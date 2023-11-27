Förderung des Frauenfussballs (Mai 2026)

Die FIFA bietet 13 Förderprogramme für den Frauenfussball für ihre Mitgliedsverbände an

Aktivitäten im Rahmen verschiedener FIFA-Förderprogramme und auf mehreren Kontinenten

Auslosungen für drei große Turniere, Neuigkeiten zur FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ und mehr

Die FIFA arbeitet weltweit intensiv daran, das Ziel von 60 Millionen Spielerinnen bis 2027 zu erreichen. Dieses ehrgeizige Ziel wird durch 13 Förderprogramme untermauert, wobei alle 211 FIFA-Mitgliedsverbände (MAs) berechtigt sind, Unterstützung beim Weltfussballverband zu beantragen. Im Jahr 2025 hat die FIFA ihre FIFA-Programme zur Frauenförderung bis 2027 erneuert und erweitert, um dem Frauenfussball einen weiteren Schub zu geben. Weitere Informationen finden Sie hier.

Inside FIFA beleuchtet nur einige der bedeutenden Aktivitäten der letzten Zeit, die den Fussabdruck des Frauenfussballs weltweit weiter ausbauen.

Tunesien

Dank der gemeinsamen Anstrengungen des tunesischen Fussballverbands (FTF) und der FIFA hat der Frauenfussball in dem nordafrikanischen Land einen weiteren Schritt nach vorne gemacht. Nach der Teilnahme an der bahnbrechenden „FIFA Unites: Women’s Series 2025” Ende letzten Jahres hat der FTF nun Nordafrikas erste Frauenfussballkampagne veranstaltet. Mit dieser Kampagne soll die FIFA ihre Mitgliedsverbände dabei unterstützen, mehr Frauen und Mädchen für den Sport zu begeistern.

Nordirland

Der irische Fussballverband (IFA) setzte die erfolgreiche landesweite Umsetzung seiner ehrgeizigen Frauenfussballkampagne fort. Nach der ersten von fünf regionalen Veranstaltungen im März war der Allen Park in Antrim der Austragungsort, an dem sich in diesem Monat Schulen aus ganz Nordirland zum feierlichen Abschluss der Kampagne versammelten. Die Veranstaltung richtete sich an Schülerinnen der Jahrgangsstufen 8 und 9. Klasse. Neben der hohen Qualität des gezeigten Fussballs wurden auch die positiven Erfahrungen hervorgehoben, die durch das Programm an den verschiedenen Schulen für Mädchen geschaffen wurden.

Costa Rica

Der costa-ricanische Fussballverband (FCRF) führt im Rahmen seiner Frauenfussballkampagne landesweit eine Reihe von Programmen durch. Von der Eröffnungsveranstaltung in Limón im Südosten bis zum Finale in Liberia im Nordwesten des Landes rechnet der Verband damit, dass die Initiative mindestens 500 Mädchen erreichen wird. Costa Rica nimmt seit langem eine Vorreiterrolle im Frauenfussball der Region ein, da das Land in den letzten 12 Jahren sowohl die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ als auch die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ ausgerichtet hat.

Kroatien

Mit der Einführung der Strategie für den Frauenfussball 2026–2030 will der kroatische Fussballverband (HNS) den lokalen Sport in eine vielversprechende neue Ära führen. Das zentrale Strategiepapier umreißt die Hauptziele, Entwicklungsrichtungen sowie die langfristige Vision für den Frauenfussball in Kroatien. Das Dokument hebt fünf Schlüsselbereiche auf und neben dem Spielfeld hervor, in denen weiteres Wachstum angestrebt wird.

Die Strategie wurde im Rahmen der HNS-Konferenz „Women in Football“ präsentiert. An der zweitägigen Veranstaltung nahmen zahlreiche lokale und internationale Gäste teil, darunter Ada Bonilla Duarte, FIFA-Projektmanagerin für die Entwicklung des Frauenfussballs.

Honduras

Der honduranische Fussballverband (FFH) engagiert sich nach wie vor intensiv für die Förderung des Frauenfussballs. Nachdem der FFH in den letzten Jahren bereits mehrere entsprechende Veranstaltungen organisiert hatte, veranstaltete er nun einen Workshop zum Kapazitätsaufbau für Funktionäre in seiner Zentrale. Die zu Besuch weilenden FIFA-Expertinnen Elieth Artavia und Gina Franco vermittelten dabei Wissen und Instrumente, die darauf abzielen, die Verwaltung und Professionalisierung des Frauenfussballs in Honduras zu stärken.

Guinea

Ein weiterer Schwerpunkt lag auf der Förderung der künftigen Entwicklung des Frauenfussballnetzwerks. Zu diesem Zweck veranstaltete der guineische Fussballverband (FGF) in Zusammenarbeit mit der FIFA einen Workshop zum Thema Kapazitätsaufbau für Funktionäre. Über 50 Teilnehmer, darunter Kinderschutzbeauftragte, Funktionäre und leitende Vereinsfunktionäre, wurden geschult. Die Veranstaltung stärkte die Führungskompetenzen, verbesserte das Verständnis für Rollen und Verantwortlichkeiten und befasste sich mit praktischen Instrumenten zur Prävention von Missbrauch, zu einer wirksamen Reaktion darauf sowie zur Schaffung eines sichereren Umfelds.

Turks- und Caicosinseln

Der Fussballverband der Turks- und Caicosinseln (TCIFA) hat diesen Monat sein Ökosystem für den Frauenfussball mit zwei Veranstaltungen unter der Leitung der zu Besuch weilenden FIFA-Fachberaterin Andrea Rodebaugh weiter ausgebaut.

Im Rahmen des Liga-Entwicklungsprogramms der FIFA fand ein dreitägiges Trainingsprogramm für 18 Trainerinnen statt. Ziel war es, das Training in den Entwicklungsphasen zu stärken und bessere technische Hilfsmittel bereitzustellen.

Das Programm fand im Vorfeld der ersten U-8- und U-10-Frauenwettbewerbe des Landes statt. In derselben Woche wurde ein Programm zum Kapazitätsaufbau für Trainerausbilder an Schulen durchgeführt, deren Mannschaften an den neuen Wettbewerben teilnehmen werden. Der Kurs ermöglichte es 20 Trainern, technisches Training, taktisches Wissen und strategische Entwicklung zu erlernen.

Osttimor

Der Fussballverbands von Osttimor veranstaltete einen Trainerworkshop für Frauen unter der Schirmherrschaft des FIFA-Programms „ Liga-Entwicklung”. Der dreitägige Workshop in der Hauptstadt Dili war als Initiative zum Kapazitätsaufbau für Trainerinnen im Frauenfussball des südostasiatischen Landes konzipiert und wurde von lokalen und auswärtigen FIFA-Vertretern geleitet.

Gambia

Für den gambischen Fussballverband (GFF) war der Mai ein Meilenstein, da er seine Strategie für den Frauenfussball für den Zeitraum 2026–2030 vorstellte. Damit löst er die erste Strategie des GFF ab, in deren Rahmen die Beteiligung an Wettbewerben, Breitensportprogrammen, Trainer- und Schiedsrichterausbildung sowie Aktivitäten der Nationalmannschaft zugenommen hatten.

Die Vorstellung der Strategie fand im Rahmen des Starts des GFF/FIFA-U-17-Mädchenliga-Entwicklungsprogramms im Nationalen Technischen Ausbildungszentrum in Old Yundum statt. Die U-17-Liga wird in allen sieben Regionen des Landes ausgetragen. Über einen Zeitraum von drei Monaten werden insgesamt 25 Mannschaften mit 500 Spielerinnen erwartet.

Auslosung für die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ und die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™

Nach den Auslosungen im Mai rückten die FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ 2026 und die FIFA U-17-Frauen-Weltmeisterschaft™ 2026 einen Schritt näher.

Die Auslosung für die zwölfte Ausgabe der FIFA U-20-Frauen-Weltmeisterschaft™ fand in Łódź (Polen) statt, wo am 27. September das Finale ausgetragen wird. Gastgeber Polen trifft in Gruppe A auf Argentinien, Benin und Mexiko, während Titelverteidiger Nordkorea in Gruppe E neben Kolumbien, Costa Rica und Portugal gelost wurde.

Die Auslosung der FIFA U-17-Weltmeisterschaft™, die vom 17. Oktober bis zum 7. November in Marokko ausgetragen wird, fand im Home of FIFA in Zürich statt. Die Gastgeber wurden zusammen mit Neuseeland, Deutschland und Argentinien ausgelost. Das 24-köpfige Teilnehmerfeld wird im Juli nach Abschluss der CAF-Qualifikation komplett sein.

Gruppen für Youth Olympic Futsal Tournaments ausgelost

Die Vorfreude auf die FIFA Youth Olympic Futsal Tournaments ist nach den offiziellen Auslosungszeremonien, die im Home of FIFA in Zürich, Schweiz, stattfanden, auf dem Höhepunkt.

Im Rahmen der Feierlichkeiten zur Weltfussballwoche wurden die beiden Vierergruppen für die Damen- und Herrenwettbewerbe im Vorfeld der wegweisenden zweiten Auflage der beiden Youth Olympic Futsal Tournaments ermittelt, die erstmals in Afrika ausgetragen werden.

Die Spiele werden vom 1. bis 12. November 2026 im Rahmen der Youth Olympic Games Dakar 2026 in Dakar, Senegal, ausgetragen. Die Turniere markieren die zweite Ausgabe des olympischen Futsal nach dem erfolgreichen Debüt der Disziplin bei den Youth Olympic Games Buenos Aires 2018.

FIFA-Meisterpokal der Frauen 2027™

Am letzten Maiwochenende wurden drei kontinentale Meisterinnen gekürt, die sich damit die Qualifikation für den „FIFA-Meisterpokal der Frauen™” sicherten. Für den Naegohyang Women’s FC aus der DVR Korea und den mexikanischen Club América war es der erste kontinentale Titel, während der FC Barcelona seinen vierten europäischen Titel holte. Die zweite Ausgabe des Turniers endet mit dem Finale am 31. Januar 2027 in Miami, USA.

FIFA-Arbeitsgruppe für die Lizenzierung von Frauenfussballvereinen

Im „Home of FIFA“ in Zürich veranstaltete die FIFA das erste Treffen der FIFA-Arbeitsgruppe für die Lizenzierung von Frauenfussballvereinen. Vertreter aller sechs Konföderationen kamen zusammen, um mit der Ausarbeitung eines umfassenden Rahmens zu beginnen. Dieser soll die Standards anheben und das Wachstum des Frauenfussballs weltweit beschleunigen.