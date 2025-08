Neues Zahlungsmodell zur Unterstützung aller Teams und Spielerinnen bei der Frauen-WM 2023

Ausschüttung so hoher Beträge wie nie zuvor an teilnehmende Mitgliedsverbände in jeder Turnierphase

Die FIFA hat ihren neuen Verteilschlüssel für die FIFA Frauen-Weltmeisterschaft Australien & Neuseeland 2023™ präsentiert, der zweckgebundene Beiträge für alle Spielerinnen des Turniers vorsieht. Kraft dieses wegweisenden neuen Modells erhalten die teilnehmenden Mitgliedsverbände (TMV) so hohe Beiträge wie nie zuvor für die Fussballförderung in ihren Ländern, während die Spielerinnen für ihren Einsatz beim Turnier dank zweckgebundenen Mitteln effektiv vergütet werden.

Verteilschlüssel (je TMV)

Beitrag (pro Spielerin)

FIFA-Präsident Gianni Infantino betonte: „Dank diesem beispiellosen neuen Verteilschlüssel hat jede Spielerin bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023 die Gewissheit, dass sie für ihren Einsatz gemäss Turnierverlauf voll entschädigt wird. Die Kapitänin, die die bekannte Trophäe der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft am 20. August in Sydney in die Höhe stemmen wird, erhält wie ihre 22 Mitspielerinnen USD 270 000.“ „Das Jahresgehalt von Profispielerinnen beträgt weltweit im Schnitt circa USD 14 000. Die Beträge, die unter diesem einzigartigen neuen Modell ausgeschüttet werden, haben damit effektive und positive Folgen für das Leben und die berufliche Laufbahn dieser Spielerinnen. Alle Verbände erhalten zudem gemäss ihrer Leistung einen Betrag in Rekordhöhe, den sie in ihren Ländern in den Fussball reinvestieren können und der dazu beitragen wird, den Frauenfussball noch stärker zu entwickeln.“