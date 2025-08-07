España vuelve al número uno y Bangladesh firma una progresión histórica

España destrona a los Estados Unidos en la primera posición de la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola

Francia resiste con solidez en una zona alta repleta de cambios

Bangladesh firma la mejor progresión de la clasificación

Las competiciones continentales disputadas en los últimos dos meses han provocado importantes cambios en la Clasificación Mundial Femenina FIFA/Coca-Cola. Inglaterra revalidó su título continental tras imponerse a España en la Eurocopa, Brasil confirmó su dominio en Sudamérica y las Islas Salomón se proclamaron campeonas de Oceanía ante la ausencia de Nueva Zelanda.

La España campeona del mundo (1.ª, +1) volvió a impresionar en el Viejo Continente con cinco victorias consecutivas en su camino a la final. Este rendimiento le permite recuperar el primer puesto de la clasificación, una posición que ya había ocupado entre diciembre de 2023 y junio de 2024. Por su parte, los Estados Unidos (2.ª, -1) ceden el trono que mantenían desde agosto de 2024. Aun así, sus tres victorias en amistosos disputados en casa mantienen a las norteamericanas cerca de las españolas, con una diferencia de menos de dos puntos.

Entre los diez primeros puestos, que han sufrido una reconfiguración total desde junio, Francia (6.ª, +4) emerge como una de las principales triunfadoras. Las galas completaron una fase de grupos impecable en la Eurocopa, aunque su recorrido terminó en cuartos de final ante Alemania.

Brasil (7.ª, -3), pese a lograr su noveno título continental, pierde terreno debido a una derrota previa ante Francia y dos empates ante una combativa Colombia tanto en fase de grupos como en la final, antes de imponerse en los penaltis.

Más abajo en la clasificación, las eliminatorias asiáticas para la Copa Mundial Femenina de la FIFA Brasil 2027™, así como el torneo de Oceanía, provocan movimientos importantes. Bangladesh (104.ª, +24) registra la mayor progresión en puntos y posiciones (+80.51), tras una histórica clasificación para el torneo final de la AFC en el camino a Brasil 2027, gracias a contundentes victorias sobre Myanmar, Bahréin y Turkmenistán.

Vanuatu (100.ª, +19) también protagoniza un salto significativo, al igual que las Islas Salomón (73.ª, +13), que logran su mejor clasificación histórica. En total, diez selecciones alcanzan su mejor posición de todos los tiempos, entre las que se encuentran Polonia (26.ª, +1), Haití (49.ª, +1) y Arabia Saudí (164.ª, +1).

La Clasificación completa se puede ver en Inside FIFA.