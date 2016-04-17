¡Feliz cumpleaños!

FIFA.comte ofrece una nueva tanda de astros del fútbol mundial que cumplirán años la semana entrante. ¡No te olvides de felicitarlos!

17

Charles Aránguiz**(27 años) marcó la historia de la selección chilena participando en la Copa Mundial de la FIFA Brasil 2014™, donde llegó a octavos de final, jugó los 4 partidos y marcó 1 gol. Un año más tarde, el centrocampista fue uno de los principales artífices de la victoria de su país en la Copa América, tras disputar todos los encuentros y meter 2 goles. Fue en el Colo Colo donde se dio a conocer, adjudicándose la liga chilena. Tras un paso por el Quilmes argentino, fichó por el Universidad de Chile, donde cosechó 3 títulos ligueros, 1 Copa y 1 Copa Sudamericana. Con el Internacional brasileño, Aránguiz ganó 2 Campeonatos Gaúchos. Esta pretemporada se comprometió con el Bayer Leverkusen. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador de Chile.

18

Martina Mueller**(36 años) es una de las personalidades destacadas en la historia del fútbol femenino alemán, ya que ganó 2 Copas Mundiales Femeninas de la FIFA™ en 2003 y 2007, antes de calentar banquillo en la edición de 2011. También acudió a los Juegos Olímpicos de 2000 y, sobre todo, de 2004, donde se colgó la medalla de bronce. A escala continental, Mueller se adjudicó el título en las Eurocopas 2001 y 2009. En el fútbol de clubes, la delantera vistió las camisetas de FSV Fráncfort y SC 07 Bad Neuenahr, antes de cosechar 2 ligas, 2 Copas y 2 Ligas de Campeones Femeninas de la UEFA con el Wolfsburgo.

19

Rivaldo**(44 años) entró en la leyenda del fútbol brasileño disputando los Mundiales de Francia 1998 (donde alcanzó la final) y Corea/Japón 2002 (donde fue clave para el quinto título mundial de su país). Su balance en la máxima competición futbolística fue de 8 goles en 14 partidos. Rivaldo también ayudó a Brasil a ganar la Copa FIFA Confederaciones 1997 y la Copa América 1999. Y en 1996, se colgó la medalla de bronce en los Juegos Olímpicos de Atlanta. Con el Palmeiras, ganó 1 liga brasileña y 2 Campeonatos Paulistas. Con el Barcelona, cosechó 2 ligas, 1 Copa del Rey y 1 Supercopa de Europa. En las filas del AC Milan, el centrocampista ofensivo conquistó 1 Copa de Italia, 1 Liga de Campeones de la UEFA y 1 Supercopa de Europa. Con el Cruzeiro, se contentó con 1 Campeonato Mineiro. Su cosecha en el Olympiacos fue de 3 ligas y 2 Copas de Grecia. Por último, con el Bunyodkor uzbeko, ganó 3 ligas y 2 Copas. Individualmente, Rivaldo recibió el FIFA Ballon d’Or en 1999, amén de erigirse en el máximo artillero de la Copa América, de la Liga de Campeones de la UEFA y de la liga uzbeka.

20

Joaquín del Olmo**(47 años) puede presumir de haber jugado el Mundial de 1994 con México, además de ganar 2 Copas Oro de la CONCACAF, ocupar la 3ª plaza en la Copa Confederaciones 1995 y disputar la Copa América ese mismo año. Del Olmo pasó toda su carrera en la liga mexicana, salvo una campaña en el Vitesse Arnhem holandés. Con los Pumas de la UNAM, ganó 2 títulos ligueros. También defendió los colores de Tampico, Veracruz, América, Necaxa y Tigres. Después de colgar las botas, se convirtió en entrenador.

21

Tobias Linderoth**(37 años) disputó con Suecia dos Mundiales seguidos, en 2002 y 2006, donde jugó todos los partidos de su país hasta sufrir sendas eliminaciones en octavos. En 2004, llegó a cuartos de final en la Eurocopa. Tras sus comienzos en el Elfsborg y el Stabaek noruego, Linderoth fichó por el Everton. Luego recaló en el FC Copenhague, donde conquistó 2 ligas danesas. Y concluyó su carrera en el Galatasaray, adjudicándose 1 liga y 1 Supercopa de Turquía.

22

Adrian Ilie**(42 años) jugó el Mundial de 1998, donde marcó el gol de la victoria de Rumanía contra Colombia. El delantero disputó asimismo las Eurocopas 1996 y 2000. Fue en el Steaua de Bucarest donde se dio a conocer, cosechando 3 ligas y 1 Copa. Luego ganó 1 liga turca con el Galatasaray, antes de comprometerse con el Valencia, donde conquistó 1 Liga y 1 Copa del Rey, y alcanzó dos finales de la Liga de Campeones consecutivas. Posteriormente militó en las filas de Alavés, Besiktas y FC Zúrich. Individualmente, fue elegido 1 vez mejor jugador rumano del año.

23