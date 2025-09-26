Drei farbenfrohe Maskottchen für die erste FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in drei Ländern

Maple™ der Elch (Kanada), Zayu™ der Jaguar (Mexiko) und Clutch™ der Weisskopfseeadler (USA) Repräsentanten der Gastgeberländer

Stimmungskanonen für die Fans bei der historischen 26. WM-Ausgabe und Sinnbilder für die einzigartige lokale Kultur

Maple™, Zayu™ und Clutch™ Teil eines umfassenden Lizenzierungsprogramms unter dem FIFAe-Dach mit FIFA Heroes und Fanartikeln

Bei einer Feier, die ganz im Zeichen eines fulminanten und bahnbrechenden Turniers stand, hat die FIFA heute die drei offiziellen Maskottchen für die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ präsentiert, die die gastgebenden Nationen der grössten Sportveranstaltung der Welt vertreten. Maple™ der Elch (Kanada), Zayu™ der Jaguar (Mexiko) und Clutch™ der Weisskopfseeadler (USA) verkörpern die lebendige Kultur, die Tradition und den Charakter der jeweiligen Länder und stehen für Einheit, Vielfalt und die gemeinsame Begeisterung für den Fussball.

„Das Team für die WM 26 hat lustigen Zuwachs bekommen! Maple, Zayu und Clutch symbolisieren Freude, Energie und Gemeinschaftsgefühl wie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft“, betonte FIFA-Präsident Gianni Infantino.

„Die drei Maskottchen sind für die unglaubliche, fröhliche Atmosphäre bei diesem bahnbrechenden Turnier entscheidend. Sie erobern Herzen und sorgen in Nordamerika und rund um die Welt für eine grossartige Stimmung. Ich sehe bereits, wie sie auf Kinder-T-Shirts prangen, Fussballstars abklatschen und – als weitere Premiere für dieses Turnier – in Videospielen erscheinen, die von Millionen von Menschen auf der ganzen Welt gespielt werden.“

Um gezielt auch junge Fans anzusprechen, sind Maple, Zayu und Clutch die ersten spielbaren FIFA-Turniermaskottchen. Dazu wird im nächsten Jahr das von der FIFA lizenzierte Spiel „FIFA Heroes“ lanciert. Das Spiel ist Teil des wachsenden FIFAe-Angebots, das den digitalen Fussball mehr Fans, auf mehr Plattformen und in mehr Varianten zugänglich machen soll.

FIFA Heroes, das von ENVER zusammen mit Solace entwickelt und herausgegeben wird, ist ein schnelles Fünf-gegen-fünf-Fussballspiel im Arcade-Stil mit Fantasy-Flair. Spieler können mit mehreren ehemaligen und aktuellen WM-Maskottchen, Fussballlegenden und fiktiven Figuren aus populären TV-Shows und Filmen Teams bilden. FIFA Heroes ist 2026 auf Android, iOS, Nintendo Switch, PlayStation und Xbox erhältlich.

FIFA Super League Soccer auf Roblox, das zusammen mit Gamefam entwickelt wurde, wird ebenfalls Quests zur Rolle jedes Maskottchens auf dem Spielfeld durchführen, verbunden mit themenbezogenen Rewards.

Maple, Zayu und Clutch werden überall anzutreffen sein, die Welt willkommen heissen, junge Fans inspirieren und während des Turniers, das vom 11. Juni bis zum 19. Juli 2026 erstmals mit 48 Teams ausgetragen wird, für Stimmung sorgen. Fans können zudem Maskottchen-T-Shirts und sonstige Fanartikel im FIFAStore.com kaufen.

Offizielle Maskottchen der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™

Maple™ der Elch streift durch alle Provinzen und Territorien Kanadas und feiert dabei zusammen mit allen Menschen die reiche Tradition des Landes. Maple ist ein Street-Style-Künstler, Musikfan und ein leidenschaftlicher Torhüter, der sich durch Kreativität, Beharrlichkeit und Individualität auszeichnet. Mit legendären Paraden, viel Einsatz und seinem starken Charakter sorgt er für unzählige Anekdoten und ein einzigartiges Flair.

Zayu™ der Jaguar stammt aus dem Dschungel im Süden Mexikos und ist ein Symbol für die lange Tradition und die lebendige Kultur des Landes. Zayu, dessen Name von Einheit, Stärke und Freude abgeleitet ist, besticht als Stürmer mit herausragender Kreativität und Wendigkeit, die seine Gegner erstarren lässt. Neben dem Platz lebt er die mexikanische Kultur mit Tanz, Speisen und Tradition und vereint Menschen über alle Grenzen hinweg mit seiner Begeisterung. Zayu ist nicht nur ein Athlet, sondern ein Symbol für ein Volksfest, indem er Mexikos Herz mit Stolz in sich trägt.