Spielplan für das Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ bestätigt

Je zwei Spiele des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im Guadalajara- und im Monterrey-Stadion

Halbfinalspiele am Donnerstag, 26. März, Finale um die letzten beiden Tickets für die wegweisende FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Dienstag, 31. März

Bolivien, DR Kongo, Irak, Jamaika, Neukaledonien und Suriname beim Turnier in Mexiko dabei

Nach der Auslosung des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) steht der Spielplan für das Turnier. Das Guadalajara- und das Monterrey-Stadion sind Schauplatz von je zwei Spielen beim Turnier. In Guadalajara spielt die Play-off-Gruppe 1 mit Neukaledonien, Jamaika und der DR Kongo, in Monterrey die Play-off-Gruppe 2 mit Bolivien, Suriname und dem Irak.

Die beiden Halbfinalspiele werden am Donnerstag, 26. März, ausgetragen, ehe am Dienstag, 31. März, das Finale ansteht.

Das Play-off-Turnier für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ in Mexiko wird im K.-o.-Format ohne Rückspiel durchgeführt. Im Kampf der sechs Teams um die letzten Startplätze bei der ersten FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams ist daher viel Spannung garantiert.

Tickets für die Play-off-Spiele in Guadalajara und Monterrey sind auf FIFA.com/tickets erhältlich. Informationen zum Kartenverkauf werden voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht.

Neben der Endrundenauslosung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ am Freitag, 5. Dezember 2025, im John F. Kennedy Center for the Performing Arts in Washington D. C. und dem 76. FIFA-Kongress am Donnerstag, 30. April 2026, in Vancouver (Kanada) ist das Play-off-Turnier in Mexiko ein weiterer Meilenstein im Hinblick auf die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, die am Donnerstag, 11. Juni, im Mexiko-Stadt-Stadion beginnt.