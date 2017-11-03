Cavani, en el mismo club que el Pipita e Ibracadabra

Dele Alli y el fin de una racha histórica para el Real Madrid

Fábregas, el Pipita y Cavani se apuntan al club de los 100

Un hito a la altura de Pelé, Cuauhtémoc Blanco y Carli Lloyd…

100 goles en dos de las grandes cinco ligas europeas: si la semana pasada era Gonzalo Higuaín quien alcanzaba ese récord, esta ha sido el turno de otro artillero sobresaliente, Edinson Cavani. Con su doblete al Angers, el uruguayo del PSG suma 101 goles en la Ligue1 y 112 en la Serie A. El Pipita, por su parte firmó 107 dianas en La Liga y lleva 101 en la Serie A. El primer artillero en firma esta hazaña fue el sueco Zlatan Ibrahimović, que marcó 122 en la Serie A y 113 en la Ligue 1.

6 veces ha ido ganando 2-0 un equipo en un partido de la Copa Libertadores para después acabar perdiendo por dos o más goles. Y dos veces le ha pasado a River Plate. Los Millonarios dejaron escapar una ventaja de dos tantos y cayeron 4-2 ante el Peñarol de Alberto Spencer en la final de 1966. El pasado martes, River ganaba 0-2 a Lanús en la vuelta de las semifinales, pero encajó cuatro goles en 23 minutos y perdió 4-2 el (4-3 en el global de la eliminatoria).

100 partidos de la Liga de Campeones de la UEFA suma ya Cesc Fábregas a sus 30 años y 180 días, convirtiéndose así en el quinto jugador más joven en lograrlo. Solamente Lionel Messi (28 años y 84 días), Raúl (28 años y 239 días), Iker Casillas (28 años y 272 días) y Cristiano Ronaldo (29 años y 56 días) llegaron siendo más jóvenes.

30 partidos invicto era la racha que acumulaba el Real Madrid en la fase de grupos de la Liga de Campeones hasta su derrota por 3-1 a manos del Tottenham Hotspur. Dele Alli, por su parte, se convirtió en el tercer futbolista inglés en marcarle un doblete al conjunto blanco en esta competición después de David Beckham y Steven Gerrard.

7 goles anotaron Inglaterra y España en la formidable final de la Copa Mundial Sub-17 de la India 2017, igualando así el récord histórico de goles en una final de un torneo de fútbol once de la FIFA: el 5-2 de Brasil a Suecia en la Copa Mundial de la FIFA 1958™, el 4-3 de México sobre Brasil en la Copa FIFA Confederaciones de 1999 y el 5-2 de Estados Unidos contra Japón en la última Copa Mundial Femenina de la FIFA™.

26 minutos del segundo tiempo bastaron a Layvin Kurzawa —que jugó de lateral izquierdo en una defensa de cuatro contra el Anderlecht— para convertirse en el primer defensor de la historia en anotar una tripleta en la Liga de Campeones de la UEFA. Su extraordinaria contribución elevó hasta 17 los goles del París Saint-Germain en sus cuatro primeros partidos de la liguilla, récord absoluto.

14 años y 10 meses es la edad con la que Ianis Stoica se convirtió en el jugador más joven en debutar con el Steaua de Bucarest en sus 70 años de historia. El hijo del exlateral zurdo rumano Pompiliu Stoica ingresó en las categorías inferiores del Steaua el pasado mes de julio, y se estrenó a lo grande anotando un gol en la victoria por 1-6 de los suyos sobre el Sanatatea Cluj.

11 derrotas consecutivas han llevado a Pako Ayestarán a ser el primer entrenador de la historia de La Liga en encadenar semejante racha. Ayestarán, que fue durante mucho tiempo la mano derecha de Rafa Benítez, perdió sus últimos siete partidos en el banquillo del Valencia CF y ha perdido sus cuatro primeros encuentros al frente de la UD Las Palmas.

5 goles le endosó el Auckland City al Waitakere United, que ni siquiera pudo hacer el tanto del honor. Fue el mayor triunfo del equipo de Auckland en los 56 partidos de historia del derbi de la ciudad, en el que ha habido cinco expulsiones en las últimas dos ediciones. Con la tripleta que consiguió frente a su exequipo, Ryan De Vries suma ya diez goles en sus últimos seis encuentros. Sin duda, unos números muy alentadores de cara a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.