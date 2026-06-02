Internationales Sendezentrum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Dallas eröffnet

Hochmoderne Sendezentrale in Texas feierlich eröffnet

Sendeanstalten machen Turnier für Milliarden Fans weltweit zugänglich

Bürgermeister von Dallas: „Erstklassiges Medienzentrum“

FIFA-Präsident Gianni Infantino hat das internationale Sendezentrum (IBC) der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Dallas anlässlich der offiziellen Eröffnung der hochmodernen Einrichtung als „absolut unglaublich“ bezeichnet. Das IBC befindet sich im Kay Bailey Hutchison Convention Centre.

Das 45.000 Quadratmeter grosse Sendezentrum, laut FIFA-Präsident das „technologisch fortschrittlichste und modernste internationale Sendezentrum, das die Welt je gesehen hat“, wird während des vom 11. Juni bis 19. Juli an 16 Spielorten in Kanada, Mexiko und den USA stattfindenden Turniers als globales Sendebetriebszentrum fungieren.

Diese prestigeträchtige Einrichtung befand sich bereits bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft USA 1994™ in Dallas, das nun zum zweiten Mal Standort der Wahl ist. Der FIFA-Präsident liess keinen Zweifel an der Dimension der Einrichtung, die im Herzen der texanischen Stadt eingerichtet worden ist.

„Es ist absolut unglaublich, hier in Dallas in diesem fantastischen internationalen Sendezentrum zu sein – es wird einfach immer besser“, so Infantino. „Immer mehr Technologie, leistungsfähige KI, Menschen, Experten halten hier Einzug. Es ist unfassbar zu sehen, wie viel Arbeit, Begeisterung, Fachwissen und technologischer Input auf höchstem Niveau hier einfliesst, um die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft für Milliarden von Fans weltweit erlebbar zu machen.“

„Wenn man ein WM-Spiel zu Hause am Fernsehgerät verfolgt, realisiert man nicht, dass Tausende von Menschen daran arbeiten, nicht nur in den Stadien, sondern insbesondere in diesem internationalen Sendezentrum, dem Epizentrum der Übertragung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft in die ganze Welt.“

Vor einigen der insgesamt 2000 Medienvertreter der Sendeanstalten, die bis zu sieben Monate lang in der Einrichtung tätig sein werden, ging der FIFA-Präsident auf die Bedeutung des Turniers für die Fans ein, die nicht vor Ort an einem der 16 Spielorte sein können.

Internationales Sendezentrum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Dallas eröffnet 02:33

„Nicht jeder kann in die USA oder in andere Länder reisen, um bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft dabei zu sein, aber dank dem IBC und den Sendeanstalten kann jeder sie von zu Hause aus verfolgen“, erklärte er.

„Die Sendeanstalten sind wirklich entscheidend, und ich bin stolz darauf, Präsident einer Organisation zu sein, die die WM in die ganze Welt trägt, und zwar kostenlos für Fans. Die Sendeanstalten machen die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft erst zu dem, was sie ist, natürlich gemeinsam mit den Spielern, die das Spektakel auf den Platz bringen. Aber ohne Sendeanstalten wäre die WM nicht erlebbar.“

Eric L. Johnson, der Bürgermeister von Dallas, betrat aus diesem wichtigen Anlass ebenfalls die Bühne und erklärte, wie stolz die Stadt sei, bei diesem Turnier eine so zentrale Rolle zu spielen.

„Heute wird das IBC offiziell zur Zentrale des weltweiten Journalismus und Rundfunks für die grösste internationale Sportveranstaltung aller Zeiten. Dallas ist bereit, dieser einzigartigen Rolle mit herausragender Qualität gerecht zu werden. In knapp zwei Wochen wird das Milliardenpublikum der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft rund um den Globus Berichte sehen, die direkt von hier, aus dem Herzen von Dallas gesendet werden.“

Der Bürgermeister, der die Einrichtung bereits mehrere Tage vor der offiziellen Eröffnung persönlich besucht hatte, erklärte, die Stadt, in der neun WM-Spiele ausgetragen werden, habe gezielte Investitionen vorgenommen, um den Betrieb und die zahlreichen internationalen Besucher zu unterstützen.

„Ich habe mir den Betrieb selbst vor ein paar Tagen angesehen und kann bestätigen, dass hier topmoderne Technologie zum Einsatz kommt, einschliesslich KI und Innovationen, die diese Einrichtung zu einem Medienzentrum der Extraklasse machen“, so Johnson.

„Dieses Engagement, deren Höhepunkt die heutige feierliche Eröffnung des internationalen Sendezentrums ist, wird unserer Stadt beträchtliche wirtschaftliche Vorteile bringen, das internationale Ansehen von Dallas steigern und zahllose Chancen für unsere Kommune schaffen.“

„Das ist nicht die einzige wichtige Rolle, die Dallas bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft spielen wird. In unserer Stadt finden nämlich mehr WM-Spiele statt als in jeder anderen, und wir werden im Fair Park das absolut beste FIFA Fan Festival veranstalten. Darüber hinaus wird es in der Innenstadt von Dallas und darum herum, unter anderem im Klyde Warren Park, weitere Fanaktionen geben.“

Das Kay Bailey Hutchison Convention Center wurde unter anderem deshalb als IBC für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ ausgewählt, weil es bei dem drei Nationen umspannenden Turnier einen zentralen Standort bietet. Dallas ist damit der ideale Dreh- und Angelpunkt für einen Sendebetrieb, der Kanada, Mexiko und die USA abdeckt.

Die 45.000 Quadratmeter grosse Einrichtung dient der gastgebenden Rundfunkanstalt und den Host Broadcast Services (HBS) der FIFA, allen FIFA-Medienrechtslizenznehmern, der FIFA-Abteilung für die Produktion von Videoinhalten sowie der FIFA-Abteilung für Fussballtechnologie und -innovation als Zentrale und beherbergt ausserdem den VAR-Raum für die Videoschiedsrichterassistenten.

FIFA-Handelsdirektor Romy Gai sagte, die FIFA sei entschlossen gewesen, bei der Übertragungsqualität neue Massstäbe zu setzen.

„Vor vier Jahren hat unser Präsident uns bei der Eröffnung des IBC in Katar herausgefordert als er sagte: ‚Wir müssen die Messlatte auch weiterhin so hoch wie möglich legen, um weiterhin weltweit als Mass aller Dinge zu gelten, wenn es um die Bereitstellung von hochwertigen Angeboten und Know-how für unsere Sendeanstalten und Partner geht.‘ Heute kann ich sagen, dass wir all unsere Erfahrungen aus der Vergangenheit genutzt haben, um uns zu verbessern und unseren 180 Sendeanstalten aus aller Welt noch mehr zu bieten. Das können Sie hier um uns herum sehen.“

HBS hat erfolgreich Rundfunkdienste für die letzten sechs Auflagen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ bereitgestellt, und die Rundfunkinfrastruktur ist vollständig in die Stadionprojekte der FIFA integriert, einschließlich Kamerapositionen, Interviewpositionen, der gemischten Zone, Studios, Medientribüne, Sendekomplex und Medienkonferenzräumen.

Ein wichtiger Stützpfeiler des IBC ist die Partnerschaft zwischen der FIFA und Lenovo, dem offiziellen Technologiepartner der FIFA, der im gesamten Ökosystem der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ komplette IT-Lösungen zur Verfügung stellt.

Lenovo stellt die Server im IBC in Dallas bereit, die für die Rechenleistung, Geräte und KI-gestützten Lösungen erforderlich sind, die jeden Moment der einzelnen Spiele in die Wohnzimmer des Weltpublikums bringen. An den Spielorten und Teamquartier-Trainingslagen kommen mehr als 17.000 Geräte von Lenovo und Motorola und mehr als 200 Lenovo-Ingenieure zum Einsatz.

Die Server der Reihe Lenovo ThinkSystem SR635 V3 verarbeiten riesige Mengen an Live-Videodaten aus den über Nordamerika verteilten Stadien und übertragen den IPTV-Live-Feed der FIFA über zehn Kanäle auf über 1000 Bildschirme an allen FIFA-Spielorten. Darüber hinaus hat die Technologie von Lenovo die Latenz in der IPTV-Infrastruktur der FIFA auf unter fünf Sekunden gesenkt und ermöglicht damit nahezu Echtzeitzugriff auf Livespiele.

Der Handelsdirektor der FIFA hob zwei KI-gestützte Innovationen hervor, die das Übertragungserlebnis bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ aufwerten werden.

Da wären zum einen KI-fähige 3-D-Spieleravatare, ein grosser Fortschritt in der halbautomatischen Abseitstechnologie. Die Spieler werden bei der Ankunft digital gescannt, um präzise 3-D-Modelle mit sehr genauen Körperteilabmessungen zu erstellen. Der Vorgang dauert nur etwa eine Sekunde pro Spieler. Diese Modelle werden ausserdem in die Übertragung integriert, damit die vom VAR-System ermittelten Abseitsentscheidungen für die Fans in den Stadien und rund um die Welt realistischer und ansprechender dargestellt werden können.

Die zweite Innovation ist eine stabilisierte Schiedsrichterperspektive. Nach einem erfolgreichen Test bei der FIFA Klub-Weltmeisterschaft 2025™ wird das von der Schiedsrichterkamera erfasste Videomaterial mit KI-gestützter Stabilisierungssoftware in Echtzeit bearbeitet, wodurch die durch schnelle Bewegung entstehende Unschärfe erheblich reduziert werden kann. Die Aufnahmen bieten den Zuschauern eine qualitativ hochwertigere Ich-Perspektive und verbessern so die Transparenz, das Verständnis und das Erlebnis während der Spiele.

„Dank der KI haben wir einige Innovationen eingeführt, die die Sendeanstalten den Fans näherbringen werden“, erklärte Gai. „Dies sind nur einige Beispiele. Es wird noch einiges mehr geben.“

Der FIFA-Präsident sprach auch über die enorme und stetig wachsende Vorfreude auf das Turnier selbst.