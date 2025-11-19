Guadalajara und Monterrey in Mexiko Austragungsorte des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™

Guadalajara- und Monterrey-Stadion Schauplätze des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ im nächsten März

Auslosung des Play-off-Turniers mit insgesamt sechs Teams diesen Donnerstag am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz)

Zwei WM-Startplätze beim Play-off-Turnier in Mexiko zu vergeben

Guadalajara und Monterrey (Mexiko) sind Austragungsorte des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™, das vom 23. bis zum 31. März 2026 ausgetragen wird.

Beim Turnier werden die letzten beiden Startplätze für die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ mit 48 Teams vergeben, die im Juni in Kanada, Mexiko und den USA beginnt. Im Guadalajara- und Monterrey-Stadion kämpfen sechs Teams aus fünf Konföderationen um die letzten beiden Startplätze für die WM-Endrunde. Am Start sind der Irak (AFC), die DR Kongo (CAF), Jamaika und Suriname (Concacaf), Bolivien (CONMEBOL) und Neukaledonien (OFC).

Die beiden Städte sind auch Spielorte der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™. So werden im Guadalajara-Stadion vier Gruppenspiele ausgetragen, im Monterrey-Stadion sind es drei Gruppenspiele sowie ein Sechzehntelfinale. „Diese spektakulären Stadien sind die perfekte Bühne für ein Turnier, das an Spannung, Leidenschaft und Drama kaum zu überbieten ist“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Beim Play-off-Turnier können Fans historische Spiele in erstklassigen Städten und Stadien miterleben, ehe drei Monate später in Kanada, Mexiko und den USA die WM angepfiffen wird.“

Das Guadalajara-Stadion ist eine der modernsten Fussballarenen in Mexiko. Die Heimstätte des C. D. Guadalajara, der in der Liga MX spielt, wurde 2010 eröffnet und war schon Schauplatz zahlreicher internationaler Spiele. Mit seiner topmodernen Infrastruktur und seiner beeindruckenden Atmosphäre bietet es eine ideale Kulisse für die entscheidenden Play-off-Spiele.

Das Monterrey-Stadion, das auch Stahlkoloss („El Gigante de Acero“) genannt wird, ist seit seiner Eröffnung 2015 das Zuhause von Spitzenklub Rayados. Das architektonische Juwel war bereits Austragungsort grosser internationaler Fussballveranstaltungen und liefert eine perfekte Bühne für die dramatischen Partien.

Die Auslosung des Play-off-Turniers für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2026™ findet morgen Donnerstag, 20. November 2025, ab 13 Uhr MEZ am FIFA-Sitz in Zürich (Schweiz) statt. Der Spielplan für das Turnier wird im Anschluss veröffentlicht. Fans rund um die Welt können die Auslosung live auf FIFA.com, FIFA+ und bei den Medienpartnern verfolgen.

Tickets für das Turnier in Mexiko sind auf FIFA.com/tickets erhältlich. Informationen zum Kartenverkauf werden voraussichtlich Anfang des nächsten Jahres veröffentlicht.