Liga Europa.

Andreas Moeller**(49 años) disputó con Alemania tres Mundiales seguidos: Italia 1990 (donde conquistó el título), Estados Unidos 1994 y Francia 1998. Asimismo, se proclamó subcampeón de la Eurocopa 1992, campeón de la Eurocopa 1996 y subcampeón de la Copa Mundial Sub-20 de la FIFA Chile 1987. Con el Borussia Dortmund, Moeller cosechó 2 ligas, 1 Copa, 2 Supercopas de Alemania, 1 Liga de Campeones y 1 Copa Intercontinental. También vistió las camisetas de Schalke 04 (donde ganó 2 Copas de Alemania) y Eintracht Fráncfort. Con el Juventus, levantó 1 Copa de la UEFA. Una vez colgadas las botas, Moeller empezó entrenando al Viktoria Aschaffenburg. Luego fue el ayudante del seleccionador de Hungría en la fase de clasificación para la Eurocopa 2016 y en la fase final.

