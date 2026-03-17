Wegweisende Vereinbarung zwischen der FIFA und YouTube über bevorzugte Plattform für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Mehr Möglichkeiten für offizielle Medienpartner für eine noch stärkere WM-Berichterstattung dank innovativer Vereinbarung

Vielseitige Partnerschaft, die die WM dank Premium-Inhalten auf den jeweiligen offiziellen YouTube-Kanälen der FIFA und von deren Medienpartnern noch besser in den Blickpunkt rückt

Weltweite Gruppe von YouTube-Redakteuren, die neue Zielgruppen rund um den Globus ansprechen

Die FIFA präsentiert YouTube als bevorzugte Plattform für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. Dank der Zusammenarbeit mit den Medienpartnern des Turniers sowie Redakteuren bietet diese bahnbrechende Partnerschaft zwischen den beiden Organisationen dem Publikum weitere Möglichkeiten, das Turnier zu geniessen.

Durch die innovative Vereinbarung verfügen die Medienpartner über eine starke Plattform auf ihren jeweiligen YouTube-Kanälen, um Fans das globale Grossereignis zu präsentieren. Sie können u. a. ausführliche Zusammenfassungen, Hintergrundberichte, Shorts und Video-on-Demand-Inhalte veröffentlichen, um das Publikum auf YouTube zu begeistern und so die Reichweite und die Beteiligung insgesamt zu erhöhen.

Erstmals in der WM-Geschichte haben Medienpartner die Möglichkeit, die ersten zehn Minuten jedes Spiels auf ihrem YouTube-Kanal live zu zeigen, womit die Fans die Spannung von der ersten Sekunde an miterleben können. Medienpartner können auf ihrem YouTube-Kanal ausserdem eine Reihe von Spielen in voller Länge übertragen und damit ein globales Publikum ansprechen und auf weitere Übertragungen hinweisen. Sie können ihre YouTube-Inhalte zudem vermarkten.

Dank dieser vielschichtigen Partnerschaft können die Fans die WM in einer völlig neuen Dimension verfolgen und auf dem offiziellen YouTube-Kanal der FIFA auf Premium-Inhalte zugreifen.

Zur Einstimmung auf das Turnier werden im Rahmen der Partnerschaft auf dem YouTube-Kanal der FIFA auch Inhalte aus ihrem digitalen Archiv gezeigt, einschliesslich Aufzeichnungen früherer Spiele in voller Länge sowie vieler weiterer legendärer Momente der Sportgeschichte.

„Die FIFA freut sich, YouTube als bevorzugte Plattform für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu präsentieren. Mit Premium-Inhalten der FIFA und völlig neuen Möglichkeiten für Medienpartner und Redakteure wird diese Vereinbarung die Fans weltweit wie nie zuvor begeistern“, betonte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Während die Welt gebannt nach Kanada, Mexiko und in die USA blickt, bekräftigen wir zusammen mit YouTube unser Ziel, das Turnier mit der dynamischen Medienlandschaft noch besser ins Rampenlicht zu rücken und Fans auf der ganzen Welt einfach einen immersiven Blick auf die bislang grösste Einzelsportveranstaltung zu bieten.“

Die FIFA und YouTube bieten einer globalen Gruppe von YouTube-Redakteuren beispiellosen Zugang zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™. Dank dieser einzigartigen, frischen Perspektive mit persönlichen Geschichten, taktischen Analysen und Blicken hinter die Kulissen wird das legendäre Turnier noch lebendiger.

Bereits vor dem Anpfiff werden die Redakteure dank einem exklusiven Zugang zum digitalen Archiv der FIFA die WM in Szene setzen und ein vielfältiges Publikum ansprechen.

„YouTube will die Sportunterhaltung global, fanorientiert und interaktiv gestalten. Wir freuen uns daher sehr, bevorzugte Plattform für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 zu sein. Mit Premium-Inhalten und einem beispiellosen Zugang für offizielle Medienpartner und Redakteure bieten wir ein umfassendes Erlebnis für Fans und Partner“, sagte Justin Connolly, Vizepräsident und globaler Leiter für Medien und Sport.

„Mit dieser Partnerschaft können wir eine neue Generation – egal ob eingefleischte Fans oder Gelegenheitszuschauer – gewinnen und gleichzeitig zeigen, dass keine andere Plattform die Welt bei Grossereignissen derart in ihren Bann zieht wie YouTube.“