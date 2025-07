Neuer Trainerinnenkurs soll vor der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Brasilien 2027™ Potenziale erschließen

Die Veranstaltung fand im Nationaltrainingszentrum Cidade do Futebol statt, das teilweise mit Mitteln aus dem FIFA-Forward-Programm finanziert wurde. Anwesend waren 23 technische Experten aus allen sechs Konföderationen. Die Experten wurden aufgrund ihrer umfangreichen Erfahrung im Frauenfussball und in der Trainerausbildung ausgewählt.

Die Woche in Lissabon war für die brasilianische Trainerin Débora Ferreira besonders bewegend. Am Dienstag, dem 24. Juni, waren es genau noch zwei Jahre bis zum Anpfiff des größten Events im Frauenfussball, das zum ersten Mal in Brasilien stattfindet. Die aus São Paulo stammende Trainerin glaubt, dass das Turnier eine einmalige Gelegenheit ist, um die Wahrnehmung in Brasilien und sogar in ganz Südamerika zu verändern.