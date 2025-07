Mehr Wachstum für den Frauenfussball (Juli 2025)

Das FIFA-Programm zur Frauenförderung bietet Mitgliedsverbänden Unterstützung in 13 Bereichen

Veranstaltungen fanden in Laos, Armenien und Eritrea statt, während weltweit große Turniere auf Eliteebene ausgetragen wurden

Inside FIFA gibt einen Überblick über die jüngsten Entwicklungsmaßnahmen und stellt den neuen FIFA-Kurs für Trainerinnen vor

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch das FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball unterstützt, das allen 211 FIFA-Mitgliedsverbänden (MVs) 13 Unterstützungsbereiche bietet. Die FIFA hat kürzlich das Programm erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die zur weltweiten Verbreitung des Frauenfussballs beigetragen haben.

Laos

Laos baute seine bedeutenden Investitionen in den Frauenfussball der letzten Jahre weiter aus und war Gastgeber einer Veranstaltung der FIFA-Kampagne für Frauenfussball mit dem Titel „Forward for Women“.

An der Veranstaltung in der Provinz Champasak nahmen rund 250 Personen teil, darunter Mädchen im Alter von 8 bis 14 Jahren, Trainer, Lehrer und zwei Nationalspielerinnen. Die Kampagne verfolgt das Ziel, ein sicheres, integratives und fröhliches Umfeld zu schaffen, in dem Mädchen frei spielen, Selbstvertrauen aufbauen und ihr volles Potenzial entfalten können – dank einer integrativen und unterstützenden Fussballkultur.

„Wir vom laotischen Fussballverband sind davon überzeugt, dass jedes Mädchen die Chance verdient, sowohl auf dem Platz als auch außerhalb davon zu glänzen“, sagte Kanya Keomany, Vizepräsidentin des laotischen Fussballverbands (LFF) und erste Laotin, die in den FIFA-Rat gewählt wurde. „Das ist mehr als nur Sport. Es geht darum, Selbstvertrauen, Freundschaften und Teamwork aufzubauen, zu lernen, sich in eine Mannschaft einzufügen, und die Zukunft des laotischen Frauenfussballs zu gestalten. Mit dieser Kampagne geben wir Mädchen nicht nur die Möglichkeit, Fussball zu spielen, sondern auch eine Stimme, eine Gemeinschaft und ein Gefühl von Stolz.“

Die Kampagne baut auf der ersten Veranstaltung der Frauenfussballkampagne auf, die letztes Jahr in der Hauptstadt Vientiane stattfand. In den letzten Jahren wurden außerdem das Pilotprogramm für die laotische Frauenliga, die Fertigstellung des Champi-Champa-LFF-Trainingszentrums mit Unterstützung von FIFA Forward sowie die Eröffnung eines Minispielfelds im Rahmen des FIFA-Arena-Projekts in Vientiane realisiert.

Armenien

Der berühmte Platz vor dem Armenischen Nationalballett- und Opernhaus in Eriwan bot im Juni dank einer besonderen Initiative des armenischen Fussballverbands (FFA) ein ganz neues Bild. Hunderte junge Mädchen nahmen an der FFA-Initiative „She Plays“ teil, die von der FIFA-Kampagne für Frauenfussball unterstützt wurde.

Die Hauptziele des Projekts sind die Schaffung eines nachhaltigen Weges von der Schule zum Verein, die Erhöhung der Anzahl der registrierten Spielerinnen und die Förderung des Frauenfussballs im ganzen Land.

Eine riesige Fanzone lockte viele Touristen und Familien mit Aktivitäten wie Werbezelt, Kleinfeldspielen und vielem mehr an. Durch die Anwesenheit von Spielern der A-Nationalmannschaft und der U-19-Nationalmannschaft sowie einigen bekannten lokalen Influencern gewann die Veranstaltung zusätzlich an Profil. Die FFA bewarb sich für die FIFA-Kampagne zum Frauenfussball, um die Entwicklung und Sichtbarkeit des Frauenfussballs in Armenien zu fördern. Die Veranstaltung steht im Zusammenhang mit der neuen und bisherigen Strategie der FFA für den Frauenfussball, deren Schwerpunkt auf Wachstum und langfristiger Nachhaltigkeit liegt.

Eritrea

Die Eritrean National Football Federation (ENFF) hat in Zusammenarbeit mit der FIFA und wichtigen nationalen Akteuren ihren Strategieplan für den Frauenfussball offiziell vorgestellt. Dies ist ein bedeutender Meilenstein für die Entwicklung des Frauenfussballs in dem ostafrikanischen Land. Der umfassende Rahmenplan enthält eine klare Vision für das Wachstum und die Stärkung des Frauenfussballs von der Basis bis zur Elite.

Ein zentraler Pfeiler der Strategie ist der Kapazitätsaufbau, wobei der Schwerpunkt auf der Stärkung der Mitarbeiter, Vereine und regionalen Akteure liegt, die eine entscheidende Rolle bei der Umsetzung des Plans spielen werden. Zu diesem Zweck fand parallel zur Vorstellung der Strategie in der Hauptstadt Asmara ein Workshop zum Kapazitätsaufbau statt.

Die Strategie und der Workshop knüpfen an das FIFA-Programm „Fussball für Schulen“ an, das Anfang dieses Jahres gestartet wurde.

FIFA-Entwicklungsprogramm für Trainerinnen gestartet

Die FIFA hat mit der ersten Ausgabe des FIFA-Entwicklungsprogramms für Trainerinnen einen weiteren Schritt zur weltweiten Förderung des Frauenfussballs getan. Das Programm ist als „Train-the-Trainer“-Kurs konzipiert und hat das strategische Ziel, die Zahl der Trainerinnen zu erhöhen. „Die Zukunft unseres Sports hängt davon ab, wen wir heute fördern – und diese Zukunft muss Frauen auf allen Ebenen des Spiels einschließen, auf und neben dem Platz“, sagte Dame Sarai Bareman, Chief Women’s Football Officer der FIFA.

Die erste Ausgabe des Programms fand im Rahmen einer äußerst erfolgreichen Woche beim portugiesischen Fussballverband in Lissabon statt, an der Trainerinnen aus allen sechs Konföderationen teilnahmen. Das Programm umfasste eine Vielzahl theoretischer und praktischer Aktivitäten, die alle darauf ausgerichtet waren, den Teilnehmerinnen die notwendigen Grundlagen für die weitere Entwicklung als Trainerinnen für Trainerinnen zu vermitteln. Der Kurs, der zwei Jahre vor Beginn der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ stattfindet, ist ein weiterer wichtiger Schritt zur Förderung weiblicher Vorbilder. Die brasilianische Teilnehmerin Débora Ferreira sagte: „Vielleicht sehen viele Frauen einfach nicht, dass es diesen Raum gibt. Ich glaube, dass etwas wie das, was die FIFA fördert, eine Art Botschaft ist: ‚Schaut her, es gibt einen Weg, den ihr einschlagen könnt.‘ Die Chance ist da, und jetzt könnt ihr euch entscheiden. Vorher habe ich das nicht als Option gesehen.“

Elite Performance Coach Mentorship Programme Workshop

Mit dem Start der dritten Ausgabe des FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme in Zürich erhielten Trainerinnen einen weiteren Schub.

Das Programm zielt darauf ab, Trainerinnen zu fördern und zu stärken, die über einen Zeitraum von 18 Monaten individuell von einer Top-Trainerin aus dem Frauenfussball betreut werden. Es hat bereits die Karrieren von Dutzenden von Teilnehmerinnen vorangebracht.

Wie schon in den vergangenen Jahren hat die FIFA eine Reihe bekannter Trainer aus aller Welt als Mentoren gewonnen. Zu den bekanntesten Namen zählen die ehemaligen Gewinnerinnen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ Tina Theune, Even Pellerud und Melanie Behringer sowie die aktuellen Nationaltrainer Arthur Elias, Desiree Ellis und Joe Montemurro, um nur einige zu nennen.

Kontinentale Turniere erreichen neue Höhen

Im vergangenen Monat fanden kontinentale Wettbewerbe in vier Konföderationen statt, wobei die Spiele in Asien auch als Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 in Brasilien galten. Die erste UEFA-Frauen-Europameisterschaft in der Schweiz war ein großer Erfolg: Beliebte Austragungsorte und ein neuer Zuschauerrekord für ein Turnier wurden bereits vor Ende der Gruppenphase aufgestellt. Mit dem Debüt Polens und Wales in dem 16 Nationen umfassenden Turnier sowie dem ersten Halbfinale Italiens seit 1997 wurden neue Horizonte erreicht.

Der Weg zur AFC Asien-Frauenmeisterschaft 2026 und zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027 begann am 23. Juni in Chiang Mai, Thailand, mit einem Sieg Indiens über die Mongolei. Indien gewann schließlich die Gruppe B vor Thailand, das bereits zweimal an der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft teilgenommen hat. In Yangon, Myanmar, wurde Geschichte geschrieben, als Bangladesch als Gruppensieger der Gruppe C zum ersten Mal die AFC Women’s Asian Cup erreichte. Nepal hätte es fast geschafft, aber verlor gegen Usbekistan im Elfmeterschießen, das zur Entscheidung der Gruppe F ausgetragen wurde, nachdem beide Teams mit sieben Punkten gleichauf lagen. Nachdem nun alle 12 Teilnehmer feststehen, richtet sich der Blick auf die Auslosung am 29. Juli in Sydney.

Die Copa América Femenina begann am 11. Juli in Ecuador, allerdings wird die CONMEBOL zum ersten Mal einen separaten Wettbewerb zur Qualifikation für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft austragen, der zwischen Oktober 2025 und Juni 2026 stattfinden wird.