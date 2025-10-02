FIFA präsentiert den offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™: TRIONDA

Balldesign von Kanada, Mexiko und den USA, den drei Austragungsländern des Turniers, inspiriert

Technologie mit vernetztem Ball zur Unterstützung der Spieloffiziellen – alle Ballbewegungen dokumentiert

Präsentation des offiziellen Spielballs als weiterer Meilenstein vor der mit Spannung erwarteten Endrundenauslosung

Mit der Präsentation von adidas TRIONDA, dem offiziellen Spielball der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™, hat der Countdown bis zur wegweisenden FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ eine weitere wichtige Marke erreicht. Der Name TRIONDA bedeutet auf Spanisch so viel wie „drei Wellen“ und spielt neben weiteren einzigartigen und innovativen Gestaltungsmerkmalen darauf an, dass die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ erstmals überhaupt in drei Ländern stattfindet (Kanada, Mexiko und USA). Es ist ein weiterer wichtiger Schritt nach der Präsentation der offiziellen Maskottchen, der Bekanntgabe der FIFA, für jedes für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ verkaufte Ticket einen US-Dollar an den FIFA-Bildungsfonds zu spenden, sowie der Mitteilung, wonach sich mehr als 4,5 Millionen Fans aus 216 Ländern und Gebieten für die Visa-Vorverkaufsziehung, d. h. die erste Ticketverkaufsphase für das mit Spannung erwartete Turnier, angemeldet haben.

„Der offizielle Spielball für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ ist da, und er ist ein echter Blickfang“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Mit Freude und Stolz präsentiere ich TRIONDA. Adidas hat einen weiteren legendären WM-Ball entworfen, dessen Design die Geschlossenheit und Begeisterung der nächstjährigen WM-Gastgeber Kanada, Mexiko und USA verkörpert.“

„Ich kann es kaum erwarten, bis dieser schöne Ball im Netz zappelt. Der Countdown für die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft läuft. Der Ball rollt!“

Das lebendige Design in den Farben Rot, Grün und Blau erinnert an die drei Austragungsländer, während die brandneue Vier-Panel-Konstruktion mit flüssiger Geometrie die Wellen symbolisiert, die sich auch im Namen des Balls widerspiegeln. Die Panels sind so konzipiert, dass sie in der Mitte des Balls ein Dreieck bilden und damit auf die historische Verbindung der drei Gastgeber anspielen. Der Ball ist mit Symbolen für die einzelnen Gastgeberländer versehen, d. h. ein Ahornblatt für Kanada, ein Adler für Mexiko und ein Stern für die USA, während die Goldverzierungen an den FIFA WM-Pokal erinnern und deutlich machen, wie wichtig die Bühne des wichtigsten FIFA-Turniers ist.

Der TRIONDA besticht durch mehrere wichtige Leistungsinnovationen. Die Vier-Panel-Konstruktion mit extratiefen Nähten sorgt für eine Oberfläche, die den Luftwiderstand gleichmässig verteilt und damit eine optimale Flugstabilität garantiert. Aufgeprägte Symbole, die nur aus der Nähe sichtbar sind, sorgen zudem für besseren Halt bei Schüssen oder Dribblings bei nassen oder feuchten Verhältnissen.