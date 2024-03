Fondo para el desarrollo del fútbol La creación de un fondo específico para el desarrollo del fútbol garantiza que el importe total de fondos que la FIFA destine al desarrollo del fútbol en el marco del Programa Forward esté disponible para los beneficiarios de Forward 3.0. En 2023, no se transfirió ninguna cantidad al fondo para el desarrollo del fútbol (2022: 27 millones de USD). Servicios de desarrollo digital La partida «Servicios de desarrollo digital» comprende los gastos asociados al mantenimiento (incluida la tecnología, el contenido y la distribución) del ecosistema digital de la FIFA a disposición de los aficionados. El objetivo es impulsar el crecimiento del fútbol en todo el mundo a través de las historias que se publican en FIFA.com, FIFA+ y las redes sociales de la FIFA. La retransmisión de partidos en vivo convierte FIFA+ en una plataforma realmente global para que las federaciones miembro amplíen el alcance de su fútbol en todo el planeta. Por su parte, FIFA.com, que cubre la actualidad del fútbol mundial las 24 horas del día —con una exhaustiva oferta editorial, vídeos, juegos y mucho más— brinda entretenimiento y oportunidades de interactuar con los aficionados, mientras que los canales en redes sociales de la FIFA trabajan para aumentar la audiencia, innovar y experimentar, además de apoyar la actividad de los afiliados comerciales en las plataformas digitales más activas del mundo. Los servicios de desarrollo digital también abarcan la selección de contenido y el mantenimiento del Archivo Digital de la FIFA. La partida «Servicios de desarrollo digital» incluye los gastos de creación de contenidos y de la actualización de los correspondientes portales y funciones, el desarrollo y la gestión general de productos y servicios digitales como FIFA+, así como la producción de contenido digital y gestión de la experiencia de cliente, que en 2023 ascendieron a 36.5 millones de USD (2022: 52.6 millones de USD). Otros proyectos Los gastos en otros proyectos cubren las operaciones diarias y las actividades de apoyo llevadas a cabo por la División de Federaciones Miembro, que sigue trabajando con los miembros de la FIFA para integrar prácticas de buena gobernanza basadas en la ética, la gestión de riesgos, la conformidad y la administración. Gracias a la cooperación con su red de oficinas regionales, la institución está presente en muchos más lugares del mundo para interactuar con sus federaciones miembro y reforzar el respaldo que les proporciona. Además, pone la tecnología al servicio de la buena gobernanza, con sistemas y plataformas específicas como FIFA Connect. Este programa permite a los miembros gestionar y controlar los datos de su entorno futbolístico con transparencia. Asimismo, el Programa ejecutivo del fútbol de la FIFA —dirigido en colaboración con el Centro Internacional de Ciencias del Deporte (CIES)— proporciona herramientas de gestión esenciales a las federaciones miembro. En 2023, los gastos derivados de las oficinas regionales de desarrollo ascendieron a 2.2 millones de USD (2022: 2.2 millones de USD); los correspondientes al Programa FIFA Connect, a 300 000 USD (2022: 1.9 millones de USD); los correspondientes a la Cumbre de fútbol de la FIFA, a 2 millones de USD (2022: 16 millones de USD); y los otros gastos generales, a 22.8 millones de USD, de los cuales 8.6 millones de USD se debieron a servicios prestados directamente a las federaciones miembro (2022: 23.6 millones de USD). Programas de desarrollo técnico El objetivo de los programas de desarrollo del fútbol mundial de la FIFA es potenciar el progreso de este deporte en todos los países. La formación de entrenadores y la labor del personal de desarrollo técnico de cada federación miembro resulta fundamental para orientar y fomentar el progreso de los jugadores con talento, al tiempo que se impulsa el deporte rey en todos los niveles. La FIFA ofrece formación específica tanto para formadores de entrenadores como para líderes de desarrollo técnico. El Centro de Capacitación de la FIFA, una academia virtual abierta al público, es la plataforma central desde la que se imparte toda la oferta educativa. La FIFA también cuenta con una red de expertos que asesora a las federaciones miembro que desean establecer y aplicar políticas de desarrollo del fútbol en sus respectivos países. Durante los distintos Mundiales de la FIFA, el equipo de análisis del rendimiento de la FIFA brinda información vanguardista a los equipos participantes y a una serie de grupos de interés. En 2023, los gastos para campañas y seminarios de formación, que incluyen los gastos asociados a la plataforma digital del Centro de Capacitación de la FIFA, ascendieron a 6.5 millones de USD (2022: 5.9 millones de USD). Los gastos en análisis, consultoría y servicios técnicos también incluyen los costes operativos del Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA y del Foro de Análisis de la Copa Mundial de la FIFA, que ascendieron a 13.5 millones de USD (2022: 11 millones de USD). Se invirtieron 3.1 millones de USD en otros programas como los dedicados al desarrollo del fútbol base o el fútbol juvenil (2022: 2.9 millones de USD). Desarrollo del fútbol femenino El fútbol femenino sigue siendo de máxima prioridad para la FIFA. Tal y como se establece en la Estrategia de Fútbol Femenino de la FIFA publicada en 2018, el organismo ha invertido en recursos e iniciativas innovadoras de forma continuada, además de establecer programas a medida para las 211 federaciones miembro con el fin de hacer del fútbol femenino un deporte de masas. Dichos programas han logrado sentar las bases del fútbol femenino actual, han formado a las personas involucradas en este deporte y han profesionalizado el entorno en el que trabajan jugadoras, clubes, ligas y federaciones miembro. En 2023, la FIFA llevó a cabo el Programa de liderazgo femenino en el fútbol y la segunda edición del prestigioso programa de mentores para entrenadoras. Asimismo, la víspera de la final de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, la FIFA celebró la segunda Convención de Fútbol Femenino en Sídney/Gadigal. Las 211 federaciones miembro fueron invitadas a participar en esta cita con el fin de dialogar sobre el desarrollo del fútbol femenino y repasar los éxitos logrados en los cinco pilares de la estrategia global de la FIFA. Gracias a la colaboración con las partes interesadas, también se publicó la encuesta de fútbol femenino para las federaciones miembro de 2023, la tercera edición del Informe de evaluación comparativa de la FIFA sobre fútbol femenino: el camino del cambio, además de una nueva publicación, el Proyecto de salud femenina de la FIFA. En 2023, los servicios de apoyo para los grupos de interés en el desarrollo del fútbol femenino ascendieron a 15.5 millones de USD (2022: 8.4 millones de USD). Arbitraje Tras la buena actuación de los árbitros en la Copa Mundial de la FIFA Catar 2022™, en 2023 el objetivo principal de la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA fue garantizar un rendimiento similar por parte de las miembros del equipo arbitral de la Copa Mundial Femenina de la FIFA Australia & Nueva Zelanda 2023™. En 2023, la Subdivisión de Arbitraje de la FIFA también fue la responsable, una vez más, de implementar las decisiones adoptadas por la Comisión de Árbitros de la FIFA. Ofrecer un arbitraje de máxima calidad en todas las competiciones de la FIFA y organizar formaciones técnicas y de videoarbitraje, tanto en línea como en distintos lugares del mundo, fueron solo algunos de sus objetivos. Además, en consonancia con la visión estratégica de la directiva de la FIFA, la Subdivisión de Arbitraje comenzó a planificar la creación de la nueva Academia de Arbitraje de la FIFA. Como es habitual, la FIFA supervisó el procedimiento de elaboración de la lista internacional de árbitros, para lo cual registró a unos 4000 árbitros FIFA y organizó la entrega de su material y equipamiento en las 211 federaciones miembro. Por último, la Subdivisión de Arbitraje ha continuado trabajando junto a varios grupos de interés internos y externos en la creación y desarrollo de formación para árbitros. En 2023, los gastos en proyectos de arbitraje para las Copas Mundiales de la FIFA™ —principalmente la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™— ascendieron a 3 millones de USD (2022: 4.9 millones de USD). Los gastos generales de desarrollo y equipamiento, vinculados en su mayoría a los preparativos de torneos, a equipamiento y a gastos de implementación del VAR, sumaron 8 millones de USD (2022: 4.5 millones de USD). Fundación FIFA Las actividades de la Fundación FIFA se centran en contribuir a la sociedad gracias al fútbol y empoderar a niños y jóvenes para que saquen el máximo partido a su potencial, al tiempo que abordan los problemas más acuciantes en todo el mundo. De esta forma, contribuye de forma tangible a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la ONU. En 2023, los gastos relacionados con la Fundación FIFA sumaron 7.7 millones de USD (2022: 5.6 millones de USD). Formación La FIFA apoya económicamente al Centro Internacional de Ciencias del Deporte (CIES) situado en Neuchâtel (Suiza). El CIES es una institución puntera que posee una creciente oferta de programas didácticos para la formación de nuevos administradores y cursos de gestión para deportistas y ejecutivos del deporte. Es además un punto de referencia en la investigación y los servicios de consultoría destinados a los diferentes grupos de interés del fútbol. En 2023, la FIFA contribuyó al CIES con 5.2 millones de USD (2022: 4.7 millones de USD). y colaboró con el FIFA Master y otros programas de posgrado en todo el mundo, también con becas para los estudiantes con más méritos. Sostenibilidad, derechos humanos y salvaguardia La labor de la FIFA en materia de derechos humanos siguió centrada en abordar los mayores riesgos para las personas que pudieran verse afectadas por la actividad de la FIFA, en consonancia con la Política de Derechos Humanos de la FIFA y el compromiso estatutario de la institución con estos derechos. Entre sus iniciativas en este ámbito, cabe notar los programas de diligencias previas vinculados a la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y a la Copa Mundial de Clubes de la FIFA 2023™ centrados especialmente en los derechos de los pueblos indígenas, la accesibilidad de personas con discapacidad, la lucha contra todo tipo de discriminación y los derechos de los trabajadores. La FIFA también amplió sus acciones para la defensa de los derechos humanos a través de medidas aplicadas en el ámbito del fútbol e impulsadas en colaboración con las federaciones miembro. Asimismo, siguió brindando su apoyo a un grupo de unos 150 afganos —personas ligadas al mundo del deporte y defensores de los derechos humanos— a los que ayudó a evacuar del país en 2021. Se implementaron numerosas iniciativas de sustentabilidad que giraron en torno a la organización de la Estrategia de sustentabilidad de la Copa Mundial de la FIFA 2022™. Otro ámbito de trabajo prioritario fue la aplicación de la Estrategia de sustentabilidad de la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™ y toda la operativa correspondiente a lo largo del torneo. En este contexto, se llevaron a cabo actividades como la presentación de informes siguiendo los estándares internacionales, los procedimientos de auditoría externa, la elaboración de programas de formación y desarrollo de capacidades, además de inventarios de las emisiones de gases de efecto invernadero, la compensación de las emisiones de dióxido de carbono y el trabajo destinado a aplicar la Estrategia climática de la FIFA, entre otras iniciativas. Los preparativos de la Copa Mundial de la FIFA 26™ comenzaron también con el desarrollo de la estrategia de sustentabilidad y derechos humanos de la competición, un proceso en el que la FIFA mantuvo un diálogo exhaustivo con las 16 ciudades anfitrionas a fin de encajar la estrategia con los planes medioambientales de cada sede. Asimismo, en octubre de 2023 se celebró la primera cumbre sobre salvaguardia en la sede de la FIFA, unas jornadas a las que asistieron casi 200 participantes. La cumbre —organizada en consonancia con el compromiso de la FIFA por elevar los estándares de la salvaguardia en el fútbol a través del programa FIFA Guardians™— perseguía dos objetivos. El primero era servir de ceremonia de graduación para los más de 110 alumnos de la FIFA procedentes de 70 federaciones miembro, dos confederaciones y seis federaciones regionales que habían completado el Diploma FIFA Guardians™ de salvaguardia de menores en el deporte. La primera promoción de responsables de salvaguardia formados y reconocidos por la FIFA. El segundo objetivo era celebrar una conferencia mundial centrada en la salvaguardia; concretamente, en el intercambio de prácticas recomendadas y lecciones aprendidas en distintas regiones de las federaciones miembro de la FIFA y las confederaciones. Para ello, se organizaron presentaciones, mesas redondas y grupos de debate en los que participaron responsables de salvaguardia de las federaciones miembro, así como expertos internacionales y representantes de diversos grupos de interés del ámbito de la seguridad en el deporte. En el año de la Copa Mundial Femenina de la FIFA™, los organizadores del torneo elaboraron su propia política de salvaguardia y pusieron en marcha una serie de medidas en todas las sedes de Australia y Aotearoa Nueva Zelanda con el fin de garantizar una protección de máxima calidad para las selecciones participantes y otras personas acreditadas. En 2023, los gastos en actividades de sustentabilidad y derechos humanos ascendieron a 2.1 millones de USD (2022: 1.6 millones de USD), y los gastos de alojamiento y servicios externos relacionados con el Fondo para el Futuro Afgano ascendieron a 100 000 USD (2022: 4.8 millones de USD). Las actividades de lucha contra la discriminación costaron en total 600 000 USD (2022: 400 000 USD), mientras que las actividades relativas a la salvaguardia y protección de la infancia ascendieron a 800 000 USD (2022: 800 000 USD). Auditoría y formación en finanzas La FIFA contrata empresas de auditoría y seguros de renombre mundial para que lleven a cabo revisiones independientes de los procesos de las federaciones miembro y velen por el cumplimiento de las normativas. Cada año, todas las federaciones miembro que perciben fondos del Programa Forward se someten a una auditoría central. Además, la FIFA proporciona asistencia para el desarrollo de capacidades a fin de ayudar a las federaciones miembro a detectar los aspectos que necesitan mejoras. En 2023, los gastos de auditoría y formación en finanzas alcanzaron un montante de 3.3 millones de USD (2022: 3.3 millones de USD). Medicina y ciencia La FIFA tiene el firme compromiso de proteger la salud y el bienestar de los futbolistas de todo el mundo. Entre los aspectos centrales de este trabajo en 2023 se incluyen la publicación del Manual de Medicina de Urgencia de la FIFA, la creación de vídeos educativos sobre la atención de urgencias a pie de campo, la organización de cursos de los servicios de urgencia para médicos de sede de la FIFA y responsable de los servicios médicos de las confederaciones, el desarrollo y la puesta en marcha de un programa de detección remota de lesiones en los torneos para mejorar la gestión de los casos de conmoción cerebral, y la inversión en varios proyectos de investigación médica, como el estudio sobre la relación entre los golpes en la cabeza y los traumatismos craneoencefálicos. Asimismo, la FIFA también puso en marcha un exhaustivo programa antidopaje, prueba de su inquebrantable compromiso por defender la deportividad en el fútbol. En 2023, los gastos en el área de antidopaje supusieron 300 000 USD (2022: 400 000 USD), mientras que los gastos médicos sumaron 2.1 millones de USD (2022: 1.5 millones de USD). Programa de Desarrollo de Talento de la FIFA El Programa de Desarrollo del Talento de la FIFA (en adelante, el «TDS») forma parte de la visión de la FIFA de promover el fútbol en todo el mundo y respaldar el progreso de todas las federaciones miembro con el objetivo de aumentar la competitividad mundial y reducir las desigualdades entre las distintas regiones. En 2022, el Consejo de la FIFA aprobó el comienzo de la fase de implementación del TDS con una dotación de 200 millones de USD. En 2023, se puso en marcha el TDS, y 175 federaciones miembro han solicitado su participación hasta la fecha, con una combinación de fondos base y fondos adicionales para proyectos específicos centrados en el desarrollo del talento. Asimismo, el programa asignó 25 entrenadores de talentos de la FIFA a sendas federaciones miembro. FIFA Museum El museo, centrado en custodiar el legado del fútbol y en rendir homenaje a la cultura del deporte rey en todo el mundo, amplió su presencia internacional en 2023 al abrir su primera exposición permanente fuera de Suiza, una colección que forma parte de la nueva experiencia futbolística denominada «Legends», en la ciudad de Madrid (España). Durante la Copa Mundial Femenina de la FIFA 2023™, cerca de 50 000 aficionados visitaron la exposición temporal «Calling the Shots: Faces of Women’s Football», presentada por Hyundai en Sídney/Gadigal. Cabe destacar otros tres momentos memorables que tuvieron lugar en Zúrich: la retransmisión pública en pantallas gigantes de todos los encuentros del Mundial femenino (julio y agosto), la exposición especial «Designing the Beautiful Game» —organizada en colaboración con el prestigioso Museo del Diseño de Londres— que se inauguró en octubre, y la exposición especial «Paolo Rossi: Un Ragazo d’Oro», que tuvo lugar de febrero a marzo y rindió homenaje al astro italiano ganador de la Copa Mundial de la FIFA™ de 1982. Un total de 250 000 visitantes acudieron al museo en Zúrich en 2023, una cifra récord, mientras que 350 000 personas de todos los rincones del planeta disfrutaron de las exposiciones digitales del FIFA Museum a lo largo del año. En 2023, tal como se expone en el epígrafe, los gastos operativos del museo ascendieron a 8.7 millones de USD (2022: 6.2 millones de USD). Gastos de personal La FIFA posee una plantilla ágil, móvil y productiva que garantiza a la entidad una colaboración segura entre sus empleados y grupos de interés. El personal de la FIFA cuenta con la ayuda de herramientas y plataformas avanzadas que permiten a los muchos equipos trabajar en remoto con gran eficiencia. En el año mundialista de 2023, el personal de la FIFA se desplazó sin complicaciones entre el lugar de trabajo, las sedes y las zonas de alojamiento, a la vez que mantenía el más alto nivel de productividad y actividades de apoyo. Al lograr conectar las vertientes tradicionales y digitales de su trabajo en pos del desarrollo, la FIFA logró responder de manera más eficaz a las necesidades de sus grupos de interés. En 2023, los gastos de personal sumaron 44.2 millones de USD (2022: 43.6 millones de USD). Para consultar más información, v. nota 32 (Gastos de personal). Depreciación de propiedades y equipos En 2023, los gastos de depreciación para edificios operativos, equipamiento de oficina y otros equipos, así como derechos de uso de activos, permanecieron estables en 23.6 millones de USD (2022: 16.7 millones de USD). La FIFA no identificó ningún indicador de deterioro de valor en 2023.