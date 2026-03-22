El presidente de la FIFA participó en un encuentro con FIFA Legends para inaugurar oficialmente el acto, de tres días de duración, celebrado en la histórica plaza de la Concordia de París

Los minicampos de fútbol FIFA Arena, tanto temporales como permanentes, "proporcionan un espacio para que los chicos y las chicas puedan jugar al fútbol de manera segura", declaró Infantino

Lanzado en mayo de 2025, el Proyecto FIFA Arena aspira a instalar 1.000 minicanchas de fútbol a nivel mundial para 2031

El presidente de la FIFA prometió que seguirán surgiendo más minicampos de fútbol FIFA Arena por todo el mundo durante la inauguración en París de la primera minicancha temporal del proyecto, que ya es móvil.

Situado en la famosa plaza de la Concordia, en pleno centro de la capital francesa, el terreno de juego se inauguró con un partido celebratorio en el que tomaron parte el presidente de la FIFA, FIFA Legends y otros invitados. El encuentro marcó el pistoletazo de salida de un acto de tres días de duración en los que se pondrá de relieve la necesidad de invertir en infraestructuras futbolísticas en todo el mundo.

Establecido tras la promesa realizada por Infantino en la Cumbre Internacional "Deporte para el desarrollo sostenible" celebrada en París en julio de 2024, el Proyecto FIFA Arena ayuda a abordar esta necesidad y para ello aspira a instalar 1.000 nuevas minicanchas permanentes a nivel mundial para 2031. En París, el presidente de la FIFA anunció que el proyecto tendrá un alcance incluso más amplio.

El Proyecto FIFA Arena ya es móvil con la inauguración en París de la primera minicancha temporal por parte de Gianni Infantino 02:07

"Hoy lanzamos una nueva iniciativa, el Proyecto FIFA Arena móvil. Ya tenemos minicanchas FIFA Arena que son iguales que esta. Queremos construir miles de ellas por todo el mundo. Ya tenemos docenas en todos los continentes, y vamos a construir miles. Pero también existe la posibilidad de instalar minicampos de fútbol FIFA Arena temporales para fomentar la práctica del fútbol y proporcionar un espacio seguro para que los chicos y chicas puedan jugar al fútbol de manera segura, en condiciones adecuadas", declaró Infantino, quien inauguró oficialmente la primera minicancha FIFA Arena durante el 75.º Congreso de la FIFA, celebrado en Asunción (Paraguay) en mayo de 2025.

"La semana pasada, hace menos de siete días, se construyó una minicancha FIFA Arena en Fiyi, con lo que ya tenemos este tipo de instalaciones en seis continentes. Y construiremos más. Pero esta, aquí en la plaza de la Concordia de París, donde hace 122 años se fundó la FIFA, es un símbolo de la construcción de estas minicanchas FIFA Arena en áreas desfavorecidas, en espacios junto a centros escolares, en lugares hermosos como este. Queremos construir minicampos de fútbol FIFA Arena en todas partes, para que los niños y las niñas puedan jugar al fútbol de manera segura".

Trabajando en colaboración con Impulstar, que desde 2010 organiza torneos anuales de fútbol en modalidad reducida para ayudar a estrechar lazos entre comunidades, la FIFA financió la instalación de la minicancha en su totalidad para los tres días de duración del acto.

"Me gustaría empezar por dar las gracias a la FIFA y a su presidente por estas iniciativas, porque van directas a los valores del fútbol. Permiten a la gente de todo el mundo jugar al fútbol. Y al hacerlo, dejamos patente que todos pueden practicar este deporte", afirmó Philippe Diallo, presidente de la Federación Francesa de Fútbol (FFF), que destacó cómo la FIFA está trabajando con la FFF para implantar el Proyecto FIFA Arena en Reunión y Mayotte después de que los ciclones devastaran las instalaciones de ambos enclaves. "Todo el mundo debería poder jugar cerca de su casa, en todas partes, independientemente de si se es rico o no. Estamos especialmente contentos porque este proyecto con la FIFA está teniendo un impacto palpable con esta minicancha FIFA Arena".

La oficina de la FIFA en París tiene vistas a la plaza de la Concordia y al minicampo de fútbol allí instalado, y está situada en el edificio en el que la selección nacional masculina de Francia celebró su triunfo en la Copa Mundial de la FIFA 1998™ ante cientos de miles de personas.

"Empezamos en la calle, como todo el mundo. Y posteriormente nos proclamamos campeones del mundo aquí, en 1998. Todo empieza siempre con un sueño", afirmó Youri Djorkaeff, integrante de aquel combinado de Francia y hoy en día FIFA Legend y asesor sénior en materia de fútbol de la FIFA. "Y lo que la FIFA, el presidente de la FIFA e Impulstar nos están proporcionando hoy es una oportunidad de empezar a soñar".

"Como Youri ha dicho, todos empezamos en la calle, y creo que [las FIFA Legends también presentes Emmanuel] Ade[bayor] y Khali[lou Fadiga] pueden confirmar que jugábamos con calcetines o incluso botellas o latas de Coca-Cola. Jugábamos en canchas pequeñas como esta, como las que la FIFA va a modernizar ahora en todo el mundo", añadió El Hadji Diouf, FIFA Legend y exinternacional con Senegal, ante el público presente que incluyó un gran número de niños y niñas de equipos de la periferia de París. "Creo que es algo muy bueno para África y para el mundo entero".

El acto de París servirá para llamar la atención sobre el asunto a nivel mundial, dado que cientos de miles de residentes y turistas pasan por allí a diario. Quienes visiten la instalación de París podrán conocer en profundidad la labor del Proyecto FIFA Arena y de Impulstar, y a lo largo de sus tres días de duración hay previstos varios eventos. Entre ellos se incluye una sesión de entrenamiento con FIFA Legends y un partido de gala entre influencers. Asimismo, un torneo para equipos de 14 a 16 años pondrá el broche de oro al acto el martes 24 de marzo.

"Quiero felicitar a Impulstar. Estos dos jóvenes aquí presentes están haciendo un trabajo excepcional", declaró Infantino en referencia a los cofundadores de la iniciativa, Meïssa N’diaye y Bernard Messi, que han llevado su concepto desde la periferia de París a Sudamérica y África, y muy pronto también a Asia. "Estamos contentos y orgullosos de poder trabajar conjuntamente para proporcionar a todos estos niños y niñas estas oportunidades de jugar al fútbol. ¡Y también a los adultos!".

El Proyecto FIFA Arena ya es móvil con la inauguración en París de la primera minicancha temporal Previous 01 / 09 Situated on the world-famous Place de la Concorde in the heart of the French capital, the mini-pitch was opened with a celebratory match. 02 / 09 The match featured the FIFA President, FIFA Legends and guests. 03 / 09 "Today we're launching a new initiative – a mobile FIFA Arena. We already have FIFA Arenas, which are just like this one. We want to build thousands of them around the world," said Mr Infantino. 04 / 09 "I’d like to start by congratulating FIFA and the President for these initiatives, because they go to the heart of football’s values. They allow people all around the world to play football," said French Football Federation President Philippe Diallo. 05 / 09 "We started on the street, like everyone else. And later, we became world champions here, in ‘98. So, it always starts with a dream," said Youri Djorkaeff. 06 / 09 The event in Paris will raise awareness globally as hundreds of thousands of local residents and tourists pass the site daily. 07 / 09 FIFA President took part in match with FIFA Legends to officially open three-day event. 08 / 09 "What FIFA, and the president of FIFA, and Impulstar are giving us, is an opportunity to start the dream today," said Youri Djorkaeff. 09 / 09 The FIFA President concluded by calling for support to increase the impressive momentum behind FIFA Arena still further. Next

El presidente de la FIFA concluyó pidiendo apoyo para aumentar aún más el impresionante impulso dado al Proyecto FIFA Arena.