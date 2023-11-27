Kosovo: Diez años de crecimiento en la escena internacional

Kosovo celebra el 13 de mayo sus 10 años como federación miembro de la FIFA

El país se ha convertido en los últimos tiempos en uno de los casos de éxito más destacados del fútbol europeo

La mejora de sus infraestructuras, el refuerzo del trabajo con la cantera y algunos notables triunfos reflejan una clara estrategia a largo plazo

El 13 de mayo de 2026, Kosovo celebra su décimo aniversario como federación miembro de la FIFA (FM). Junto con Gibraltar, sigue siendo una de las incorporaciones más recientes al organismo rector del fútbol mundial. Una década después, el crecimiento futbolístico de Kosovo ha sido notable, lo que se refleja en un progreso constante tanto en la Clasificación Mundial FIFA/Coca-Cola masculina como en la femenina. Y la trayectoria ascendente no da señales de ralentizarse.

La selección masculina fue la que más puestos subió en la clasificación durante todo 2025, y recientemente ha ascendido otros dos puestos hasta alcanzar la 78.ª posición, su mejor clasificación histórica. La selección femenina, en el puesto 80, ha seguido ese impulso y también ha alcanzado su mejor clasificación tras subir 11 puestos, el mayor avance en la última actualización de la Clasificación Femenina en abril.

"Todo esto es el resultado de un arduo trabajo y de la dedicación de todos los que representan a nuestro país: desde el presidente Agim Ademi hasta el cuerpo técnico liderado por Franco Foda, los jugadores y nuestra afición, los Dardans, que son nuestra mayor fuente de motivación y patriotismo", declaró el defensa kosovar Dion Gallapeni a Inside FIFA.

A sus 21 años, Gallapeni personifica a la perfección el progreso de Kosovo y el talento emergente que existe en el país. A diferencia de muchos de sus compañeros de selección, que crecieron en el extranjero como parte de la diáspora marcada por el conflicto de finales de la década de 1990, Gallapeni nació, se crió y se formó en Kosovo. Tras formarse en las categorías inferiores del Winner Prizren, se unió en 2023 al club más exitoso de Kosovo, el FC Prishtina, antes de dar el salto al extranjero por primera vez, fichando por el Wisła Płock polaco, donde aún juega.

"Puedo decir con orgullo que conozco muy bien la liga de Kosovo porque jugué allí hasta 2025. El nivel siempre ha sido bueno y ha seguido mejorando desde que nos unimos a la FIFA y la UEFA", explicó. "La liga nacional ha progresado significativamente, sobre todo gracias a importantes mejoras en la infraestructura y a un aumento constante en la calidad del juego. Hoy en día, muchos jugadores formados en Kosovo juegan en las mejores ligas europeas, y yo soy uno de ellos".

La FIFA ha desempeñado un papel importante en el progreso de Kosovo. A través del Programa Forward de la FIFA, se asignaron 4.613.689 USD para apoyar la introducción del VAR en la Superliga de Kosovo, financiar la instalación de seis canchas de césped artificial para los clubes y contribuir a la modernización del Estadio Hajvalia, ahora integrado en el centro técnico nacional de la Federación de Fútbol de Kosovo.

El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA también ha apoyado a la federación, incluyendo una subvención de 50.000 USD para organizar una competición femenina sub-15 en 2024 como parte de una estrategia más amplia para aumentar las oportunidades de las niñas en el fútbol. Ese mismo año se puso en marcha en Kosovo el programa Football for Schools.

Kosovo puede parecer un país pequeño, pero tiene la pasión, el coraje y el patriotismo para creer que nada es imposible. Dion Gallapeni Defensa de la selección de Kosovo

"El fútbol está en pleno auge en Kosovo. El apoyo de la FIFA a través de sus programas ha contribuido claramente a mejorar la infraestructura, desarrollar la educación y crear más oportunidades para niños y niñas", continuó Gallapeni.

"Hoy, todos en Kosovo tienen la oportunidad de jugar. Un buen ejemplo es el fútbol para amputados, que se ha desarrollado significativamente en el país. En nuestro deporte, todos reciben el mismo trato, independientemente de su género o discapacidad. Decimos: 'El corazón es más importante que el cuerpo', y aquí jugamos con el corazón".