Bahnbrechende Vereinbarung zwischen der FIFA und TikTok zum Ausbau der Berichterstattung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Besserer Zugang, mehr Möglichkeiten und gezieltere Verbreitung von Originalinhalten für Fans dank neuem Konzept im Rahmen der FIFA-Strategie zur Zusammenarbeit mit Social-Media-Plattformen von Drittparteien

„FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™“-Hub von TikTok mit einem Blick hinter die Kulissen und einem globalen Creator-Programm im Zentrum der Partnerschaft

Zusätzliche Inhalte und Livestreaming-Möglichkeiten für Medienrechtslizenznehmer der Veranstaltung

Dank einer innovativen Partnerschaft zwischen der FIFA und TikTok können Millionen von Fans das Geschehen und die Spannung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, der inklusivsten Veranstaltung der Fussballgeschichte, ab sofort aus nächster Nähe erleben.

TikTok, eine der weltweit einflussreichsten und dynamischsten Kurzvideoplattformen, ist die erste bevorzugte Plattform der FIFA. Dank dieser verstärkten Zusammenarbeit und Integration berichtet TikTok noch umfassender über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, etwa mit zahlreichen Originalinhalten, und ist während des gesamten Turniers die erste Adresse für Fans und Creators. Die erste Vereinbarung mit einer bevorzugten Plattform baut auf der bahnbrechenden Partnerschaft zwischen der FIFA und TikTok für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ auf, bei der zig Milliarden Aufrufe verzeichnet wurden.

Die bis Ende 2026 laufende Partnerschaft eröffnet auch den offiziellen Medienpartnern der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ einzigartige Möglichkeiten auf TikTok, etwa Spielszenen live zu streamen, mehr selbst gestaltete Clips zu posten und auf von der FIFA für TikTok produzierte Inhalte zuzugreifen. Sendeanstalten können ihre Berichterstattung über die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zudem über die Premium-Werbelösungen von TikTok vermarkten. Schliesslich wird TikTok Richtlinien gegen Piraterie umsetzen, die das geistige Eigentum der FIFA unterstützen und schützen.

„Die FIFA will die Begeisterung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 mit so vielen Fans wie möglich teilen. Für die grösste Veranstaltung der Sportgeschichte ist TikTok als erste bevorzugte Plattform für das Turnier daher die ideale Lösung“, sagte FIFA-Generalsekretär Mattias Grafström.

„Dank dieser innovativen und kreativen Zusammenarbeit erhalten noch mehr Fans weltweit einen Blick hinter die Kulissen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft und sind dadurch so nah am Geschehen dran wie nie zuvor. So wie der Fussball wächst, sich weiterentwickelt und immer mehr Menschen zusammenbringt, sollte auch die Art und Weise, wie er erlebt und gefördert wird, weiterentwickelt werden.“

Im Zentrum der Partnerschaft mit TikTok als bevorzugter Plattform steht der immersive „FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™“-Hub. Auf dieser pulsierenden, von TikTok GamePlan betriebenen Plattform finden Fans neben spannenden Inhalten, die das Turnier mit 48 Teams zum Leben erwecken, auch Ticket- und Zuschauerinformationen sowie Treueprämien wie benutzerdefinierte Stickers, Filter und Gamification-Funktionen.

Dieses erste von FIFA und TikTok gemeinsam lancierte Creator-Programm verschafft einer ausgewählten Gruppe von TikTok-Creators weltweit Zugang zu spannenden Blicken hinter die Kulissen, etwa bei Medienkonferenzen oder Trainingseinheiten, wodurch Fans auf TikTok einzigartige Eindrücke von der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erhalten. Eine grosse Gruppe von Creators darf zudem Aufnahmen aus dem FIFA-Archiv nutzen und mitgestalten.

„Die Fussballbegeisterung auf TikTok ist weltweit regelrecht explodiert. Wir freuen uns, Fans auf der ersten bevorzugten Plattform der FIFA über die Spiele hinaus exklusive Inhalte zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026 sowie einzigartigen Creator-Zugriff zu bieten“, sagte James Stafford, Global Head of Content bei TikTok.