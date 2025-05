FIFA-Präsident unterstreicht beim 75. Kongress die Bedeutung der bahnbrechenden FIFA Klub-Weltmeisterschaft™

Die neue FIFA Klub-Weltmeisterschaft™ beginnt am Samstag, 14. Juni, in Miami und sieht für die 32 teilnehmenden Klubs ein Preisgeld von insgesamt USD 1 Milliarde vor. An nicht teilnehmende Klubs werden zudem Solidaritätsbeiträge von USD 250 Millionen ausgeschüttet. Das Turnier wird somit weit über das Finale am Sonntag, 13. Juli, in New York/New Jersey hinauswirken, da die FIFA alle Einnahmen reinvestiert. „Alles fliesst zurück in den Fussball: Preisgeld an die Klubs und Solidaritätsbeiträge an den Klubfussball rund um den Globus“, sagte der FIFA-Präsident in seiner Ansprache vor dem Kongress. „Mein Dank geht auch an alle, die zu diesem Erfolg beitragen: an die Konföderationen, die Verbände, die Ligen, die Klubs, die Spieler, die europäische Klubvereinigung und ihr Präsident – an alle, die unsere Vision eines globalen Klubwettbewerbs teilen, weil nicht nur die Nationalteams, sondern auch die Klubs die Möglichkeit haben sollen, auf einer Weltbühne zu glänzen, zu investieren und auf der ganzen Welt besser und grösser zu werden.“