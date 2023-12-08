Tanto profesores como entrenadores, personal técnico y administrativo y voluntarios desempeñan un papel esencial en el desarrollo deportivo y social de los niños. Mediante este programa se busca ofrecer información y orientación a los educadores a fin de organizar, impartir y llevar a cabo un seguimiento del programa.
Salvaguardia
La salvaguardia se refiere a las acciones tomadas para fomentar el bienestar de los niños y garantizar su protección. Significa hacer todo lo posible de manera proactiva para minimizar los riesgos y evitar cualquier forma de acoso, maltrato, desatención o explotación infantil.
La FIFA ha hecho de la salvaguardia de los niños en el ámbito del fútbol una prioridad y requiere que todos los centros educativos y educadores que participen en el Programa Football for Schools garanticen la seguridad de los niños.
Los centros educativos que participan en el Programa Football for Schools deben contar con una política de salvaguardia o protección de la infancia, y los educadores que formen parte del programa deben ser seleccionados por ser personas idóneas para trabajar con niños. Deben haber recibido formación sobre prácticas de salvaguardia y estar familiarizados con los procedimientos y las políticas de salvaguardia o protección de la infancia de sus centros educativos.
Tanto profesores como entrenadores, personal técnico y administrativo y voluntarios desempeñan un papel esencial en el desarrollo deportivo y social de los niños. Su deber de cuidado implica la responsabilidad de crear un entorno seguro, inclusivo y positivo en el que se puedan llevar a cabo las actividades de Football for Schools. Es importante que todos aquellos que participen en las actividades y los programas futbolísticos respeten los derechos y el bienestar de los niños en el fútbol.
Para confirmar su absoluto compromiso con estos valores y usar la aplicación Football for Schools, los educadores deben cumplir los siguientes requisitos:
Firmar de forma electrónica el Código de Conducta de Football for Schools para educadores.
Completar toda la formación pertinente que requiera el centro educativo, el club y la federación nacional de fútbol, así como cualquier otra formación requerida por ley en su país para trabajar con niños.
Se recomienda encarecidamente que todos los usuarios de la aplicación Football for Schools visiten la página web de Football for Schools y la de FIFA Guardians™ para conocer mejor las labores de salvaguardia de la infancia en el fútbol.
Los educadores deben:
haber sido considerados aptos para trabajar con niños;
estar familiarizados con los procedimientos y las políticas en materia de salvaguardia de su escuela, club y federación nacional de fútbol y acatarlos;
reconocer los riesgos relativos a la salvaguardia en el fútbol y los medios para ayudar a reducirlos;
entender los distintos tipos de maltrato, desatención, acoso y explotación infantil;
saber cómo responder de forma apropiada a las inquietudes relacionadas con un niño. Esto incluye saber a quién recurrir y dónde informar de preocupaciones relativas al bienestar de un niño;
saber comportarse a la hora de enseñar o entrenar al fútbol para crear un entorno seguro, inclusivo y positivo que fomente la participación de los niños.
Cómo enseñar
El objetivo de las sesiones de Football for Schools es que los participantes se desarrollen como jugadores y como personas. Las sesiones proporcionan actividades de fútbol de calidad con el objetivo de desarrollar la destreza y las aptitudes para la vida, incluidas las aptitudes emocionales, sociales y para la salud. Tanto las aptitudes para la vida como la destreza futbolística son de igual importancia y en las sesiones se debería dedicar el mismo tiempo a los dos componentes.
Cada sesión de Football for Schools de la FIFA se ha estructurado para incluir cinco elementos que requieren un total de una hora para completarse. Cuando los educadores disponen de menos de una hora para impartir los contenidos, los elementos de la sesión se pueden dividir en dos sesiones distintas, dependiendo del tiempo disponible.
Todas las sesiones de Football for Schools incluyen cinco elementos:
Círculo de inicio: el educador reúne a los jugadores en un círculo (de pie), presenta la sesión, explica el resultado que se espera en cuanto a fútbol y aptitudes para la vida y pide a los jugadores que reflexionen de forma breve sobre la habilidad.
Calentamiento: el educador facilita una actividad futbolística para activar a los jugadores.
Desarrollo de habilidades: el educador propone una práctica que permite a cada jugador trabajar en la destreza seleccionada.
Aplicación en el juego: el educador prepara un partido de fútbol que permita a los jugadores practicar la destreza seleccionada en el juego.
Círculo final: el educador reúne a los jugadores en un círculo (sentados), les pide que den su opinión acerca de la actividad, que reflexionen sobre las aptitudes para la vida y que establezcan conexiones con la vida fuera del fútbol.
Se ofrece una guía para realizar las actividades sobre las aptitudes para la vida y el fútbol. Las actividades futbolísticas se ilustran a través de contenido en vídeo y diagramas. Existen consejos de organización para los educadores, diferentes opciones para conseguir que la actividad sea más fácil o más difícil para adecuarse a los distintos jugadores, preguntas para estos y recomendaciones de seguridad. Los consejos sobre las aptitudes para la vida incluyen cómo introducir dichas aptitudes durante el círculo de inicio, participación que fomente el debate y el pensamiento crítico relacionado con la aptitud durante el círculo final y preguntas durante la sesión.
Fútbol inclusivo
Football for Schools es un programa inclusivo que tiene como objetivo llegar a niños y jóvenes con cualquier habilidad y de cualquier contexto. Se anima a los educadores a adaptar las sesiones para satisfacer las necesidades de aprendizaje y habilidades de los jugadores, así como a realizar esfuerzos especiales para incluir a los niños y a los jóvenes que hayan sido previamente marginados del fútbol.
Ningún niño o joven debe quedarse al margen, independientemente de sus capacidades, raza, etnia, género, orientación sexual, idioma, cultura o religión.
Los educadores deben asegurarse de que todos los jugadores se sientan aceptados y que reciban la misma atención al participar en las sesiones de Football for Schools. Esto requiere educadores flexibles, receptivos y solidarios que planeen y lleven a cabo sesiones de Football for Schools que atiendan a las distintas necesidades de todos los alumnos.
Se deben desarrollar entrenamientos para apoyar y animar a todos los alumnos a participar en el Programa Football for Schools y que aborden obstáculos tales como las opciones de vestimenta, disposiciones religioso-culturales, disuasión por parte de los padres, vestuarios inadecuados, coste del equipamiento, imagen corporal e imagen del fútbol.