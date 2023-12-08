La FIFA presentó un nuevo programa de formación global para establecer y afianzar la protección de la infancia en el fútbol

FIFA Guardians™ desarrolla el primer programa de salvaguardia de la infancia en el deporte

El objetivo del nuevo Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte es profesionalizar la función de los responsables de salvaguardia y mejorar los estándares de salvaguardia

El programa estará a disposición de las 211 federaciones miembro y de todas las personas que trabajen o ejerzan como voluntarias en el deporte profesional o de base

Conviértase en FIFA Guardian: fifa.com/FIFAGuardians

La FIFA presentó el Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte, un novedoso programa educativo con vocación global cuyo objetivo es afianzar y profesionalizar en el mundo del fútbol los estándares relativos a la protección de la infancia.

El Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte ahonda en el compromiso continuado de la FIFA por profesionalizar e integrar los estándares de protección de niños y adultos en el fútbol. Se trata de un importante hito en el ámbito del deporte que pondrá a disposición de las 211 federaciones miembro de la FIFA un recurso exclusivo, específico e interactivo con el que desarrollar buenas prácticas de salvaguardia.

En relación con el nuevo programa, el presidente de la FIFA Gianni Infantino ha declarado lo siguiente:

«Como parte de mi total compromiso y determinación, que es también el de la FIFA, por erradicar el acoso y el abuso en el deporte, damos hoy un nuevo paso crucial con el lanzamiento del Diploma FIFA Guardians de salvaguardia de menores en el deporte, a fin de ayudar a nuestras 211 federaciones miembro a aplicar buenas prácticas de salvaguardia en el fútbol y a profesionalizar la función de los oficiales de salvaguardia en el deporte».

«Toda persona que practique el fútbol, o cualquier otro deporte, tiene derecho a disfrutar en un entorno seguro en el que, por encima de todo, se garantice su bienestar, especialmente en el caso de los niños. Ese es el fin último del programa FIFA Guardians. Hoy el fútbol da otro importante paso para conseguir esta meta, así como para cumplir con el compromiso de la FIFA de integrar medidas de salvaguardia en nuestro deporte».

A raíz del Día Internacional de la Educación, celebrado el 24 de enero, varios FIFA Legends procedentes de todos los rincones del planeta, incluidos Kaká, Rio Ferdinand, Lindsay Tarpley, Juan Pablo Ángel y Mbo Mpenza, han colaborado para resaltar la importancia de la salvaguardia y animar a que otras personas del mundo del fútbol y de otros deportes también participen.

«Tenemos la responsabilidad de proteger a los niños en el fútbol, y FIFA Guardians es un programa de salvaguardia fundamental para cualquier persona que trabaje o sea voluntaria en el deporte rey», afirmó Kaká.

Acabemos con el maltrato infantil en el deporte. FIFA Guardians es un programa de salvaguardia fundamental para cualquier persona que trabaje o sea voluntaria en nuestro deporte. Inscríbete y obtén más información sobre las buenas prácticas en materia de salvaguardia», añadió Rio Ferdinand

Diseñado por la FIFA y la Open University en colaboración con expertos, profesionales e investigadores de este ámbito, el Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte ofrece una completa experiencia de formación abierta en español, francés e inglés. Constará de cinco cursos virtuales destinados principalmente a los oficiales de salvaguardia de las 211 federaciones miembro de la FIFA: los «alumnos de la FIFA».

Los alumnos de la FIFA podrán acceder a webinarios exclusivos, foros con moderador, seminarios interactivos y a las correspondientes evaluaciones que les orientarán con actividades prácticas y ejemplos de buenas prácticas de salvaguardia en el deporte.

A finales de febrero se celebrará el primero de los seminarios exclusivos para los alumnos de la FIFA que se organizarán a lo largo de los dos años que dura el programa. Para obtener el nuevo Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte, los alumnos de la FIFA deberán completar todo el programa.

Los cinco cursos virtuales también serán de libre acceso para trabajadores, voluntarios, personal de apoyo o jugadores interesados en aprender más sobre salvaguardia. Tras completar todos los cursos, los participantes obtendrán el Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte de la Open University.

Los alumnos podrán elegir entre tres itinerarios en función de su formación previa y se invita a las 211 federaciones miembro a matricular al menos a uno de sus empleados en el Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte.

Los participantes de la comunidad futbolística global y otros deportes pueden comenzar el primer módulo, titulado «Fundamentos de salvaguardia del programa FIFA Guardians™.

Para inscribirse y convertirse en FIFA Guardian, visite fifa.com/FIFAGuardians.

La iniciativa FIFA Guardians™, publicada en julio de 2019, es un programa desarrollado por la FIFA para ayudar a las federaciones miembro y confederaciones de todo el mundo a reforzar las medidas de protección de menores y adultos vulnerables en el ámbito del fútbol.

Para obtener más información sobre FIFA Guardians™, pulse AQUÍ.