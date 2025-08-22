Gruppen für das größte Einzelsportereignis der Geschichte – die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Kanada, Mexiko und den USA mit 48 teilnehmenden Teams – werden in der US-amerikanischen Hauptstadt ausgelost

Das traditionsreiche und renommierte John F. Kennedy Center for the Performing Arts lädt am Freitag, 5. Dezember, zu einem zentralen Meilenstein des Turniers ein

US-Präsident Donald J. Trump präsentiert gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino im Weissen Haus erste Details zur Auslosung

Am Freitag, den 5. Dezember 2025, schaut die ganze Welt auf die Auslosung der Spiele der Gruppenphase bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, und dabei richten sich alle Augen auf das Kennedy Center in Washington, DC.

US-Präsident Donald J. Trump, zugleich Vorsitzender des Kennedy Centers, verkündete im Weissen Haus gemeinsam mit FIFA-Präsident Gianni Infantino: Das Kennedy Center wird zum Treffpunkt für Teamoffizielle, Botschafter, internationale Medienvertreter und Fans aus den Austragungsorten – ein bedeutender Meilenstein für die größte und spannendste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ aller Zeiten.

Auslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ findet am 5. Dezember in Washington, D.C. statt 01:54

Als nationales Kulturzentrum der USA und lebendiges Denkmal für den früheren Präsidenten John F. Kennedy empfängt das Kennedy Center jährlich Millionen von Besuchern zu mehr als 2000 Veranstaltungen, Konzerten und Ausstellungen. Im Dezember wird an diesem Austragungsort dann auch der ikonische FIFA WM-Pokal hell scheinen, wenn die besten Nationalmannschaften der Welt eintreffen, um ihren Weg bis ins Finale im New-York-New-Jersey-Stadion am Sonntag, den 19. Juli 2026, zu erfahren.

Im Rahmen der Auslosung zur FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erhalten Fans aus allen 16 Austragungsorten – zwei in Kanada, drei in Mexiko und elf in den Vereinigten Staaten – die Chance, in einer exklusiven Lotterie Eintrittskarten sowie ein VIP-Erlebnis für dieses einmalige Spektakel zu gewinnen. Nur eine begrenzte Anzahl von Tickets wurden den jeweiligen Austragungsorten zugeteilt; der genaue Ablauf der Lotterie wird zu einem späteren Zeitpunkt bekanntgegeben.

FIFA-Präsident Gianni Infantino gab an: „Wir freuen uns, die mit Spannung erwartete Auslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft an einem Ort zu veranstalten, der als Kultur- und Unterhaltungszentrum der Vereinigten Staaten gilt: dem Kennedy Center in Washington, D.C. Die Auslosung stellt einen entscheidenden Meilenstein im Turnierverlauf dar und führt den beeindruckenden Weg bis zur größten Sportveranstaltung aller Zeiten fort. Für 2026 stehen in Nordamerika noch zahlreiche weitere bedeutende FIFA-Events an. Wir freuen uns, neben den Delegationen der Mannschaften, unseren Partnern und den internationalen Medien erstmals auch Fans aus allen 16 wunderschönen Austragungsorten in Washington, D.C., der US-amerikanischen Hauptstadt, zu diesem bedeutsamen Ereignis willkommen zu heissen."

Die Auslosung beginnt um 12:00 Uhr Ortszeit (18:00 Uhr MEZ) und wird live in allen drei Gastgeberländern sowie weltweit über die offiziellen Medienpartner der FIFA übertragen. Alle Informationen zur Auslosung, zur Übertragung sowie zum gesamten Ablauf der Veranstaltung werden in Kürze auf FIFA.com veröffentlicht. Die Gastgeber wurden laut dem im vergangenen Jahr vorgelegten Spielplan auf die Plätze A1 (Mexiko), B1 (Kanada) und D1 (USA) eingeteilt.

Neben der Auslosung der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, die im Dezember in Washington, D.C. stattfindet, wurde mit dem FIFA-Play-Off-Turnier ein neuer Wettbewerb eingeführt, der im März nächsten Jahres in Nordamerika ausgetragen wird. Dort treffen sechs Nationen aus fünf Konföderationen (die UEFA organisiert einen separaten Play-Off-Wettbewerb) aufeinander und kämpfen um zwei Startplätze für das globale Spektakel. Am 30. April findet der 76. FIFA-Kongress in Vancouver, Kanada, statt. Parallel dazu läuft der Countdown zum Anstoß des mit Spannung erwarteten Eröffnungsspiels im Estadio Azteca in Mexiko-Stadt am 11. Juni.