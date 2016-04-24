¡Feliz cumpleaños!

Como cada domingo, FIFA.comte presenta el historial de varios astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

Marcus Tulio Tanaka*(35 años) participó con Japón en la Copa Mundial de la FIFA Sudáfrica 2010™, donde llegó a octavos de final tras haber jugado 12 partidos y metido 3 goles en la campaña clasificatoria. Asimismo, representó a su país en los Juegos Olímpicos de 2004. Tanaka empezó vistiendo las camisetas de Sanfrecce Hiroshima, Mito Hollyhock y, sobre todo, Urawa Red Diamonds, donde ganó 1 liga, 1 Supercopa de Japón, 2 Copas del Emperador y la Liga de Campeones asiática 2007, amén de ocupar la 3ª plaza en la Copa Mundial de Clubes de la FIFA ese mismo año. Luego fichó por el Nagoya Grampus, donde ganó 1 liga y 1 Supercopa de Japón. Individualmente, el defensa fue elegido 1 vez mejor jugador del País del Sol Naciente*.

Gilberto Melo**(40 años) participó con Brasil en dos Mundiales: Alemania 2006 (donde marcó 1 gol) y Sudáfrica 2010. También compitió en la Copa FIFA Confederaciones 2003, antes de ganar la edición de 2005. Asimismo, disputó todos los partidos de su país durante la campaña victoriosa en la Copa América 2007. Con el Flamengo, ganó 1 Campeonato Carioca. En las filas del Cruzeiro, conquistó 2 Campeonatos Mineiros. Con el Vasco da Gama, se adjudicó 1 liga brasileña y disputó la primera Copa Mundial de Clubes de la FIFA en 2000, donde alcanzó la final. Con el São Caetano, ganó 1 Campeonato Paulista. En el extranjero, defendió los colores de Hertha de Berlín, Inter de Milán y Tottenham.

Héctor Enrique**(54 años) puede presumir de haber jugado el Mundial de México 1986 con Argentina y haber sido partícipe de la segunda corona mundial de su país. Allí disputó 5 partidos, 3 de ellos en la segunda fase; incluida la final contra Alemania. Tras sus comienzos en Lanús, el mediocampista ganó 2 ligas, 1 Copa Libertadores, 1 Copa Intercontinental y 1 Copa Interamericana con River Plate. Luego pasó por el Deportivo Español antes de regresar a Lanús, y concluyó su carrera en el Tosu Futures japonés.

Josef Hickersberger**(68 años) jugó con Austria el Mundial de Argentina 1978. Tras formarse en el ASK Amstetten, cosechó 2 ligas y 3 Copas de Austria con el Austria Viena. En Alemania, vistió las camisetas de Kickers Offenbach y Fortuna Düsseldorf, antes de regresar a su país para militar en el Innsbruck. Hickersberger concluyó su carrera de forma inmejorable, adjudicándose 1 nueva liga con el Rapid de Viena. Después se convirtió en un entrenador reputado que dirigió a la selección de su país en Italia 1990 y en la Eurocopa 2008, y también a la de Bahréin. En el fútbol de clubes, ganó la Copa nacional con el Austria Viena, la liga bahreiní con Al Ahly, la liga qatarí con Al Gharrafa y la liga austriaca con el Rapid de Viena. Hickersberger también ejerció en los banquillos del Fortuna Düsseldorf y del Al Wahda emiratí, al que entrenó durante el Mundial de Clubes 2010. En Emiratos Árabes Unidos, también llevó las riendas de Al Wasl y Al Shabab.

Pauleta**(43 años) participó con Portugal en el Mundial de Corea/Japón 2002, donde metió 3 goles a Polonia antes de caer en la primera fase. Además, jugó 6 partidos en Alemania 2006, donde los lusos quedaron en 4º lugar. También disputó las Eurocopas 2000 y 2004 (en esa última perdió la final contra Grecia). Tras revelarse en las filas del Estoril, este prolífico delantero fichó por el Salamanca, donde se erigió en el máximo goleador de la segunda división española y permitió el ascenso de su equipo a la Liga. Con el Deportivo de La Coruña, conquistó 1 liga española. Luego se comprometió con el Girondins de Burdeos, donde ganó 1 Copa de la Liga y fue 1 vez el máximo artillero de la liga francesa. Con el París Saint-Germain, cosechó 2 Copas de Francia y 1 Copa de la Liga, y fue otras 2 veces el máximo goleador de la liga.

Alejandro Bedoya**(29 años) participó con Estados Unidos en el Mundial de Brasil 2014, donde disputó los 4 partidos de su país. Previamente había jugado en dos Copas Oro de la CONCACAF, quedando subcampeón en 2011 y alzando el trofeo en 2013. Tras haber hecho sus pinitos en el balompié universitario, debutó como profesional en Suecia con el Örebro SK. Luego pasó por el Glasgow Rangers, antes de volver a Suecia para vestir la camiseta del Helsingborgs. En 2013 fichó por el Nantes, donde sigue militando.

