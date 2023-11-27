Sendepartnerschaften für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ setzen mit Rekordreichweite und innovativen Konzepten weltweit neue Massstäbe

Mehr als 220 erschlossene Territorien weltweit für Rekordeinnahmen und maximale globale Reichweite

Starke Mischung aus langjährigen Sendepartnern und neuen Akteuren für eine umfassende Berichterstattung in allen Märkten

Innovative digitale und immersive Angebote zur Erweiterung des Zugangs und zur stärkeren Einbindung neuer und jüngerer Zielgruppen

Das Medienpartnerschaftsprogramm für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ erweist sich als voller Erfolg und schafft die umfassendste sowie innovativste Sendeplattform in der Geschichte des Wettbewerbs.

Mit den nun abgeschlossenen Vereinbarungen in mehr als 220 Territorien weltweit wird die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ Fans in nie dagewesenem Umfang erreichen, getragen von rekordhohen Einnahmen aus Medienrechten und einem vielfältigen Partnerökosystem aus traditionellen Sendeanstalten, digitalen Plattformen und innovativen Inhaltsformaten.

„Mit der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 werden neue Massstäbe gesetzt – nicht nur hinsichtlich der Grösse, sondern auch der weltweiten Wahrnehmung des Turniers“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Unsere Medienpartnerschaften verbinden erstklassige globale Sendeanstalten mit innovativen digitalen Plattformen und neuen Formaten und schaffen so mehr Zugangsmöglichkeiten denn je für Fans weltweit. Dies ist ein zentraler Bestandteil der FIFA-Mission, den Fussball wirklich zu globalisieren und die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft näher zu den Fans zu bringen.“

In den Märkten der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und USA sichern breit angelegte Partnerschaften mit Fox Sports (USA, Englisch), Telemundo (USA, Spanisch), CTV/TSN/RDS (Kanada) und Televisa (Mexiko) eine qualitativ hochwertige und umfassende Berichterstattung aus allen Spielorten. Alle Sendeanstalten berichten hautnah von der Action und lassen die Fans durch einzigartige Geschichten vor Ort in die Atmosphäre der Stadien und der Fanfestivals eintauchen.

Die Stärke dieser globalen Plattform gründet auf dem Zusammenspiel etablierter, langjähriger Partnerschaften und neuer strategischer Kooperationen (für vollständige Übersicht hier klicken).

Die FIFA hat zudem eine Reihe innovativer Vereinbarungen eingeführt, um zusätzlichen Mehrwert zu erschliessen und neue Zielgruppen zu erreichen. Die wegweisenden Partnerschaften mit YouTube und TikTok setzt die FIFA auf einen Digital-first-Ansatz für Inhalte. Zugleich bietet ihr erstes globales Creator-Programm ausgewählten Redakteuren einen beispiellosen Blick hinter die Kulissen und eröffnet Fans neue, authentische Perspektiven auf das Turnier.

In den USA werden Spiele – darunter das Finale – im Rahmen einer Zusammenarbeit zwischen Fox Sports, der FIFA und Cosm in einer immersiven 12K-Shared-Reality-Umgebung gezeigt, die den Fans ein völlig neues Fussballerlebnis bieten.

Unterstützt wird dieses umfassende Sendeökosystem von modernsten Produktionskapazitäten. Das internationale Sendezentrum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Dallas dient als zentrale Drehscheibe für die weltweite Verbreitung von Inhalten und Medienoperationen und ermöglicht neben modernster Livespielberichterstattung auch rund 8000 Stunden Non-Live-Inhalte. Die Digital-first-Ansätze, einschliesslich Produktionen mit mobilen Endgeräten, unterstützen Sendeanstalten dabei, ansprechende Inhalte in den sozialen Medien und digitalen Kanälen zu verbreiten.