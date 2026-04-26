Las nuevas iniciativas en la isla de La Reunión para reconstruir y unir a la gente

Los días 24 y 25 de abril, la isla de La Reunión inauguró oficialmente dos minicampos FIFA Arena

Se construyeron en dos localidades devastadas por el ciclón Garance de hace un año

El Programa de Recuperación de la Fundación FIFA contribuye a la restauración de estadios dañados

El proyecto FIFA Arena se lanzó oficialmente en el 75.º Congreso de la FIFA celebrado en Asunción (Paraguay) en mayo de 2025, con el objetivo de crear 1.000 nuevas instalaciones permanentes de minicampos en todo el mundo para 2031. Comoras, Estados Unidos, Turquía, Ruanda y Francia son los últimos países en sumarse a una lista de países cada vez más ampliada entre los que cuentan con minicampos FIFA Arena totalmente nuevos.

"Este proyecto tiene como objetivo construir minicampos de fútbol en zonas desfavorecidas, en espacios junto a colegios, en lugares tan bonitos como este. Queremos construir FIFA Arenas por todas partes, para que los niños puedan jugar al fútbol con seguridad", explicó el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, durante la inauguración del minicampo temporal en París el pasado mes de marzo.

Este mensaje cobró especial relevancia cuando se inauguraron oficialmente dos instalaciones con minicampos de la FIFA en la isla de La Reunión el 24 de abril.

Las nuevas iniciativas de la isla La Reunión para reconstruir y unir a la gente Previous 01 / 09 Two FIFA mini-pitch facilities were officially opened in Réunion on 24 and 25 April. 02 / 09 The FIFA Arenas in Réunion were set up in Saint Benoit and Saint Paul, where, a year ago, Cyclone Garance wreaked havoc, leaving behind a trail of destruction from which they are still recovering toda 03 / 09 The President of the French Football Association (FFF) Philippe Diallo travelled to the island of Réunion, off the coast of southern Africa in the Indian Ocean. 04 / 09 “Almost a year ago to the day, I was standing here with you, shortly after Cyclone Garance had swept through. What I saw was an island that had suffered greatly", he said at the inauguration ceremony in Saint Paul. 05 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 06 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 07 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 08 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion 09 / 09 FIFA Arena inauguration in Reunion Next

En Francia, la emblemática y impecable Place de la Concorde de París fue elegida como sede del minicampo. Por el contrario, en La Reunión se instalaron en Saint-Benoît y Saint-Paul, donde hace un año el ciclón Garance causó estragos, dejando tras de sí una estela de destrucción de la que aún hoy se están recuperando. El presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), Philippe Diallo, estuvo en la capital del país hace un mes y también viajó a la isla de La Reunión, situada frente a la costa del sur de África, en el océano Índico.

"Hace casi un año, estaba aquí con ustedes, poco después de que el ciclón Garance arrasara la isla. Lo que vi fue una isla que había sufrido mucho. Eran evidentes las infraestructuras dañadas, los clubes en apuros y las familias que se enfrentaban a dificultades, pero también percibí algo aún más poderoso: la gente mostraba una solidaridad ejemplar, una determinación inquebrantable y el deseo de recuperarse juntos", declaró en la ceremonia de inauguración en Saint Paul.

Espero que estas FIFA Arenas se conviertan en lugares donde la gente pueda reunirse, relacionarse y compartir experiencias. Philippe Diallo Presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF)

"En aquel momento, me comprometí a movilizar plenamente a nuestra organización y a colaborar con nuestros socios internacionales para garantizar los medios necesarios para prestar una ayuda rápida y concreta", añadió.

Afortunadamente, es algo que coincide con el compromiso de la FIFA de apoyar a sus federaciones miembro, tanto en términos de recursos humanos como en el de ayuda financiera, además del desarrollo de su potencial futbolístico y de sus infraestructuras. Por lo tanto, el proyecto "FIFA Arena" parecía la forma ideal para apoyar a la FFF en La Reunión. De este modo, el Programa de Recuperación de la Fundación FIFA aportó 100.000 USD para ayudar a reparar dos estadios dañados en Saint Benoît.

"La decisión de la FIFA de aprobar nuestra solicitud demuestra cómo la comunidad futbolística puede mostrar su solidaridad. Estamos enormemente agradecidos por la contribución de la FIFA y por los esfuerzos de sus representantes, Kevin Lamour y Aimane Zourhlal", añadió. "Espero que estas FIFA Arenas se conviertan en lugares donde la gente pueda reunirse, interactuar y compartir experiencias. Lugares para crear recuerdos, compartir buenos momentos, perseguir sueños y, tal vez, incluso emprender grandes carreras deportivas".