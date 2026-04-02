Se inaugura el primer FIFA Arena de Estados Unidos en Birmingham (Alabama)

El primer FIFA Arena del país surge de la colaboración entre la Federación Estadounidense de Fútbol y el Birmingham Legion FC

El programa sigue creciendo en Estados Unidos con un segundo campo FIFA Arena en Oakland (California)

«Espero que sirva de inspiración. Ojalá se hubiese hecho algo así cuando yo era niño», afirmó Chris Richards, estrella de la Premier League natural de Birmingham

La ciudad de Birmingham (Alabama) ha celebrado un hito histórico de cara a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ con la inauguración oficial del primer campo FIFA Arena de Estados Unidos.

La apertura constituye una gran inversión en la comunidad local y se produce tan solo 72 días antes del comienzo de la Copa Mundial de la FIFA™, a modo de anticipo del importante legado que dejará el torneo.

El proyecto forma parte de un compromiso global de instalar al menos 1000 minicampos antes de 2031 con el objetivo de desarrollar infraestructuras futbolísticas sostenibles, sobre todo en áreas rurales o en entornos urbanos desfavorecidos. Paralelamente, se ha inaugurado un segundo campo en Oakland (California), lo que refleja el compromiso compartido del país de invertir en sus comunidades a través del fútbol.

En un mensaje de vídeo a los asistentes, el presidente de la FIFA, Gianni Infantino, declaró que el proyecto FIFA Arena proporciona a los jóvenes acceso al deporte de una forma sostenible y segura, y genera oportunidades en el mundo del fútbol.

«Como en muchos otros lugares del mundo, el fútbol en Alabama se desarrolla principalmente alrededor de la participación de los jóvenes y su ecosistema de fútbol base es amplio, está bien organizado y está creciendo. A través del programa FIFA Arena, les brindamos la oportunidad de seguir adelante junto con nuestros colaboradores en la construcción de estas instalaciones».

Se inaugura en Birmingham (Alabama) el primer FIFA Arena de Estados Unidos Previous 01 / 08 First FIFA Arena in the United States inaugurated in Birmingham, Alabama 02 / 08 FIFA President Gianni Infantino addresses the audience during the opening ceremony of the first FIFA Arena facility in the United States in Birmingham, Alabama 03 / 08 United States national team and Premier League player Chris Richards and the Mayor of Birmingham, Randall Woodfin are seen during the ribbon-cutting ceremony of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 04 / 08 Kids are seeing playing during the inauguration of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 05 / 08 United States national team and Premier League player Chris Richards is seeing during the inauguration of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 06 / 08 Kids are seeing playing during the inauguration of the first FIFA Arena facility in USA, in Birmingham, Alabama 07 / 08 First FIFA Arena in the United States inaugurated in Birmingham, Alabama 08 / 08 First FIFA Arena in the United States inaugurated in Birmingham, Alabama Next

Los campos FIFA Arena permiten jugar partidos reducidos sobre una superficie de gran calidad y se han creado por todo el planeta como parte del compromiso de FIFA de desarrollar el fútbol y lograr que sea realmente global.

El campo de Alabama es una realidad gracias a la colaboración entre la FIFA, la Federación Estadounidense de Fútbol (USSF) a través de su programa Soccer Forward, la fundación Soccer Forward, el club profesional Birmingham Legion FC y KultureCity.

La ceremonia oficial de inauguración, que incluyó un partido para interactuar con los jóvenes de la comunidad, contó con la presencia de Chris Richards, miembro de la selección nacional de Estados Unidos, y Randall Woodfin, alcalde de Birmingham.

«Espero que sirva de inspiración. Ojalá se hubiese hecho algo así cuando yo era niño —afirmó Chris Richards, estrella del Crystal Palace FC que nació en Birmingham—. Ahora que puedo hacerlo yo, espero que inspire a la próxima generación para que empiece a jugar al fútbol o, simplemente, haga deporte.

Me parece estupendo que esté aquí, en el centro. Es un lugar histórico y quiero formar parte del futuro de esta ciudad. Espero que ayude a que haya más futbolistas como yo».

El presidente de la FIFA insistió en que el campo cumple una función que va más allá del deporte, al facilitar y mejorar el fútbol escolar y comunitario.

«Prometimos instalar al menos 1000 minicampos en todo el mundo para 2031 para desarrollar infraestructuras futbolísticas sostenibles. Sin embargo, es importante reseñar que estas instalaciones van más allá de ofrecer acceso al deporte, puesto que están diseñadas para proporcionar un acceso seguro y sostenible al fútbol».