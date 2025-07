FIFA will wieder mit den entsprechenden Stellen über das Wohl der Spieler reden

Nach Gesprächen mit Spielergewerkschaften kündigte der Weltfussballverband neue Massnahmen zum Schutz der Akteure an

FIFPRO soll Statuten und Jahresabschlüsse veröffentlichen, so wie für Sportverbände üblich

FIFA will gemeinsam mit den Spielern und den Stakeholdern zusammenarbeiten, die sich wirklich für den Fussball einsetzen

Der Weltfussballverband zeigt sich sehr enttäuscht über den polarisierenden und widersprüchlichen Ton der FIFPRO-Führung. Dieser Ansatz zeigt, dass man keinen konstruktiven Dialog will, sondern lieber mit PR-Scharmützeln in der Öffentlichkeit die eigene Position und seine Interessen verteidigt, anstatt sich für die Belange der Profis einzusetzen – so wie es eigentlich sein sollte. Denn die globale Fussballgemeinschaft hat etwas Besseres verdient. Das gilt natürlich auch für die Spielerinnen und Spieler. Am Samstag, dem 12. Juli 2025, hat die FIFA, nachdem sie lange erfolglos versucht hatte, in einer entspannten und respektvollen Atmosphäre einen Dialog mit der FIFPRO zu führen, mehrere Spielergewerkschaften in New York, USA, zu einem Treffen eingeladen, um konkrete, fortschrittliche Massnahmen zum Schutz der körperlichen und psychischen Gesundheit von Spielern weltweit vorzustellen und zu bekräftigen. Dazu gehören:

Eine obligatorische Mindestruhezeit von 72 Stunden zwischen den Partien;

Obligatorische Ruhe- bzw. Urlaubszeiten von mindestens 21 Tagen nach Ende jeder Saison;

Bestimmungen, wonach bei künftigen Diskussionen über den internationalen Spielkalender die Reisen der Spieler – insbesondere interkontinentale Langstreckenflüge – und die klimatischen Bedingungen, unter denen die Partien stattfinden, bei der Ausarbeitung zukünftiger Regelungen berücksichtigt werden sollen;

Die Vertretung von Spielerinnen und Spielern sowie der Spielervereinigungen in den ständigen Kommissionen der FIFA und vor dem FIFA-Fussballgericht;

Die mögliche Beteiligung von Spielerinnen und Spielern sowie der Spielervereinigungen an Sitzungen des FIFA-Rats, wenn die sie betreffenden Themen besprochen werden;

Die Einrichtung eines offenen, globalen und beratenden Gremiums von Spielervertretern innerhalb der FIFA;

Die weitere Reform des Transfersystems und der damit verbundenen Regelwerke (z. B. Ausbildungsentschädigungen, Probetrainings für Nachwuchsspieler usw.);

Die Weiterentwicklung und Förderung des Frauenfussballs;

Die Zusammenarbeit bei der Ausarbeitung von Kollektivvereinbarungen zur Verbesserung der Bedingungen der Spieler;

Die pünktliche Auszahlung von Spielergehältern sowie die Erhöhung des FIFA-Fonds für Profispieler;

Die Entwicklung von Ausbildungs- und Weiterbildungsprogrammen für Nachwuchs- und Profispieler sowie

Die Einführung grundlegender Mechanismen zum Schutz der Spielerinnen und Spieler in Bereichen wie Gleichstellung, Diskriminierung und Belästigung.

Diese konkreten Massnahmen gehen über das hinaus, was die FIFPRO angeblich gefordert hat, und der Weltfussballverband ist sehr überrascht von der Reaktion ihrer Führung. Anstatt diese beispiellosen Zusagen, die Spielerinnen und Spielern auf der ganzen Welt zugutekommen, zu begrüssen, hat die FIFPRO mit einer Reihe persönlicher und respektloser Attacken reagiert. Dieses Vorgehen spricht Bände über die Prioritäten der FIFPRO. Es lässt vermuten, dass ihre Führung sich nicht wirklich um die Spielerinnen und Spieler kümmert, sondern vielmehr auf interne Machtkämpfe und ihr Image bedacht ist. Die von der FIFA vorgeschlagenen Reformen zielen auf echte Änderungen zur Unterstützung der Spieler ab, die weitaus wichtiger sind als das Image der FIFPRO. Bedauerlicherweise hat sich die FIFPRO konsequent geweigert, sich konstruktiv an diesen Bemühungen zu beteiligen. Anstatt einen sinnvollen Beitrag zu leisten, entschied sie sich für lautstarke Anschuldigungen und stellte die Aufmerksamkeit der Medien in den Vordergrund, statt messbare Fortschritte für die Spieler zu erzielen, die sie angeblich vertritt. Die FIFA hat kürzlich zahlreiche weitreichende Massnahmen im Fussball ergriffen, um die Spieler besser zu unterstützen, darunter: