El Mundial de personas sin hogar concluye en Oslo con dos campeones primerizos y con el apoyo continuado de la FIFA

La selección masculina de Egipto y la femenina de Uganda conquistaron su primera corona del Mundial de personas sin hogar en un torneo celebrado en Oslo (Noruega) en el que participaron 63 equipos de 48 países

La FIFA suscribió un memorando de acuerdo con la Fundación Homeless World Cup para proporcionar apoyo material y promocional, incluyendo la retransmisión de partidos en FIFA+

El Mundial de personas sin hogar, que inició su andadura en 2003, ha beneficiado a más de 1,3 millones de personas

En medio de un ambiente festivo en el corazón de Oslo (Noruega), una rompedora edición del Mundial de personas sin hogar llegó a su fin con la coronación de dos campeones primerizos, el equipo masculino de Egipto y el femenino de Uganda.

Organizado por segunda vez con el apoyo oficial de la FIFA, el Mundial de personas sin hogar reunió a 63 equipos de 48 países en la capital noruega. La inspiradora competición de este año, de ocho días de duración y con una rápida versión del fútbol cuatro contra cuatro, terminó con el triunfo de los dos conjuntos africanos en sus respectivas finales, disputadas en la Rådhusplassen, la plaza del Ayuntamiento de Oslo.

El Mundial de personas sin hogar masculino, que inició su andadura en 2003, nunca había tenido un finalista africano hasta que Egipto hizo historia en la 20.º edición del certamen. Se impuso a la vigente campeona, México, en cuartos de final, y a otra escuadra de su mismo continente, Sudáfrica, en semifinales. Ya en la final, Egipto derrotó a Portugal por 4-3 en un duelo de infarto.

La selección femenina de Uganda sacó el máximo provecho de su primera participación en 14 años, conquistando su primer título del Mundial de personas sin hogar con una victoria en semifinales ante Rumanía y un rotundo 6-0 contra México, vigente campeona y siete veces ganadora del certamen. Uganda se convirtió en el primer país africano en ganar el torneo femenino desde que Kenia hiciera lo propio en 2011. En total, tres equipos del continente han vuelto a casa con el trofeo en la maleta.

De conformidad con sus principios fundacionales de inclusividad y acceso, el Mundial de personas sin hogar entregó varios premios adicionales a los que optaban equipos a todos los niveles. Las selecciones masculinas de Costa Rica, Irlanda del Norte, Argentina y Suecia, junto a las femeninas de Tanzania y Suecia fueron las galardonadas con dichas distinciones, mientras que jugadores/as individuales de Egipto, Indonesia, Kenia y México se llevaron los principales premios individuales.

Abierto a atletas que se encuentran sin hogar desde hace poco (según la definición del concepto de "persona sin hogar" de cada país) o son solicitantes de asilo, el Mundial de personas sin hogar utiliza el fútbol para fomentar la camaradería, el sentido de comunidad, la estructura, el desarrollo personal y la esperanza entre quienes lo necesitan.

El año pasado, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, lo describió como "el ejemplo perfecto de cómo el fútbol es capaz de unir a la gente para poner en tela de juicio ideas sociales preconcebidas y mejorar la vida de las personas" tras la firma en París (Francia) del memorando de acuerdo con el cofundador y presidente de la Fundación Homeless World Cup, Mel Young. En virtud de los términos del histórico acuerdo, la FIFA se comprometió a proporcionar ayuda promocional y material, incluyendo equipamiento y trofeos, así como a retransmitir el torneo en FIFA+, la plataforma de streaming de la FIFA.

"El deporte tiene una fuerza inmensa, y nosotros hemos demostrado que se puede emplear para promover cambios sociales", declaró Young entonces. "Uno de los compromisos de la FIFA es ayudar a las personas necesitadas; por tanto, era cuestión de tiempo que la Fundación Homeless World Cup y la FIFA llegaran a un acuerdo. La repercusión a largo plazo será muy importante".

Tras la edición de 2024 en Seúl (República de Corea), el segundo Mundial de personas sin hogar organizado con el apoyo de la FIFA comenzó el 23 de agosto con el tradicional y colorido desfile de los jugadores. Después de recorrer la distancia que separa la Estación Central de Oslo de la plaza del Ayuntamiento, los atletas tomaron parte en la ceremonia de apertura. "Demasiadas personas carecen de un hogar seguro y queda mucho trabajo por hacer", afirmó Anne Lindboe, alcaldesa de Oslo, ante los jugadores y el público presente. "Estamos con ustedes. Jugadores, ustedes nos inspiran. ¿Están listos para jugar?".

Efectivamente lo estaban, y el resultado fue toda una semana de animada competición. Dado que las reglas del torneo establecen que ningún jugador puede participar en más de una edición del Mundial de personas sin hogar, realmente fue una oportunidad única en la vida para todos y cada uno de los atletas. Más de 500 conformaron los 40 equipos masculinos y 23 femeninos, y seis países tomaron parte por primera vez: Burkina Faso, Canadá, España, Tanzania, Vietnam y Zambia.

Junto a los partidos, goles y ambiente festivo, el asunto más serio de abordar la cuestión de las personas sin hogar también fue un tema central. Organizado por los anfitriones del Mundial de personas sin hogar, la filial noruega del Ejército de Salvación, se celebró a lo largo de la semana el foro Cities Ending Homelessness, que tuvo lugar en el Centro Nobel de la Paz, situado enfrente de la plaza del Ayuntamiento, así como en otros emplazamientos. El foro incluyó seminarios y mesas redondas acerca de un amplio abanico de temas, tales como el deporte para generar impacto social, mujeres sin hogar, soluciones de vivienda, salud mental y adicción. Los jugadores del Mundial de personas sin hogar fueron participantes y tertulianos en varias sesiones.

Desde su creación en 2003, el Mundial de personas sin hogar, así como sus afiliados y socios nacionales en 70 países, ha beneficiado a más de 1,3 millones de personas. En la actualidad brinda su apoyo a más de 200.000 participantes al año, alineándose a la perfección con la misión de la FIFA de mejorar las vidas de la gente al tiempo que se crea comunidad y oportunidades a través del fútbol.

"Qué semana tan fantástica hemos pasado en Oslo. Noruega ha cumplido. La semana fue espectacular, rebosante de asombrosos partidos, increíbles actuaciones individuales y muchos goles, y lo más importante, mucho amor y humanidad", apuntó Young tras la final.

"Con todo lo que está pasando en el mundo ahora mismo, estos ocho últimos días en Oslo han sido un verdadero testimonio del espíritu de la gente y del espíritu del Mundial de personas sin hogar. Como siempre, el certamen dio tanto fuera del terreno de juego como dentro".

México albergará el Mundial de personas sin hogar en 2026. Será la tercera visita del torneo a la emblemática plaza de la Constitución de su capital, después de las ediciones de 2012 y 2018, y precisamente el mismo año en el que el país coorganizará la Copa Mundial de la FIFA 26™.