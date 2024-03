8. Développement et éducation

Après les bonnes performances des arbitres lors de la Coupe du Monde de la FIFA, Qatar 2022™ (la « FIFA Team One »), le principal objectif de la sous-division de l’Arbitrage de la FIFA en 2023 était de veiller à ce que cette « Team One » se montre tout aussi performante lors de la Coupe du Monde Féminine 2023 en Australie et en Aotearoa Nouvelle-Zélande. En plus de ces résultats très probants, la sous-division était chargée, comme les autres années, de mettre en œuvre les décisions prises par la Commission des Arbitres de la FIFA, notamment en ce qui concerne la fourniture d’un arbitrage de haute qualité lors de toutes les compétitions de la FIFA et l’organisation d’activités consacrées à des aspects techniques et à l’assistance vidéo à l’arbitrage, que ce soit en ligne ou sur site à travers le monde. Par ailleurs, conformément à la vision et à la stratégie de la direction de la FIFA, la sous-division a commencé à planifier la mise en place de la nouvelle Académie des arbitres de la FIFA. Comme les autres années, la FIFA a supervisé l’intégralité du processus de constitution de la liste des arbitres internationaux de la FIFA. Elle y a inscrit environ 4 000 arbitres et les a tous dotés de l’équipement et du matériel nécessaires dans ses 211 associations membres. Enfin, la sous-division continue de participer activement à la création et au développement de programmes de formation des arbitres, en collaboration avec d’autres parties prenantes externes et internes de la FIFA.