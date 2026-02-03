Costa Rica, primer país de la Concacaf que se une al proyecto FIFA Arena

La inauguración oficial del proyecto se celebró en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Bolívar, en el cantón alajuelense de Grecia

2.000 niñas y niños de escuelas, fútbol base y clubes juveniles se beneficiarán de los dos minicampos

"Estamos programando hacer tres más y llegar al menos a cinco en una primera etapa", destacó Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América) de la FIFA

El objetivo de la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF) de mejorar el futuro de los niños y las niñas de Costa Rica ha dado un gran avance con la inauguración de los primeros minicampos de fútbol en zonas vulnerables del país gracias a la ayuda de la FIFA, convirtiéndose en el primer país de la Concacaf que se une al proyecto.

La FCRF y la FIFA llevan trabajando en el proyecto FIFA Arena desde finales de 2025 y este 2 de febrero de 2026 se ha hecho realidad con la inauguración oficial del proyecto en las instalaciones del Colegio Técnico Profesional de Bolívar, en el cantón alajuelense de Grecia, una de las dos comunidades escogidas para este lanzamiento junto a la de Santa Cruz de Guanacaste (Liceo de Santa Cruz).

Estas escuelas públicas facilitarán el desarrollo del deporte en sus instancias iniciales ya que alrededor de 2.000 niñas y niños de escuelas, fútbol base y clubes juveniles de estas comunidades y zonas colindantes se aprovecharán de las nuevas instalaciones deportivas como parte del proyecto FIFA Arena, que tuvo como peculiaridad que los mismos jóvenes estudiantes participaron activamente como voluntarios en la construcción de su cancha.

La inauguración oficial contó con la presencia de Elkhan Mammadov, director de la División de Federaciones Miembro de la FIFA, Jair Bertoni, director de la Subdivisión de Federaciones Miembro (América) de la FIFA, o Aimane Zourhlal, coordinador general del proyecto FIFA Arena, además de representares de la FCRF, como su presidente Osael Maroto, el secretario general Gustavo Araya y el director de Desarrollo del Fútbol, Gabriel Porras. Entre los miembros del gobierno de Costa Rica estuvieron Donald Rojas, ministro de Deportes y Recreación, o Sofía Ramírez, viceministra administrativa de Educación Pública.

"Normalmente empezamos desarrollando dos canchas en cada país. Esta es la primera en Costa Rica y estamos programando hacer tres más y llegar al menos a cinco en una primera etapa. Estamos contentos de que haya un compromiso por parte de la Federación y por parte del gobierno", afirmó Jair Bertoni, haciendo referencia a que para este mismo año está proyectado construir minicampos en otras comunidades como Upala, Turrialba y Aserrí.

"Sin duda el tema de infraestructura siempre ha sido una barrera y una limitación. Este tipo de canchas ayuda muchísimo a la práctica del fútbol donde no hay instalaciones, como en esta comunidad. Estoy seguro de que muchos niños y niñas van a poder disfrutar", comentó Osael Maroto, presidente de la FCRF.

La iniciativa FIFA Arena hace realidad el compromiso asumido por Gianni Infantino durante la Cumbre del Deporte para el Desarrollo Sostenible, celebrada en julio de 2024 en París. El presidente de la FIFA anunció entonces el objetivo de construir minicampos de fútbol por todo el mundo, con el objetivo de alcanzar la cifra de 1.000 para 2031.

Alineado con iniciativas como Football for Schools o el Programa de Desarrollo Forward de la FIFA, el proyecto FIFA Arena aterriza en Costa Rica en su firme compromiso de utilizar el fútbol para enseñar valores y fomentar un estilo e vida saludable como parte del objetivo de construir minicampos de fútbol en zonas vulnerables y así poder proporcionar más oportunidades a los niños y niñas de todos los rincones del mundo.