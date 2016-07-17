¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte presenta una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

**

17

Anders Svensson**(40 años) participó con Suecia en dos Copas Mundiales de la FIFA™ seguidas: Corea/Japón 2002 (donde disputó los 4 partidos de su país y metió 1 gol a Argentina) y Alemania 2006 (donde sólo jugó 1 encuentro). A escala continental, Svensson compitió en tres Eurocopas seguidas: en 2004, 2008 y 2012. Durante toda su carrera, el longevo centrocampista solamente militó en dos clubes: Elfsborg, donde conquistó 2 ligas y 1 Copa de Suecia, y Southampton.

**

18

Hege Riise**(47 años) participó con Noruega en las cuatro primeras Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™, donde totalizó 9 goles en 22 partidos. Es más, se adjudicó el título y recibió el Balón de Oro adidas en la edición de 1995, y quedó subcampeona en 1991. También compitió en los dos primeros Torneos Olímpicos de Fútbol Femenino, colgándose la medalla de bronce en 1996 y la de oro en 2000. A escala continental, Riise disputó cinco Eurocopas, con 1 título y 1 subcampeonato como balance. Individualmente, fue elegida mejor jugadora noruega en 1995.

**

19

René Houseman*(63 años) disputó con Argentina dos ediciones mundialistas: Alemania 1974, donde metió 3 goles en 6 partidos, y Argentina 1978, donde disputó seis encuentros -tres como titular- y marcó un tanto en el primer título mundial de la Albiceleste. Tras formarse en Excursionistas, debutó en el máximo rival, Defensores de Belgrano. El Loco paseó su habilidad increíble como wing por Huracán, River Plate, Colo Colo (Chile), Amazulu (Sudáfrica) e Independiente. Ganó en 1973 con el Globo el campeonato argentino y, desde un papel secundario, la Copa Libertadores de América 1984 con el Rojo de Avellaneda*.

**

20

Roger Hunt*(78 años) participó en la mejor campaña mundialista de Inglaterra, en 1966, cuando los Tres Leones ganaron el título supremo en casa. Hunt disputó los 6 partidos de su país y marcó 3 tantos en la primera fase. En 1968, ocupó la 3ª posición en la Eurocopa. Fue en el Liverpool donde se hizo famoso, cosechando 2 ligas, 1 Copa de Inglaterra y 2 Charity Shields*. También defendió los colores del Bolton Wanderers.

**

21

Johnny Acosta**(33 años) contribuyó al regreso de Costa Rica a un Mundial en Brasil 2014. Allí disputó los encuentros de octavos y cuartos de final, donde su selección cayó en los penales contra Países Bajos. También compitió en dos Copas Oro de la CONCACAF y dos Copas América. En su país, Acosta vistió las camisetas de Santos de Guápiles y Alajuelense. En México, defendió los colores del Dorados de Sinaloa.

**

22

René Vandereycken**(63 años) acudió con Bélgica a los Mundiales de España 1982 (sin llegar a jugar) y México 1986 (donde jugó 2 partidos y ocupó la 4ª plaza). A escala continental, compitió en dos Eurocopas y llegó a la final en 1980, donde metió 1 gol a Alemania. Con el Club Brujas, cosechó 4 ligas y 1 Copa de Bélgica, amén de disputar una final de Copa de Europa y otra de la Copa de la UEFA. Con el Anderlecht, conquistó 2 ligas nacionales y volvió a quedar subcampeón de la Copa de la UEFA. Como entrenador, Vandereycken dirigió a la selección belga y a los siguientes clubes: Gante, Standard de Lieja, Anderlecht, Genk, el Mainz 05 alemán y el Twente holandés.

**

23