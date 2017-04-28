El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente inicia un procedimiento contra Gordon Derrick

El órgano de decisión de la Comisión de Ética independiente, presidido por Hans Joachim Eckert, ha decidido el viernes 28 de abril actuar judicialmente contra el Sr. Gordon Derrick, presidente de la Unión Caribeña de Fútbol (UCF) y secretario general de la Federación de Fútbol de Antigua y Barbuda, a partir del informe final presentado por el órgano de instrucción.

Las investigaciones abiertas al Sr. Derrick fueron llevadas a cabo por Cornel Borbély, presidente del órgano de instrucción de la Comisión de Ética, en calidad de jefe de la investigación. Principalmente, la investigación se centró en supuestos conflictos de intereses, la entrega y aceptación de obsequios y de otro tipo de beneficios, malversación de fondos, abuso de posición y deslealtad.

En el citado informe, trasladado al órgano de decisión el pasado 21 de abril, Cornel Borbély recomienda inhabilitar al Sr. Derrick un mínimo de cuatro años de todo tipo de actividad relacionada con el fútbol (administrativa, deportiva o de cualquier otra índole) e imponerle una multa de un mínimo de 15 000 CHF por la supuesta violación de los arts. 13 (Reglas generales de conducta), 15 (Lealtad), 19 (Conflicto de intereses) y 20 (Aceptación y ofrecimiento de obsequios y otros beneficios) del Código Ético de la FIFA.

En el curso del procedimiento, el Sr. Derrick tuvo acceso al mencionado informe y se le invitó a defender su postura y presentar aquellas pruebas que estimara pertinentes en virtud del art. 70 del Código Ético de la FIFA; además, tiene derecho a solicitar una audiencia judicial (v. art. 74, apdo. 2 del mismo ordenamiento).