Mehr als 4,5 Millionen Anmeldungen für Verlosung der ersten Verkaufsphase für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Teilnahme von Fans aus 216 Ländern und Gebieten an der Visa-Vorverkaufsziehung, wobei die meisten Anmeldungen von Einwohnern der Gastgeberländer Kanada, Mexiko und den USA eingingen

Laufende Benachrichtigung der Fans über den Status ihrer Anmeldung ab Montag, 29. September 2025 (Zeitfenster für Ticketkauf ab Mittwoch, 1. Oktober)

Start der zweiten Phase des Kartenverkaufs mit der Frühticketziehung am Montag, 27. Oktober 2025

Während der zehntägigen Phase der Visa-Vorverkaufsziehung für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ bewarben sich mehr als 4,5 Millionen Fans weltweit für die erste Chance auf Tickets für die bislang grösste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™, die im Juni und Juli 2026 in Nordamerika ausgetragen wird. Fans aus 216 Ländern und Gebieten haben sich in der ersten Verkaufsphase für Tickets der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ für die Visa-Vorverkaufsziehung angemeldet. Die meisten Anmeldungen gingen von Einwohnern der drei Gastgeberländer USA, Mexiko und Kanada ein (in dieser Reihenfolge). Die weiteren Länder in den Top Ten sind – in der Reihenfolge der Nachfrage – Deutschland, England, Brasilien, Argentinien, Kolumbien, Spanien und Italien.

„Das ist nicht nur ein herausragendes Ergebnis, sondern auch ein starkes Zeichen“, sagte FIFA-Präsident Gianni Infantino. „Die ganze Welt will bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26 dabei sein, der bislang grössten, inklusivsten und aufregendsten Ausgabe dieses Turniers. In Kanada, Mexiko und den USA sowie in kleinen und grossen Ländern aller Kontinente beweisen die Fans einmal mehr, dass die Fussballbegeisterung völkerverbindend ist. Alle wollen sie Spiele in den drei Gastgeberländern besuchen. Mit der WM 2026, bei der 48 Teams in 16 unglaublichen Städten spielen, wird Nordamerika zu einer einzigartigen Bühne für die ganze Welt.“

Nach der Ziehung werden die Bewerber ab Montag, 29. September 2025, fortlaufend per E-Mail informiert und erfolgreiche Bewerber erhalten für den Kauf von Tickets (sofern verfügbar) ein Datum (ab Mittwoch, 1. Oktober) sowie ein Zeitfenster zugeteilt. Mit einer Ziehung ist nicht garantiert, dass im jeweiligen Zeitfenster Tickets erhältlich sind.

Tickets für die Gruppenphase können sich Fans zu Beginn des Kartenverkaufs bereits ab USD 60 sichern. In den Verkauf gelangen Einzeltickets für alle 104 Spiele, ebenso wie Spielort- und Teamtickets.

Am Donnerstag, 2. Oktober 2025, eröffnet die FIFA auf FIFA.com/tickets zudem eine sichere und offizielle Weiterverkaufsplattform für teilnahmeberechtigte Kartenbesitzer. Diese soll Fans vor ungültigen oder unzulässigen Weiterverkäufen schützen und steht unter Einhaltung der jeweils geltenden nationalen und lokalen Vorschriften zur Verfügung. In Mexiko wird analog eine FIFA-Tickettauschplattform eingerichtet.

Weitere Verkaufsphasen beginnen im Oktober, wobei die Anmeldephase für die Frühticketziehung am Montag, 27. Oktober 2025, beginnt. Weitere Informationen zum Zeitplan des Kartenverkaufs und zu Ticketprodukten sind auf FIFA.com/tickets verfügbar.