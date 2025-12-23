Mehr Wachstum für den Frauenfussball (Dezember 2025)

Die FIFA bietet 13 Programme zur Förderung des Frauenfussballs für Mitgliedsverbände an

Ein weiterer arbeitsreicher Monat für die Entwicklung des Frauenfussballs weltweit im Rahmen zahlreicher Förderprogramme des Weltfussballverbandes

Bedeutende Aktivitäten in ganz Afrika, da neueste Programme an Dynamik gewinnen

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Entwicklungsprogramme unterstützt, für die alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) Fördermittel beim Weltfussballverband beantragen können.

Anfang des Jahres hat die FIFA ihr FIFA-Entwicklungsprogramm für den Frauenfussball erneuert und erweitert, um den Frauenfussball weiter zu fördern. Weitere Informationen für Mitgliedsverbände finden Sie hier.

Inside FIFA wirft einen Blick auf einige der wichtigsten Aktivitäten der letzten Zeit, die dazu beigetragen haben, den Frauenfussball weltweit zu etablieren.

Philippinen

Der Dezember war ein bedeutender Meilenstein für den Frauenfussball: Die erste FIFA Futsal-Frauen-Weltmeisterschaft™ auf den Philippinen wurde erfolgreich abgeschlossen. Brasilien sicherte sich mit einer makellosen Bilanz von sechs Siegen in Folge den Weltmeistertitel und krönte seine Leistung mit einem eindrucksvollen 3:0-Sieg gegen Spanien im Finale.

Es war auch ein historischer Erfolg für die Philippinen, die voller Freude ihr erstes FIFA-Turnier ausrichteten – das zweite FIFA-Frauen-Turnier in Südostasien und das erste seit 21 Jahren. Auch für Tansania war es ein Meilenstein, da sich das Land erstmals für ein FIFA-Turnier der Frauen qualifizierte. Für die Islamische Republik Iran war es das erste FIFA-Turnier der Frauen überhaupt.

Abseits des Spielfelds brachten zahlreiche Legacy-Projekte greifbare Vorteile für die lokale Fussballgemeinschaft, insbesondere umfangreiche Aktivitäten zur Entwicklung der Liga mit Schwerpunkt auf Frauenfutsal.

Der philippinische Fussballverband (PFF) steht nun auch kurz vor der Bekanntgabe seiner ersten Frauenfussballstrategie. Während des Turniers in der Hauptstadt Manila fanden Online-Sitzungen und ein persönlicher Workshop mit FIFA-Vertretern statt.

Camille Rodriguez, Leiterin Frauenfussballentwicklung beim PFF, sagte: „Für uns beim PFF waren Zusammenarbeit und Wissensaustausch die Leitprinzipien dieser Workshop-Reihe. Wir wollten gemeinsam eine Strategie entwickeln, die die Herausforderungen, Chancen und Erfahrungen der Menschen vor Ort widerspiegelt. Das hat mich inspiriert und mich noch mehr darin bestärkt, als Gemeinschaft zusammenzuarbeiten, um den Frauenfussball auf den Philippinen weiterzuentwickeln und zu fördern.”

Liberia

Es war ein arbeitsreiches und produktives Jahr für den Fussball – insbesondere für den Frauenfussball – in Liberia. Der liberianische Fussballverband (LFA) hat eine Reihe von Frauenfussballkampagnen veranstaltet, darunter insbesondere das Entwicklungsprogramm in der Stadt Gbarnga im Bezirk Bong County. Dieses folgte auf den offiziellen Start im Jahr 2025 im Bezirk Montserrado County. Da es im Bezirk Bong noch keine Frauenfussballliga gibt, ist diese Basisinitiative von besonderer Bedeutung. Die Kampagne soll auch in den Bezirken Margibi, Rivercess und Sinoe durchgeführt werden.

Die Veranstaltung wurde durch einen Workshop zum Thema „Trainerstipendien” ergänzt. Sie knüpft an die kürzlich in der Hauptstadt Monrovia abgehaltenen Workshops zum Thema „Weiterbildung von Funktionären” an. An diesen nahmen über sechs Tage hinweg 60 Teilnehmer teil. Anfang dieses Jahres wurden in Liberia im Rahmen der FIFA-Arena-Initiative zwei Minispielfelder eröffnet und das von FIFA Forward renovierte Gompa-Stadion eingeweiht.

Mali

Mali ist eines von vielen afrikanischen Ländern, die in den letzten Wochen von den verschiedenen Frauenfussballkampagnen der FIFA profitiert haben. In der Hauptstadt Bamako nahmen über 300 junge Spielerinnen im Alter von sechs bis zwölf Jahren an einem Festival im Rahmen dieser Kampagne teil. Es handelte sich um die zweite Phase der Kampagne „Educate and Empower” (Bildung und Stärkung), die vom malischen Fussballverband (FEMAFOOT) organisiert wurde.

Simbabwe

Der simbabwische Fussballverband (ZIFA) hat eine Strategie für den Frauenfussball vorgestellt, die ZIFA-Präsident Nqobile Magwizi als „den Beginn einer neuen Ära“ bezeichnet. Die Strategie basiert auf fünf Säulen: Karriereweg der Spielerinnen, Talent und Leistung, Image, Identität und Kommerzialisierung, Professionalisierung und Governance sowie Stärkung der Rolle der Frau.

Thubelihle Sibanda, technische Expertin für Frauenfussball der FIFA und Beraterin bei der Ausarbeitung der Strategie, sagte: „Simbabwe hat große Entschlossenheit und Disziplin beim Aufbau einer strukturierten Zukunft für den Frauenfussball gezeigt. Diese Strategie ist ein wichtiger Schritt nach vorne.”

Guinea

Der guineische Fussballverband (FGF) hat vor einer großen Versammlung von Interessengruppen in der Hauptstadt Conakry seine Strategie für den Frauenfussball für die Jahre 2026 bis 2028 vorgestellt. Diese konzentriert sich auf die Struktur des Frauenfussballs in Guinea mit dem Ziel, dessen Organisation zu modernisieren, seine Kapazitäten zu stärken und jungen Spielerinnen neue Möglichkeiten zu eröffnen.

Ruanda

Der ruandische Fussballverband (FERWAFA) setzte seine konzertierten Bemühungen zum Aufbau des Frauenfussballs mit einer Frauenfussballkampagne fort, die auf anderen Entwicklungsaktivitäten des vergangenen Jahres aufbaute. Nyagatare im Nordosten Ruandas war Schauplatz des zweiten Festivals im Rahmen der Frauenfussballkampagne des Jahres, an dem rund 100 Mädchen der Altersklassen U-13 und U-15 teilnahmen.

Komoren

Der Fussballverband der Komoren (FFC) organisierte eine Frauenfussballkampagne für Mädchen im Alter von 6 bis 12 Jahren. Auf den drei größten Inseln des Indischen Ozeans – Anjouan, Moheli und Ngazidja – nahmen rund 200 Mädchen daran teil. Die lokale Bevölkerung engagierte sich intensiv an allen drei Standorten.

Ghana

Die Schiedsrichterinitiative „Catch Them Young” des ghanaischen Fussballverbands (GFA) ist Teil eines laufenden Kurses zum Kapazitätsaufbau, der von der FIFA und der GFA im Rahmen des FIFA-Programms zur Entwicklung von Ligen organisiert wird. Ziel ist es, jungen Schiedsrichterinnen sowohl theoretische als auch praktische Fähigkeiten zu vermitteln. Diese sind unerlässlich, um ihr Wissen zu vertiefen und ihr Selbstvertrauen aufzubauen. So können kompetente Schiedsrichterinnen hervorgebracht werden, die das Ansehen Ghanas auf der internationalen Bühne stärken können. Im Rahmen des Programms nahmen diese Gruppen von Schiedsrichterinnen an den U-15- und U-17-Elite-Mädchenmeisterschaften teil.

Bangladesch

Der bangladeschische Fussballverband (BFF) möchte mit seiner Strategie für den Frauenfussball in den Jahren 2025 bis 2028 an die jüngste Qualifikation der Nationalmannschaft für den AFC Women’s Asian Cup anknüpfen. Bei der Vorstellung in der Hauptstadt Dhaka waren rund 100 Interessengruppen anwesend. Damit bekräftigte der BFF sein Engagement für Empowerment, Inklusion und die Stärkung der internationalen Präsenz Bangladeschs.

Simon Toselli, FIFA-Regionalleiter für Frauenfussball (Asien), sagte: „Wir haben ein enormes Wachstum und Potenzial für die Entwicklung des Frauenfussballs in Bangladesch beobachtet. Der BFF hat eine echte Motivation und ein echtes Interesse daran, den Frauenfussball voranzubringen.”

Tadschikistan

Im Anschluss an seine jüngste breit angelegte Frauenfussballkampagne hat der tadschikische Fussballverband (FFT) eine Weiterbildung von Funktionärenin Duschanbe veranstaltet. Diese Initiative wird als unerlässlich für die nachhaltige Entwicklung des Frauenfussballs in dem zentralasiatischen Land angesehen.

Das umfangreiche, dreitägige Programm brachte weibliche Fussballfunktionäre, Managerinnen, Spielerinnen und Koordinatorinnen aus dem ganzen Land zusammen. Ziel war es, ihre Fähigkeiten in Schlüsselbereichen der Fussballverwaltung zu verbessern, darunter strategische Planung, Management, Marketing, Kommunikation, Schutz und Führung.

Indonesien

Der indonesische Fussballverband (PSSI) führte in Ambon, einer Stadt in der Provinz Maluku, die seit langem als Geburtsort zahlreicher Spieler der indonesischen Nationalmannschaft bekannt ist, eine erfolgreiche Frauenfussballkampagne durch.

An der Veranstaltung nahmen 100 Mädchen teil. In unterhaltsamen und spannenden Trainingseinheiten erlernten sie grundlegende Fussballfertigkeiten von der lokalen Fussballlegende Simon Tahamata.

Unterstützt wurde das Programm von zwölf Trainerinnen, die das FIFA-Trainerausbildungsprogramm absolviert hatten, sowie von zwei Spielerinnen der Nationalmannschaft und einer zertifizierten Sicherheitsbeauftragten, die für einen sicheren und professionellen Ablauf sorgten.

Programm „Spitzensport: Trainermentoring“

Die Einführung des Programms „Spitzensport: Trainermentoring“ wurde weltweit fortgesetzt, wobei die Mentees ihre jeweiligen, international tätigen Mentoren besuchten. In der dritten Auflage des Programms, das im Juli dieses Jahres in Zürich begann, wurde die mexikanische U-23-Trainerin Vanessa Martínez kürzlich vom brasilianischen Nationaltrainer und Mentor Arthur Elias empfangen. Die Gastgeber der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ reisten zu internationalen Spielen gegen Norwegen und Portugal nach Europa.

FIFA-Aktionsprogramm

Das bahnbrechende „Player Impact Programme (Aktionsprogramm)” der FIFA hat bereits spürbare Auswirkungen gezeigt, nachdem die dreimonatige Schulungs- und Unterstützungsphase im November abgeschlossen wurde. Es wurde ins Leben gerufen, um bekannten Spielern eine Plattform zu bieten, auf der sie ihre eigenen sozialen Initiativen entwickeln und leiten können. 14 internationale Stars aus aller Welt nehmen daran teil.

Die japanische FIFA-Frauenweltmeisterin Saki Kumagai verfolgt die Vision, Turniere und Reisen zu nutzen, um Wachstum, Teamwork und kulturellen Austausch zu fördern.

Anfang Dezember nahmen 65 Mädchen an der „Saki Kumagai World Challenge” in Tokio teil. Die Veranstaltung wird im März nächsten Jahres mit einem Turnier einer ausgewählten Gruppe in London abgeschlossen.

„Durch meine Erfahrungen als Spielerin im Ausland habe ich aus erster Hand gelernt, wie wichtig das richtige Umfeld für die Entwicklung einer Spielerin ist – sowohl im Fussball als auch als Mensch“, sagte die Verteidigerin der London City Lionesses. „Wir möchten, dass unsere Absolventinnen Selbstvertrauen gewinnen, um ihre zukünftigen Ziele zu verfolgen, und dass sie die Welt außerhalb Japans kennenlernen.”

Die historische FIFA Unites: Women's Series 2025™ zeigt weiterhin Wirkung: Der Tschad und Libyen sind nach ihrer Teilnahme an dem Wettbewerb zum ersten Mal in der FIFA/Coca-Cola-Frauenweltrangliste vertreten.

Neben Tunesien und Afghanistan, die ebenfalls neu in der Rangliste vertreten sind, trat auch Afghanistan wieder auf internationaler Ebene an. Das Land war zuletzt vor fast vier Jahren vertreten, diesmal durch Afghan Women United. Diese Mannschaft wurde im Rahmen der mehrgleisigen FIFA-Aktionsstrategie für den afghanischen Frauenfussball gegründet. Durch die Aufnahme des Tschad und Libyens stieg die Zahl der Mitgliedsverbände in der Frauenrangliste auf den Rekordwert von 198.

FIFA-Entwicklungsprogramms für Trainerinnen-Ausbilderinnen

Inklusion, Entwicklung und Erfahrungsaustausch standen im Mittelpunkt der jüngsten Workshops des FIFA-Entwicklungsprogramms für Trainerinnen-Ausbilderinnen. Diese fanden in Dubai (Vereinigte Arabische Emirate, AFC) und Bogotá (Kolumbien, CONMEBOL & Concacaf) statt.