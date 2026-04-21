Muchos movimientos entre las primeras clasificadas en la nueva edición de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

Inglaterra sube un puesto tras su reciente triunfo ante la líder España

RPD de Corea sale de un top 10 en el que entra Países Bajos

Cinco selecciones alcanzan su mejor clasificación histórica y Samoa Estadounidense continúa con su espectacular ascenso

Aun así, los 276 partidos disputados siguen manteniendo en lo más alto de la clasificación a España (1.ª, sin cambios), que regresó al liderato en agosto de 2025 y no lo ha perdido a pesar de su derrota ante Inglaterra (3.ª, +1), que sube un puesto y supera a Alemania (4.ª, -1), en el reciente duelo entre ambas en el camino hacia la cita de Brasil.

Entre medias sigue Estados Unidos (2.ª, sin cambios), que ganó dos y perdió uno de sus tres recientes amistosos ante Japón (5.ª, +3), que protagoniza la mayor subida entre las diez primeras gracias a que ganó sus seis partidos de clasificación para el Mundial, incluida una victoria a domicilio contra Australia, y posteriormente venció uno de los tres amistosos disputados a domicilio contra la selección norteamericana.

Más abajo, destaca el descenso de Suecia (8.ª, -3) que cae desde el quinto puesto tras cosechar un empate y una derrota en los recientes encuentros clasificatorios para la Copa Mundial. De entre las diez primeras sale la RPD de Corea (11.ª, -2), un tropiezo que aprovecha Países Bajos (10.ª, +1) para regresar a la zona más alta por primera vez desde marzo de 2025 gracias a un triunfo ante Francia y un empate a domicilio, que la sitúan justo por detrás de Canadá (9.ª, +1).

La edición de abril de 2026 destaca por la cantidad de movimientos registrados entre gran parte de las selecciones. De hecho, cinco de ellas han superado su mejor clasificación histórica: Turquía (51.ª, +7), El Salvador (78.ª, +8), Kosovo (81.ª, +11), Nepal (87.ª, +2) y Arabia Saudí (160.ª, +1).

Mención especial merece Samoa Estadounidense (120.ª, +17), que ha consolidado de forma sensacional el avance de 16 puestos que registró entre las clasificaciones publicadas en agosto y diciembre del año pasado. En las dos últimas actualizaciones, los isleños han escalado la impresionante cifra de 33 puestos tras haber acumulado más de 120 puntos.

Primer puesto España (sin cambios) Accede a las diez primeras Países Bajos Sale de las diez primeras RPD de Corea Partidos jugados 276 Selecciones que más partidos han jugado Japón y Filipinas (9) Selección que más puntos ha sumado Kosovo (58.33 puntos) Selección que más puestos ha subido Samoa Estadounidense (17 puestos) Selección que más puntos ha perdido Islas Salomón (62.61 puntos) Selección que más puestos ha bajado Surinam (14 puestos) Nuevas selecciones en la clasificación Ninguna Selección que sale de la clasificación Islas Vírgenes Británicas (en comparación con diciembre de 2025)

Además, por primera desde agosto de 2023, se ha tenido que eliminar a una federación miembro FIFA de la clasificación: las Islas Vírgenes Británicas, ya que no han presentado a su selección femenina en los últimos cuatro años y, por lo tanto, no figuran en la clasificación. Por este motivo, el número de selecciones en el ranking se reduce de 198 a 197.